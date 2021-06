"Psovka može biti pokazatelj inteligencije, no ovisi o pojedincu", rekla je komičarka Marina Orsag u trećem nastavku Net.hr-ova dokumentarnog serijala o psovanju. Psovka je govorni čin kojim se rješavamo stresa ili koristimo da bismo se zbližili s drugima ili umanjili bol. Vjerujemo da ako i sami psujete da razumijete zašto psujete.

"Psovanje govori o stupu mrzovoljnosti neke osobe, širini vokabulara, kao da ne može razgovarati bez da opsuje", kaže nam Davor Nikolić, docent pri Odsjeku za kroatistiku FFZG-a. Komičar Aleks Curać Šarić tvrdi da postoje jako specifične situacije gdje se nema što drugo reći nego opsovati.

Inteligentniji ljudi više psuju

U jednom istraživanju tražili su od ljudi da nabroje što više psovki mogu. Pokazalo se da je količina psovki koju je netko mogao izreći bila povezana s njegovom verbalnom inteligencijom.

"Što je netko verbalno inteligentniji, taj može i bolje psovati", istaknula je psihijatrica Majda Rijavec. Inteligentni ljudi, dakle, znaju kada je u redu psovati. To je najbolje znaju stand up komičari, posebno u situaciji kada moraju nastupati pred ljudima poput Stipe Mesića ili Tereze Kesovije.

Fora propadne ako nema psovanja

"Popela sam se na pozornicu, a u publici je bio tadašnji predsjednik Stipe Mesić. Pazila sam što sam govorila i primijetila da je atmosfera bila plah. Shvatila sam da će mi fora propasti ako ne opsujem. Kada sam došla do dijela gdje psujem, to sam i napravila pa je u dvorani nastao muk i svi pogledi su bili usmjereni u Mesića. On se na to odvalio smijati pa su se svi na kraju počeli smijati", rekla je Marina. Ističe kako je sličnu situaciju prošla i s Terezom Kesovijom. No pred njom je normalno pričala i psovala. Na kraju joj je Tereza sama prišla i rekla kako se dobro nasmijala.

Naravno ne treba psovati u svim situacijama, samokontrola je tu bitan čimbenik. U ovom slučaju pričamo o djeci i psovanju.

"Nije problem ako djeca psuju međusobno, ali bi ih trebalo naučiti da ne psuju u učionici i razredu", kazao je Nikolić. Intuitivno je svima jasno kada se smije, a kada ne smije psovati. To nas uče od malih nogu.

Psovke i kreativnost

"Mene ništa ne može više razveseliti od malog djeteta kada onako malo i nevino opsuje. Tu plačem od smijeha. Klinci uberu nešto od roditelja", istaknuo je reper Marko Lasić Nered. Psovke možemo vezati i za kreativnost.

"Za psovanje je zadužena desna strana mozga, a nju koriste kreativni ljudi. Svi oni koji te znaju nasmijati psovkom do te mjere su u stvarnosti jako kreativni", zaključio je Nered.

Jesu li muškarci diskriminarni u hrvatskim psovkama? Kada i zašto reperi psuju? I zašto je totalno "ok" opsovati na radnom mjestu? Te odgovore doznajte u četvrtoj i ovoga puta obećajemo, posljednjoj epizodi Net.hr-ovog serijala o psovanju.

