5. Burke i Hare: Sve do 1830-ih, jedina legalno dostupna tijela za proučavanje anatomije bila su ona pogubljenih ubojica. Pogubljeni ubojice su relativna rijetkost, pa su mnogi anatomi kupovali tijela od pljačkaša grobova - ili su sami pljačkali. "Otimanje tijela kao 'profesionalno' zanimanje nije se zapravo počelo oblikovati sve do kraja 18. stoljeća", piše Suzie Lennox, autorica knjige Bodysnatchers. "Do tada su studenti i anatomi sami pljačkali groblja". Vlasnik pansiona u Edinburghu William Hare i njegov prijatelj William Burke pronašli su način da dostave svježe leševe na stolove za anatomiju u Edinburghu, a da nisu ukrali tijelo. Od 1827. do 1828., dvojica muškaraca ugušili su više od desetak stanara u pansionu i prodali njihova tijela anatomu Robertu Knoxu, prema knjizi Mary Roach "Stiff: The Curious Lives of Human Cadaver. Knox očito nije primijetio (ili nije mario) da su tijela koja su mu njegovi najnoviji dobavljači donosili sumnjivo svježa, napisao je Roach. Burke je kasnije obješen zbog svojih zločina, a slučaj je potaknuo britansku vladu da ublaži ograničenja za seciranje. "Skandal je doveo do Zakona o anatomiji iz 1832. koji je učinio veći broj leševa legalno dostupnim školama", rekao je Malcolm McCallum, kustos Anatomskog muzeja u Edinburghu u intervjuu za All About History. "Ako ste umrli u azilu ili bolnici, a niste imali rodbinu ili sredstva za pokrivanje troškova pogreba, vaše tijelo bi išlo u škole na seciranje. Najvažnije je da su institucije koje su davale leševe bile povezane s nastavnim bolnicama".