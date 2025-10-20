Zimske ili cjelogodišnje gume? Michelin ima odgovor na vječnu vozačku dilemu, i uz to daje super pogodnosti

Koliko god volimo odgađati stvari „još koji dan ili budemo sljedeći tjedan“ pa tako unedogled, promjena guma nije jedna od tih stvari s kojima bismo trebali otezati. To nije stvar estetike, nego zdravog razuma i fizike, jer su upravo gume često odlučujući faktor u tome hoćemo li uspjeti stati na vrijeme ili se samo nadati najboljem.

Da, znamo, svi imamo prijatelja koji „još malo“ vozi na starim ljetnim gumama jer „nema snijega“. Ali kad temperatura padne ispod sedam stupnjeva ili se malo kiše pomiješa s uljem po cesti, guma više nije guma, nego tvrdi plastelin koji klizi mnogo više nego što bi trebala. Tako vrlo brzo dovodi u pitanje sigurnost nas samih i sigurnost ostalih sudionika u prometu.

Kako bi nas potaknuli da obavezu zamjene guma poguramo na listi prioriteta, Vulkal u suradnji s Michelinom nudi posebne pogodnosti za krajnje kupce koja će sve nas svakako motivirati da obavezu zamjene guma riješimo čim prije.

Michelin atraktivna promocija u Vulkalu

U razdoblju od 13. listopada do 30. studenog, ili do isteka zaliha, u svim Vulkal poslovnicama traje Michelin atraktivna promocija pa tako za sve komplete novih Michelin guma dobivate posebne pogodnosti u obliku servisnih vaučera koje možete iskoristiti za povoljniju ugradnju, ali i za niz drugih usluga, poput primjerice usluga montaže, demontaže, balansiranja, postava na vozilo ili usluge hotela za gume.

Servisni vaučer se jedino ne može koristiti kao popust na kupnju novih guma, a iznos vaučera ovisi o dimenziji kupljenih Michelin guma.

Konkretno, za komplet novih Michelin guma u dimenziji 16'' ostvarujete servisni vaučer u vrijednosti od 40 eura, za set novih Michelin guma u dimenzijama od 17'' ili 18'' vaš servisni vaučer iznosit će 50 eura, dok za komplet novih Michelin guma dimenzija 19'' i većih, vrijednost servisnog vaučera iznosit će čak 70 eura!

Ponuda vrijedi pri kupnji Michelin guma za osobna vozila, SUV i 4x4 modele te kombi vozila, za sve maloprodajne kupce, odnosno fizičke osobe. Akciju možete iskoristiti bez obzira odlučite li se na zimske ili na cjelogodišnje gume iz Michelin ponude.

Zimske ili cjelogodišnje? Dilema s razlogom

A za one neodlučne, koji nisu sigurni koju vrstu guma trebaju odabrati, ovom prilikom odlučili smo se dotaknuti i vječne dileme: zimske ili cjelogodišnje gume? Već tradicionalno, rasprave koje se vode oko toga koje gume najesen odabrati: cjelogodišnje ili zimske, uglavnom se temelje na klasičnim pretpostavkama.

Zimske gume izrađene su od mekše gumene smjese koja zadržava elastičnost pri temperaturama nižima od 7 °C. Dublji profil i veći broj lamela omogućuju im bolje prianjanje na snijegu, ledu i mokrim kolnicima, što značajno skraćuje put kočenja i povećava stabilnost vozila.

Cjelogodišnje gume, pak, predstavljaju kompromis između zimskih i ljetnih karakteristika. Njihov sastav i uzorak profila prilagođeni su blažim klimatskim uvjetima te umjerenim temperaturama tijekom cijele godine. Iako su prikladne za gradske vožnje i područja s blagim zimama, u ekstremnim zimskim uvjetima ne mogu pružiti istu razinu prianjanja i sigurnosti kao specijalizirane zimske gume.

Zašto gume ne bi trebale čekati poledice i prvi snijeg

U Hrvatskoj je, prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, zimska oprema obvezna od 15. studenoga do 15. travnja, na cestama gdje je to propisano prometnim znakom.

Cjelogodišnje gume moraju imati oznake M+S i 3PMSF (pahuljica u planini) da bi se smatrale zimskom opremom. U konačnici, izbor između zimskih i cjelogodišnjih guma ovisi o klimatskim uvjetima, navikama vožnje i broju prijeđenih kilometara.

Za vozače u kontinentalnim i planinskim područjima sigurniji je izbor i dalje, naravno, zimska guma. Naime, mnogo toga ovisi i o tome u podneblju živite odnosno o vremenskim prilikama kojima su najčešće izloženi prilikom vožnje, stilu vožnje, terenu po kojem vozite, udaljenostima koje prelazite, vrsti vozila i nizu drugih faktora.

Michelin Alpin 7 za sigurnost i kontrolu u svim zimskim uvjetima

Dakle, kako bismo riješili dilemu i usput iskoristili ovu sjajnu ponudu nastalu u suradnji Vulkala i Michelina, vozači koji se ipak radije odlučuju na zimske gume, ova sjajna akcija je odlična prilika da isprobaju nove Michelin Alpin 7 zimske gume i dožive potpuno novo iskustvo vožnje. Dizajnirana je kako bi pružila maksimalnu sigurnost i komfor tijekom cijele zimske sezone.

Kod Michelin Alpin 7 guma, gazni sloj kombinira napredne lamele koje osiguravaju bolju kontrolu i prianjanje na snježnim podlogama s uzorkom profila prilagođenim učinkovitom odvodu vode na mokrim cestama. Odobrena je za vožnju po snijegu i nosi oznaku 3PMSF što potvrđuje pouzdane performanse i stabilnost čak i u najzahtjevnijim zimskim uvjetima.

Uz bolju vuču i kraći put kočenja na snijegu, Michelin Alpin 7 donosi i dulji vijek trajanja, zimu za zimom. Zahvaljujući optimiziranom sastavu, smanjuje i potrošnju energije, čime doprinosi učinkovitijoj i održivijoj vožnji.

Nova generacija cjelogodišnjih guma za sva godišnja doba

Ako ste ipak poklonik cjelogodišnjih guma jer auto i tijekom zime uglavnom koristite u gradskoj vožnji, u predjelima u kojima prevladavaju blage zime i blage vremenske prilike, iskusni vozači se rado odlučuju na Michelin CrossClimate cjelogodišnje gume. Deset godina nakon što je predstavio prvu CrossClimate gumu, Michelin je konstantno razvijao performanse svojih cjelogodišnjih penumatika.

Najnovija generacija donosi dva modela CrossClimate 3 i CrossClimate 3 Sport, pri čemu je potonja razvijena posebno za sportske automobile, uključujući i električne aute. Nova linija guma zadržava ideju zbog koje je originalni CrossClimate razvijen, a sastoji se u spajanju sigurnosti, ljetnih performansi s pouzdanošću koja je ključna u zimskim uvjetima.

Obje gume nose 3PMSF certifikat, što znači da su prilagođene i za snijeg, a istovremeno pružaju izvrsno prianjanje na mokrim i suhim cestama.

CrossClimate 3 Sport posebno se ističe preciznošću u vožnji i stabilnošću zahvaljujući Michelinovoj tehnologiji Dynamic Response, koja omogućuje izravan prijenos upravljačkih komandi s volana na cestu.

Testiranja pokazuju četiri posto bolje prianjanje na mokrom i 15 posto duži vijek trajanja u odnosu na prethodnu generaciju, uz zadržanu energetsku učinkovitost što je osobito važan faktor za električna vozila. Sve to pokazuje kako sigurnost na cesti nije samo stvar izbora guma, nego i izbora partnera kojem vjerujemo.

U tome su Michelin i Vulkal dokazano pouzdani saveznici jer spajaju vrhunsku tehnologiju i kvalitetu pneumatika s dugogodišnjim iskustvom i pažnjom prema detaljima. U Vulkalu rade iskusni stručnjaci za gume koji uz pomoć najmodernije opreme osiguravaju profesionalnu montažu pneumatika i potpunu sigurnost vašeg vozila.

Zajedno čine idealan tandem za svakog vozača koji želi više sigurnosti, udobnosti i mira u prometu, bez obzira na godišnje doba ili uvjete na cesti.

Sadržaj je nastao u suradnji s RTL native timom i partnerom Vulkal.