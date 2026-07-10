Zaboravite strah od novog iskakanja ramena: Ova operacija vraća stabilnost zglobu. Doc. Miškulin objašnjava tko je kandidat

Rame je najpokretljiviji zglob u ljudskom tijelu. Zahvaljujući velikom opsegu pokreta omogućuje nam svakodnevne aktivnosti, sportske pokrete i fizički rad, no upravo ga ta pokretljivost čini podložnijim ozljedama.

Jedna od najčešćih i najneugodnijih ozljeda je luksacija ramena, odnosno stanje u kojem glava nadlaktične kosti izlazi iz svog anatomskog položaja u zglobu. Mnogi smatraju da je problem riješen čim liječnik vrati rame na mjesto. Međutim, posljedice prve luksacije često mogu biti mnogo ozbiljnije nego što se na prvi pogled čini.

"Nestabilnost ramena može biti uzrokovana urođenim deformitetima, prirodno labavijom zglobnom čahurom ili traumatskom luksacijom ramena, što je ujedno i najčešći uzrok", objašnjava doc. dr. sc. Mladen Miškulin, prim. dr. med., specijalist ortopedije i traumatologije iz Specijalne Bolnice Arithera.

Zašto rame nakon prve luksacije često više nije isto?

"Prilikom iskakanja ramena ne dolazi samo do pomicanja zgloba iz njegovog ležišta. Vrlo često nastaju oštećenja struktura koje osiguravaju stabilnost ramena, poput labruma, ligamenata i zglobne čahure", ističe doc. dr. sc. Miškulin.

Jedna od najčešćih posljedica luksacije je takozvana Bankartova lezija. Riječ je o ozljedi pri kojoj dolazi do odvajanja labruma – hrskavične strukture koja se nalazi na rubu zglobne čašice i ima važnu ulogu u stabilizaciji ramena.

Foto: SB Arithera

Slika 1: Bankartova lezija (arhiva Doc.dr.sc.Mladen Miškulin, prim.dr,med.)

Kada glava nadlaktične kosti tijekom luksacije naglo izađe iz zgloba, može doslovno "otrgnuti" labrum s njegova hvatišta te pritom oštetiti donji glenohumeralni ligament, najvažniji ligament za stabilnost ramena. U težim slučajevima može doći i do prijeloma dijela kosti na prednjem rubu zglobne čašice.

Foto: SB Arithera

Slika 2: SLAP lezija artroskopski pogled (arhiva Doc.dr.sc.Mladen Miškulin, prim.dr,med.)

Osim Bankartove lezije, luksacija može uzrokovati i dodatna oštećenja. Među njima su SLAP lezija, koja zahvaća gornji dio labruma i hvatište tetive bicepsa, te Hill-Sachs lezija, odnosno udubljenje ili prijelom stražnjeg dijela glave nadlaktične kosti nastao tijekom sudara kostiju pri iskakanju zgloba.

Foto: SB Arithera

Slika 3: Hill Sachs lezija (arhiva Doc.dr.sc.Mladen Miškulin, prim.dr,med.)

Upravo su ta oštećenja razlog zbog kojeg se kod mnogih pacijenata problem s vremenom ponavlja. Primjerice, kod mladih sportaša rizik ponovnog iskakanja može biti gotovo 100 posto.

Jedno od najčešćih pitanja nakon prve luksacije jest hoće li se rame ponovno iščašiti. Odgovor ovisi o dobi, razini aktivnosti i vrsti ozljede, no kod određenih skupina pacijenata rizik je izrazito visok, napominje dr. Miškulin.

"Operativna stabilizacija ramena indicirana je kada rame iskoči dva ili više puta. Međutim, kod aktivnih sportaša ponekad preporučujemo operaciju već nakon prve luksacije jer su znanstvena istraživanja pokazala da je rizik ponovljenog iskakanja ramena kod mladih osoba koje se bave kontaktnim sportovima gotovo 100 posto", objašnjava doc. dr. sc. Miškulin.

To posebno vrijedi za sportove poput rukometa, nogometa, borilačkih sportova, ragbija ili drugih aktivnosti u kojima su česti sudari, padovi i nagli pokreti iznad razine glave.

Svaka nova luksacija dodatno oštećuje strukture ramena i povećava mogućnost razvoja trajne nestabilnosti, zbog čega je pravovremena procjena specijalista iznimno važna.

Kada fizikalna terapija više nije dovoljna?

Nakon prve luksacije liječenje najčešće započinje konzervativnim metodama, koje uključuju imobilizaciju, fizikalnu terapiju i ciljane vježbe za jačanje mišića ramenog obruča.

Kod dijela pacijenata takav pristup daje dobre rezultate. Međutim, kada se luksacije počnu ponavljati ili kada su prisutna značajnija oštećenja stabilizacijskih struktura, konzervativno liječenje često više nije dovoljno.

Posebnu pozornost liječnici posvećuju pacijentima kod kojih je došlo do većeg oštećenja kosti. Takve lezije ponekad nisu vidljive na standardnim rendgenskim snimkama te zahtijevaju dodatnu dijagnostičku obradu, poput magnetske rezonancije ili trodimenzionalne CT pretrage.

Ako se ne prepoznaju na vrijeme, rizik ponovnog iskakanja ramena značajno raste.

Kako izgleda suvremeno kirurško liječenje nestabilnog ramena?

Kirurški zahvati za liječenje nestabilnosti ramena danas su znatno manje invazivni nego prije samo nekoliko desetljeća.

U Specijalnoj bolnici Arithera svi se zahvati izvode artroskopskim tehnikama, odnosno kroz nekoliko vrlo malih rezova uz pomoć kamere i specijaliziranih instrumenata.

"Prednosti artroskopskih zahvata su manje oštećenje tkiva, manja postoperativna bolnost te brži oporavak. Boravak u Specijalnoj bolnici Arithera svodi se na jednodnevnu kirurgiju, a funkcionalna ograničenja nakon zahvata svedena su na minimum", objašnjava doc. dr. sc. Miškulin.

Kod ozljeda mekih tkiva cilj operacije je vratiti labrum i ligamente na njihovo prirodno mjesto. To se postiže posebnim sidrima koja se ugrađuju u kost te omogućuju stabilno pričvršćivanje oštećenih struktura.

Foto: SB Arithera

Slika 5: Završena prednja stabilizacija (arhiva Doc.dr.sc.Mladen Miškulin, prim.dr,med.)

Na taj se način ponovno uspostavlja prirodna anatomija zgloba i smanjuje mogućnost novih luksacija.

Što kada problem nije samo u ligamentima i labrumu?

Kod dijela pacijenata problem nije ograničen samo na meka tkiva. Ponavljane luksacije ili snažna početna trauma mogu dovesti do značajnog gubitka kosti na prednjem dijelu zglobne čašice.

Kada takav koštani nedostatak prelazi približno 20 posto površine glenoida, rekonstrukcija mekih tkiva često više nije dovoljna za trajnu stabilizaciju ramena.

U takvim slučajevima primjenjuje se zahvat poznat kao Latarjetova procedura.

Riječ je o operaciji tijekom koje se dio vlastite kosti pacijenta prenosi na područje koštanog defekta kako bi se ponovno uspostavila stabilnost zgloba. Time se ne nadoknađuje samo izgubljeni dio kosti, već se stvaraju i dodatni mehanizmi stabilizacije koji sprječavaju novo iskakanje ramena tijekom zahtjevnijih pokreta.

Iako je Latarjet tradicionalno bio otvoreni kirurški zahvat, danas se u Specijalnoj bolnici Arithera izvodi artroskopski.

"Artroskopski Latarjet omogućuje sve prednosti klasične metode, ali uz minimalno invazivan pristup, manju traumu tkiva i brži oporavak pacijenta", pojašnjava doc. dr. sc. Miškulin.

Od dijagnostike do povratka sportu – sve na jednom mjestu

Liječenje nestabilnosti ramena ne završava operacijom. Jednako važan dio procesa predstavlja kvalitetna rehabilitacija koja omogućuje siguran povratak svakodnevnim aktivnostima i sportu.

U Specijalnoj bolnici Arithera pacijenti na jednom mjestu prolaze cijeli proces liječenja, od specijalističkog pregleda i dijagnostike, preko operativnog zahvata pa sve do individualno prilagođene rehabilitacije.

Takav pristup omogućuje precizno planiranje liječenja, kontinuirano praćenje oporavka i optimalne funkcionalne rezultate.

Ne čekajte da rame ponovno iskoči

Iako se nakon prve luksacije mnogi uspješno oporave, ponavljane epizode nestabilnosti nikako ne treba zanemariti. Svako novo iskakanje ramena povećava rizik dodatnih oštećenja kostiju, hrskavice i ligamenata te može otežati buduće liječenje.

Zato je pravovremeni pregled ortopeda ključan za procjenu rizika i odabir najboljeg terapijskog pristupa. Kod aktivnih osoba i sportaša, kao i kod pacijenata s ponavljanim luksacijama, operacija često predstavlja najučinkovitije dugoročno rješenje koje omogućuje povratak svakodnevnim aktivnostima bez straha od novog iskakanja ramena.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SB Arithera.