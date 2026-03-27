Zaboravili ste kupiti poklon? Isprobali smo prvu hrvatsku platformu za slanje digitalnih poklon bonova

Svi smo barem jednom bili u toj situaciji. Usred dana shvatite da netko vama drag, ima rođendan. Ili se sjetite prijatelja s kojim ste prošli sve uspone i padove, a sutra slavi diplomu na koju nećete stići. Ili vam iznenada sine da je baš sutra godišnjica braka vašim roditeljima.

U takvim trenucima pomislite kako bi bilo lijepo poslati mali znak pažnje, no problem je što ta misao često ostane samo to - misao. Negdje između posla, vožnje kroz grad, te liste obaveza koje čekaju kod kuće. Poklon treba smisliti, pronaći, kupiti i poslati... A sve to u danu koji je već dovoljno krcat obavezama.

Digitalni poklon bonovi brojnih brendova na jednom mjestu

Zato nas je zaintrigirala nova opcija Poklon bonova, koju je Hrvatski Telekom lansirao kroz aplikaciju Moj Telekom, unutar programa pogodnosti Magenta Moments. Omogućuje brzu, jednostavnu i personaliziranu kupnju te slanje digitalnih poklon bonova brojnih brandova, od Zalanda do Intersporta.

Ovakav način darivanja posebno dobro funkcionira u situacijama poput rođendana prijatelja, godišnjice braka, diplome, završetka školske godine ili početak novog posla. To može biti i mali znak pažnje u onim spontanim trenucima kada jednostavno želite nekome uljepšati dan.

Odlučili smo je isprobati.

Poklon koji stiže u par klikova

Već nakon prvih nekoliko minuta korištenja postalo nam je jasno zašto bi ovakav način darivanja mogao postati vrlo popularan. Ne zato što mijenja način na koji darujemo, nego zato što ga pojednostavljuje.

Čim uđete u Magenta Moments (a to možete i ako niste korisnik HT usluga) unutar Moj Telekom aplikacije, kategorija Poklon bonovi otvara različite mogućnosti darivanja digitalnim poklon bonovima renomiranih brendova poput IKEA-e, Decathlona i mnogih drugih, a izbor brendova stalno će se širiti.

Na platformi odaberete poklon bon željenog brenda, definirate njegovu vrijednost i po želji dodate čestitku te osobnu poruku. Ono što nam se posebno svidjelo jest mogućnost dodatne personalizacije: poklonu možete pridružiti fotografiju ili video poruku, pa cijela gesta dobiva još osobniji i emotivniji karakter.

Ako vam u tom trenutku ponestane inspiracije za čestitku, tu je i AI asistent koji vam u tome pomaže i predlaže tekst poruke. Nakon što poklon kreirate, možete ga poslati odmah, a primatelj ga dobiva gotovo trenutačno putem SMS-a i e-maila.

Zakažite slanje poklon bona za određeni datum!

Još jedna opcija koja nam se učinila posebno praktičnom jest zakazivanje slanja poklona. Ako znate da netko ima rođendan za nekoliko dana ili želite poslati čestitku za određeni datum, poklon možete pripremiti odmah, a aplikacija će ga automatski poslati u točno vrijeme. Eto! Ponekad je dovoljno tek nekoliko klikova i kratka poruka da nekome pokažete da mislite na njega ili nju.

Darivanje bez logistike

Dok smo istraživali opciju Poklon bonovi, primijetili smo i još jednu zanimljivu stvar. Korisnici programa Magenta Moments mogu iskoristiti „srca“ prikupljena kroz program i zamijeniti ih za popuste na odabrane poklon bonove. Trenutačno se, primjerice, „srca“ mogu zamijeniti za popuste na poklon kartice brendova poput Zalando i IKEA u vrijednosti od 50 eura.

To znači da ima smisla poslati poklon bon i samome sebi! U tom će slučaju kupljeni digitalni poklon bon sletjeti u vaš Novčanik unutar Magenta Momentsa i tamo biti dostupan za dalje korištenje.

I upravo je to ideja iza platforme: daruj dobar osjećaj – dragoj osobi ili samome sebi!. Ponekad mali znak pažnje znači puno više nego što mislimo. A kada ga možete poslati brzo i jednostavno, postoji i puno veća šansa da ćete to zaista i učiniti.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Hrvatski Telekom.