Vrijeme je za ljetne gume: evo zašto ne treba čekati zadnji trenutak

S dolaskom toplijih dana mijenjaju se i uvjeti na cesti. Ako još uvijek vozite na zimskim gumama, sada je pravi trenutak za zamjenu, ne samo zbog zakonskih propisa, nego i zbog sigurnosti, kvalitete vožnje i same potrošnje goriva.

No kada je zapravo pravi trenutak? Prema važećim propisima u Hrvatskoj, zimska oprema obavezna je do 15. travnja. Nakon tog datuma vozači više nisu dužni voziti na zimskim gumama, ali to ne znači da su uvjeti uvijek idealni.

Zamjena guma nije samo stvar propisa ili godišnjeg doba

Proizvođači guma definirali su pravilo 7 °C što znači da kada temperature redovito prelaze tu granicu, zimske gume više ne pružaju optimalne performanse i vrijeme je za prelazak na ljetne.

Ako se, kao i većina, svakodnevno oslanjate na automobil, bilo za posao, obiteljske obaveze ili vikend putovanja, izbor guma nije samo tehničko pitanje. To je i pitanje sigurnosti u prometu, jer na cesti nikada niste sami.

Michelin s modelom Primacy 5 donosi gumu prilagođenu upravo takvim uvjetima, vrućem asfaltu, ali i situacijama kada vas usred vožnje može iznenaditi kiša. Fokus je na stabilnom kontaktu s podlogom i ravnomjernom ponašanju pri ubrzanju, kočenju i skretanju, što u praksi znači pouzdanije prianjanje i sporije trošenje.

Izbor koji pruža sigurnost i udobnost na svakom kilometru

Takve stvari možda ne primjećujete u svakoj vožnji, ali postaju ključne u onim trenucima koji traju sekundu, naglo kočenje u gradskoj gužvi, neočekivani biciklist ili dijete koje istrči na cestu. Upravo tada razlika u prianjanju i zaustavnom putu prestaje biti brojka i postaje stvarna situacija.

U praksi, riječ je o modelu koji se redovito nalazi pri vrhu europskih testova, pa ako tražite pouzdanu opciju bez previše razmišljanja, ovo je izbor s kojim je teško pogriješiti.

Kad je riječ o samoj zamjeni, većina vozača bira provjerena mjesta jer tamo gdje znaju što mogu očekivati. Vulkal se tu često spominje kao jedan od izbora, i to ne bez razloga. Osim što nudi kompletnu uslugu na jednom mjestu: od kupnje i montaže do balansiranja i čuvanja guma, korisnici ga visoko ocjenjuju po pitanju stručnosti i transparentnosti cijena.

Dodatno, do 31. svibnja 2026. (ili do isteka zaliha) u Vulkalu traje akcija u kojoj se uz kupnju četiri Michelin gume iz ljetnog ili cjelogodišnjeg programa dobiva vaučer za ugradnju i balansiranje u vrijednosti od 40 do 70 eura, ovisno o dimenziji.

S financijske strane, vožnja zimskih guma u toplijim mjesecima jednostavno nema smisla. Brže se troše, a zbog veće otpornosti povećava se i potrošnja goriva. U kontekstu cijena goriva koje posljednjih mjeseci znaju oscilirati, ta razlika postaje još vidljivija u svakodnevnoj vožnji. Dugoročno, to znači dvostruki trošak, češću zamjenu guma i veće izdatke za gorivo, bez stvarne koristi.

Na kraju, stvar je prilično jednostavna. Zamjena guma nije samo sezonska navika, nego dio odgovornog ponašanja u prometu: prema sebi, ali i prema svima koje susrećete na cesti.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Vulkala.