Vodič za osobe s celijakijom: praktični savjeti za bezglutensku prehranu bez odricanja

Od kruha i tjestenine do sladoleda i piva – gluten je gotovo posvuda. Za većinu ljudi to ne predstavlja problem. No, za one koji ne podnose gluten, njegova prisutnost u hrani može izazvati ozbiljne i dugoročne zdravstvene tegobe.

Gluten je skupina proteina prirodno prisutna u brojnim žitaricama koje čine temelj naše prehrane. Nalazimo ga u pšenici i njezinim oblicima (naprimjer griz odnosno pšenična krupica), ali i u žitaricama kao što su farro, ječam, raž, bulgur, pir i kus-kus.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drugim riječima, gluten je prisutan u gotovo svim proizvodima koji sadrže žitarice: kruh, peciva, kolači, tjestenine, panirani proizvodi i mnogi drugi.

No, prisutan je i tamo gdje ga ne očekujemo – zbog procesa proizvodnje ili dodataka. Primjeri takvih proizvoda uključuju: industrijske umake i juhe iz vrećice, mesne prerađevine poput pašteta, hrenovki i kobasica, gotove deserte poput sladoleda, pa čak i žvakaće gume i dodatke prehrani.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bolest koja često ostaje neotkrivena

Dok je gluten sveprisutan, svijest o zdravstvenim posljedicama koje može izazvati intolerancija ili preosjetljivost na gluten i dalje je nedovoljna.

Prema istraživanjima, oko jedan posto svjetske populacije boluje od celijakije. U Hrvatskoj, to je oko 40.000 ljudi. Broj dijagnosticiranih slučajeva kontinuirano raste, ponajprije zahvaljujući boljoj dostupnosti seroloških testova i sve većoj osviještenosti o ovoj bolesti.

Ipak, procjenjuje se da velik broj ljudi, preciznije čak 30 posto oboljelih, nije svjestan da boluje od celijakije.

Što celijakija zapravo jest?

Celijakija je kronična autoimuna bolest koju pokreće unos glutena. Kod oboljelih, gluten potiče imunološki sustav da napada sluznicu tankog crijeva, uzrokujući upalu i oštećenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

To oštećenje smanjuje sposobnost crijeva da apsorbira hranjive tvari, što može uzrokovati niz simptoma, poput proljeva, kroničnog umora, gubitka težine, nadutosti, anemije i niza drugih tegoba. Neliječena celijakija može dovesti do ozbiljnih komplikacija, uključujući dugotrajne nutritivne deficite i druge bolesti.

Uz klasične probavne smetnje, sve se češće povezuje s neurološkim simptomima (glavobolje, omaglica ili ošamućenost), kožnim promjenama (primjerice dermatitis herpetiformis odnosno kožni osip praćen mjehurićima koji izaziva svrbež, peckanje ili osjećaj bockanja na koži), ali i psihološkim smetnjama poput anksioznosti i depresije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tko je u rizičnoj skupini od obolijevanja?

Celijakija se najčešće javlja kod osoba koje imaju genetsku predispoziciju, što znači da nasljeđuju sklonost razvoju bolesti. No, to ne znači da će bolest nužno izbiti.

S vremenom, ako se bolest ne prepozna i ne liječi, dolazi do malapsorpcije – stanja u kojem crijeva gube sposobnost upijanja hranjivih tvari. Za sada je jedini način liječenja celijakije stroga i doživotna bezglutenska prehrana. To znači potpuno izbjegavanje svih namirnica koje sadrže gluten.

Za mnoge je potvrda dijagnoze veliki šok - bez obzira je li liječnik celijakiju dijagnosticirao vama osobno ili vama bliskoj osobi. Žitarice su važan dio naše svakodnevne prehrane, stoga prelazak na bezglutensku prehranu zahtijeva temeljitu promjenu navika, pažljivo planiranje kupovine i pripreme hrane.

Vodič za sigurnu kupovinu

Ako vi ili netko u vašoj obitelji ima celijakiju, znate koliko čitanje deklaracija na proizvodima može biti zamorno, a u nekim slučajevima zbunjujuće. Isto tako, znate i koliko je važno da ništa ne prepustite slučaju te da potpuno izbjegavanje svih namirnica koje sadrže gluten jednostavno nema alternativu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U ovom vodiču donosimo jednostavne trikove kako brzo i jednostavno otkriti skriva li se gluten ili tragovi glutena u nekom proizvodu, na što trebate posebno paziti i kako izbjeći najčešće zamke na pakiranjima. Uz ove savjete, kupovina će postati puno opuštenija, a prehrana sigurnija.

Krenimo od najjednostavnijeg. Najsigurniji izbor su proizvodi koji na svojoj ambalaži imaju oznaku 'bez glutena', a ti proizvodi u Hrvatskoj i EU moraju zadovoljavati propise regulative (EU 828/2014).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ako je proizvod označen kao gluten-free ili ima službeni bezglutenski znak (precrtano klasje), to je najsigurnija opcija jer znači da proizvod sadrži manje od 20 mg glutena po kilogramu odnosno manje od 20 ppm, što se smatra sigurnim za konzumaciju čak i za osobe koje boluju od celijakije.

Gluten se može skrivati u sastojcima poput modificiranog škroba, biljnih proteina, maltodekstrina (ako nije označen izvor) ili aroma pa je i takve proizvode najbolje izbjegavati.

Nadalje, neki proizvođači imaju jasno naznačen popis sastojaka na deklaraciji, ali ni to ponekad nije dovoljno za osobe koje imaju celijakiju jer osim na pois sastojaka na deklaraciji, valja obratiti pozornost i na napomene pri dnu, poput 'može sadržavati'.

Primjerice, ako ispod sastojaka stoji napomena: 'može sadržavati tragove glutena' ili 'proizvedeno u pogonu koji obrađuje pšenicu' to ukazuje na moguću kontaminaciju, što drugim riječima znači da je riječ o proizvodima koje osobe s celijakijom trebaju izbjegavati. Također, važno je znati da u nekim zemljama takve oznake nisu zakonski obavezne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znači li to da se treba odreći svih proizvoda koji bi mogli sadržavati žitarice?

Naravno, to ne znači da se u potpunosti morate odreći tjestenine, njoka, slanih ili slatkih grickalica i ostalih proizvoda koji se obično proizvode od žitarica, samo moramo voditi računa da su proizvedene bez glutena.

Trgovački lanac Eurospin u svojoj ponudi ima posebno osmišljenu i proizvedenu liniju bezglutenskih proizvoda Amo Essere bez glutena što znači da i osobe koje boluju od celijakije možu uživati u raskošnim okusima talijanske kuhinje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sjetimo se samo nekih od njih. Svakako moramo spomenuti kremasto senzacionalne Spaghetti alla Carbonara koji imaju kultni status, a prema originalnoj recepturI pripremaju se od Guancialea odnosno sušenih svinjskih obraza, jaja i Pecorino Romano sira.

Lista ne bi bila potpuna da ne spomenemo Tagliatelle al Ragu odnosno alla Bolognese još je jedan nadaleko slavni talijanski klasik. Riječ je naravno o gustom umaku koji se priprema od luka, mrkve, celera, goveđeg ili miješanog mesa, vina i rajčice, a dok se u našim krajevima ovaj popularno zvani 'bolonjez' umak često servira sa špagetama, u svojem izvornoj recepturi autentični bolognese umak se poslužuje s tagliatellama.

U trgovinama Eurospin možete pronaći i sve što vam je potrebno za pripremu kraljice talijanske kuhinje, legendarne pizze, naravno u varijanti bez glutena. Osim tijesta za pizzu, Amo Essere bez glutena linija nudi i praktične smrznute pizze koje su dostupne u različitim okusima.

Mora li bezglutenska prehrana biti borba s vjetrenjačama?

Uz grickalice i klasike talijanske kuhinje, linija Amo Essere bez glutena nudi i neizostavne osnovne proizvode poput bijelog i domaćeg kruha, dvopeka i tosta. U ponudi se nalaze i brojni drugi sastojci i namirnice, tako da se ovdje možete opskrbiti svim namirnicama koje su vam potrebne kako vam smišljanje i realizacija tjednog menija koji uključuje samo bezglutenska prehranu ne bi izgledala kao borba s vjetrenjačama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tako ovdje možete pronaći zaista raznoliki izbor prehrambenih proizvoda, od paniranih štapića od bakalara, krušnih mrvica i lisnatog tijesta, do mješavina za kolače i čak bezglutenskog piva.

Za sve one sladokusce koji boluju od celijakije, dobra je vijest i da se u liniji Ammo Essere bez glutena u trgovinama Eurospin mogu pronaći različite vrste slastica koja će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca, a istovremeno neće ugroziti zdravlje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ponuda Amo Essere bez glutena obuhvaća različite vrste slanih i slatkih slastica, od pandora i panettonea s grožđicama, petit keksa, prhkih kolačića u obliku donuta s medom ili kokosom, krekera od riže i kukuruza, keksa s komadićima čokolade pa sve do napolitanki s kakaom i čokoladom, elegantnih francuskih madeleine kolačića, muffina s čokoladnim komadićima te osvježavajućih sendvič-sladoleda s okusom vanilije.

Osim što se mogu jesti kao gotovi desert, Amo Essere proizvodi bez glutena mogu poslužiti kao sastojci za pripremu nešto složenijih slastica, a na stranicama Eurospina u rubrici Amo Essere proizvodi bez glutena možete pronaći i nekoliko zanimljivih recepata za inspiraciju.

Možda baš ovdje pronađete savršenu ideju za desert s kojim ćete na obilježiti 16. svibnja, Međunarodni dan celijakije na najljepši mogući način, uživajući u ukusnom zalogaju bez glutena, ali i bez odricanja od malih zadovoljstava koja naš život čine bogatijim, ljepšim, ispunjenijim.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Eurospin.