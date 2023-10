U termama Sv. Martin, u Svetom Martinu na Muri, u Međimurju, od 23. do 25. listopada održat će se Green Destinations Regional Training Event, prvi te vrste u svijetu. Green Destinations certifikat dodjeljuje globalna neprofitna organizacija istoga imena sa sjedištem u Nizozemskoj, osnovana s ciljem pružanja strateških rješenja za upravljanje turističkim destinacijama posvećenih razvoju održivog turizma.

Certifikat Green Destinations dodjeljuje se za tri različita tipa turističkih destinacija, a to su gradovi, otoci i regije. S obzirom da je Međimurje prva regija u Hrvatskoj i četvrta u Europi s ovim certifikatom, bilo je i logično da se prvi u svijetu training event posvećen razvoju održivog turizma u cijelim regijama, s brojnim zanimljivim i korisnim panel-raspravama, predavanjima i interaktivnim radionicama, održi baš ovdje, u zelenom Međimurju.

Povodom ovog velikog i važnog događaja, razgovaramo s Rudijem Grulom, direktorom Turističke zajednice Međimurje. „Na Green Destination Regional Training Eventu očekujemo između 70 i 80 sudionika, stručnjaka iz područja turizma i srodnih sektora, predstavnika turističkih zajednica iz svih dijelova Hrvatske, predstavnika lokalnih samouprava, županija, općina i gradova zainteresiranih za poticanje i implementaciju načela održivosti u okviru sredine u kojoj djeluju. Također, osim iz Hrvatske, očekujemo sudionike iz Slovenije i Bosne i Hercegovine, tako da su teme prilagođene području šire regije Srednje ili Jugoistočne Europe“, objašnjava naš sugovornik.

Green Destination Regional Tranining Eventu će prisustvovati Hugo de Jong, dopredsjednik i suosnivač organizacije Green Destination, Kirsi Hyvaerinen, osnivačica i direktorica tvrtke HYVÄ Coaching & Consulting i članica Uprave Global Ecotourism Network te suosnivačica Balkan Green Initiative, dr. Katarina Miličević, direktorica Tourism Lab, Jelena Šobat iz uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije Ministarstva turizma i sporta, Jure Galić, voditelj Odjela za potporu i koordinaciju turističkih zajednica, župan Međimurske županije Matija Posavec i mnogi drugi stručnjaci.

„Organizacija Green Destination Regional Training Eventa važna nam je ne samo zbog certifikata same organizacije, nego kao još jedna potvrda svega onoga na čemu predano radimo posljednjih dvadesetak i više godina“, ističe Rudi Grula.

„Održivi dok se to još nije tako ni zvalo“

Održivi turizam u Međimurju nije krenuo preko noći. „Razvoj održivog turizma u Međimurju krenuo je u vrijeme kada se to još nije tako ni zvalo. Sam cilj i okvir turizma u Međimurju oblikovao je Josip Movčan, čovjek koji je cijeli život predano radio na zaštiti prirode, nacionalnim parkovima, očuvanju prirodne i kulturne baštine. Njegova vizija modernog turizma „Međimurje malo“, ujedno i prvi program razvoja turizma u kojem je snažan naglasak na zaštiti prirode, ekologiji i brige za lokalno stanovništvo te njihovu uključenost, dakle sve ono što danas zovemo održivim turizmom bili su temelji na kojima posljednjih 20 godina razvijamo turizam u Međimurju“, objašnjava Rudi Grula.

Cijeli proces je uključivao ne samo strategiju turističkih projekata i sadržaja, nego i mnogo šire probleme i izazove, primjerice rješavanje problema otpada, uključujući i divlje deponije, prostorno planiranje, te mnoge aktivnosti potrebne za reguliranje statusa zaštićenih područja.

U Međimurju se konstantno i neumorno radi na projektima zaštite prirode; 2001. godine područje rijeke Mure proglašeno je zaštićenim krajolikom, od 2013. primjenjuje se i NATURA kao instrument zaštite prirode, a UNESCO je 2021. proglasio višedržavni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav, koji prolazi kroz Austriju, Sloveniju, Hrvatsku, Mađarsku i Srbiji, čime je to područje postalo najveće zaštićeno riječno područje u Europi, podsjeća Rudi Gula. „Iako smo najmanja županija, jako smo gusto naseljeni, ali istovremeno Međimurje je druga po redu županija u Hrvatskoj kada se gleda odnos zaštićenog područja prirode u odnosu na površinu same županije“, naglašava naš sugovornik.

Kako Međimursku županiju karakterizira i izrazito visoka naseljenost i raznolikost kultiviranih krajolika, time je izazovnije upravljati, koordinirati i razvijati održive prakse na čitavom području te regije. No, kako ističe Rudi Grula, sve se to može uz dovoljno edukacije i senzibiliziranja javnosti i svih uključenih u važnost primjena načela održivosti.

Tako se nekako prirodno nametnula i ideja o stvaranju „Ekomuzeja Međimurje malo“, prvog takvog muzeja u našoj regiji, kojim smo htjeli obuhvatiti i zaštititi prirodna bogatstva te kulturnu materijalnu i nematerijalnu baštinu raspoređenu diljem Međimurja. Stoga danas „Ekomuzej Međimurje malo“ čini ukupno 15 lokaliteta na različitim dijelovima županije, sa središnjim Centrom za posjetitelje u Čakovcu.

„S Ekomuzejom, ali i svim tim održivim pristupom razvoju nismo izmislili ništa novo. Proučavali smo primjere dobre prakse i kako se te prakse primjenjuju u razvijenim zemljama Europe. I uzeli ono što je najbolje i što nam najviše odgovara. Ali želim naglasiti da smo sve to radili u prvom redu zbog sebe, zbog podizanja kvalitete života naše lokalne zajednice jer smo htjeli da naši stanovnici imaju kulturne sadržaje, očuvane i zaštićene prirodne lokalitete, čist i lijep okoliš. Turizam je u svemu tome bio sporedan“, ističe.

Međimurje kao boutique destinacija

„Terme Sv. Martin na Muri su najveće, zapravo su rotor poduzetništva u ovom kraju i predstavljaju 40 posto smještajnih kapaciteta. Međutim, Terme Sv. Martin potiču i druge poduzetnike koji posjetiteljima nude različite vrste usluga, a mi se brinemo da se radi i razvija prema održivim i ekološkim standardima“, dodaje. Opet, kada se uspoređujemo s nekim drugim županijama, turizam nije ni približno najvažnija grana gospodarstva jer u Međimurju on čini tek tri posto prihoda i dva posto zaposlenih. To zaista nije mnogo, ali ono što je nama važno je da se radi na razvijanju turizma s visokom dodanom vrijednosti jer nam je to izuzetno važan parametar kod daljnjeg strateškog razvoja. Drugim riječima, ponudu razvijamo i ciljamo prema posjetiteljima nešto više platežne moći koji teže održivom turizmu, koji tu vrijednost prepoznaju i koji su to spremni platiti“, kaže.

U prvih sedam mjeseci ove godine Međimurje bilježi 12 posto više dolazaka i 9 posto više noćenja u odnosu na isto razdoblje lani. U brojkama, to je oko 124 000 noćenja i 54 000 dolazaka, a najveći broj noćenja je ostvaren u hotelima, zatim u kućama za odmor, a potom u objektima u domaćinstvu. „Ovakav postepeni rast nam odgovara jer je naš cilj da omjer broja turista i stanovnika bude 1:1 godišnje, a ne 5:1 u korist turista kako je to u ostatku turističkih destinacija. Ono što pod svaku cijenu želimo izbjeći je bilo kakav oblik masovnosti. Želimo da Međimurje postane i ostane boutique destinacija za goste koji su došli po jedinstveno, autentično iskustvo i cijene sav trud i rad uložen u održivi turizam“, prokomentirao je gospodin Grula.

Zašto Green Destinations i što to donosi Međimurju?

„Nadalje, uvijek vodimo računa da se uz dobavljače, uz različite oblike cjelokupne ponude maksimalno uključuju domaći proizvođači. Pratimo što se zbiva putem anketa i tako znamo da se 70 posto namirnica, hrane, vina nabavlja od domaćih proizvođača, i to nam je jako važno jer je i to vrlo važan element održivosti“, dodaje.

Pitamo kako su se odlučili ući u proces certifikacije Green Destinations. „Tražili smo neovisnu potvrdu da je ono što radimo ispravno i da smo na pravom putu, da smo ostvarili ono što smo si zacrtali – stvarnu održivost. Provjerama koje obuhvaća proces certifikacije, a proces je zaista zahtjevan i dugotrajan, dobili smo tu potvrdu. Naravno, proces nam je otkrio u kojim smo područjima „tanki“, na kojima još treba raditi i poboljšavati ih, ali i područja u kojima smo jaki i koja trebamo isticati. Certifikat traje dvije godine tako da sad znamo točno što nam je činiti“, kaže.

Uz to, Green Destinations ima podbrend Good Travel za manje poduzetnike u turizmu pa sada radimo s tridesetak subjekata i njih vodimo i pomažemo im u stjecanju tog certifikata, a kako mi već imamo Green Destinations certifikat, za te subjekte su troškovi stjecanja certifikata manji. Postoje i drugi benefiti koje nam je donio certifikat. Primjerice, vrijednost PR učinka koji je dobiven s Green Destination certifikatom i vidljivost na turističkoj sceni koja prati održivost procjenjuje se na više od 300 000 eura, koliko je godišnji proračun naše turističke zajednice“, navodi Rudi Grula.

Ništa bez ljudi – Međimurcima je održivost u krvi

„Kod održivosti uvijek postoji prostor za poboljšanje. Mi smo već ove godine napravili mnogo, uveli smo HOP on HOP off buseve, odnosno sufinancirani oblik javnog prijevoza za turiste, kako bi posjetitelji manje koristili vlastite automobile i više se služili javnim prijevozom prilikom obilaska različitih turistički zanimljivih destinacija jer tako smanjujemo emisije CO2. Razvili smo razgranatu i gustu biciklističku mrežu za goste koji uživaju u aktivnom odmoru, a plan je i bike sharing sustav, koji omogućava da uzmete bicikl na jednoj lokaciji i ostavite ga nekoj drugoj lokaciji. Planiramo uvesti i električne buseve, poticati prelazak na biobazene bez upotrebe klora, mnogo je planova i ideja…“

Sve to ne bi bilo moguće bez uključenosti lokalnog življa. „Dobra karakteristika ljudi u Međimurju je to što razmišljaju dugoročno, strpljivi su, naučili su da poslu pristupaju generacijski. Ne očekuju brzu zaradu i uspjeh preko noći. Zato smo se i pronašli u priči o održivosti“, ističe Rudi Grula.

Druga stvar koju treba naglasiti, u Međimurju je i veliki broj entuzijasta koji su jako predani očuvanju nematerijalne kulturne baštine. Na području međimurske regije, osim dvorca Zrinskih, nekoliko crkvi i kurija, nema mnogo arhitektonskih i građevinskih spomenika kulturi. Međutim, zato prednjačimo u pogledu očuvanja i njegovanja nematerijalne baštine, za što je zaslužan u muzej „Riznica Međimurje Čakovec“. Muzej „Riznica Međimurja Čakovec“ 2022. godine je nagrađena kao najbolji muzejski stalni postav u Hrvatskoj, a ove je godine Google uvrstio dvorac Zrinskih u Čakovcu među 10 najljepših u Hrvatskoj“ ponosno ističe.

Cijela Hrvatska kao održiva turistička destinacija

„Meni je izrazito važno da se zna i razumije da to nije nešto što se „izvlači iz šešira“ po potrebi, nematerijalna kulturna baština i tradicija u Međimurju zaista „živi“ i danas, prisutna u svakodnevnom životu, običajima i navikama lokalnog stanovništva. Primjerice, međimurska popevka, tradicijski napjev Međimurja, koja je uvrštena na Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva UNESCO-a, a sastoji se od 20.000 napjeva, može se često čuti i različitim prilikama.

U svim projektima koje smo realizirali s ciljem očuvanja materijalne i nematerijalne baštine, uz stručnjake su bili uključeni i svi zainteresirani, od lokalnog stanovništva, škola, KUD-ova, župa, pojedinaca – vlasnika privatnih zbirki, a svi oni ostali su vlasnici svega što je izloženo u Muzeju “, kaže Grula. Tu je, dodaje, taj ključni participativni i demokratski element lokalnih ljudi koji sudjeluju i stvaraju koheziju, a tu se opet vraćamo na održivost, a Turistička zajednica je tu samo kao moderator koji usmjerava i učvršćuje to zajedništvo.

„U zemlji kao što je Hrvatska, turizam je sve i sve je turizam. No ja sam uvijek optimist i smatram da se u Hrvatskoj može provesti potreban reset i da može postati ogledni primjer održivog turizma. Imamo nevjerojatne prirodne resurse, kulturnu baštinu, imamo stručnjake za turizam, zaista sposobne ljude koji znaju što i kako raditi, imamo poduzetnike koji također žele i mogu raditi i stvarati dodanu vrijednost za cijelu zajednicu. Tu su i sredstva iz fondova Europske unije kojima se može financirati jako mnogo takvih projekata. Potrebna je volja, sve te ljude potrebno je okupiti, motivirati i potrebno je uložiti trud i ustrajnost da se ti ciljevi provedu do kraja. Ja jesam optimist i zaista vjerujem da Hrvatska može postati zemlja u kojoj će drugi dolaziti učiti o tome kako postati održiv. Sada je pravi trenutak da Hrvatska krene u tom smjeru i vjerujem da ćemo u tome i uspjeti“, zaključuje Rudi Grula.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom TZ Međimurje u skladu s najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.