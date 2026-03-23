Stručnjakinja za istraživanje tržišta Tatjana Rajković spojila istraživanje, gastronomiju i iskustvo

Tatjana Rajković više od dvadeset godina bavi se istraživanjem tržišta, no njezin profesionalni fokus nikada nisu bile samo brojke, nego ljudi koji se iza njih kriju. Upravo iz potrebe da podatke vrati njihovoj stvarnoj svrsi, razumijevanju motiva, emocija i odluka, nastao je Kabinet 3C Praktikum, koncept koji spaja consumer insights, gastronomiju i iskustveni turizam.

Danas kroz Praktikum razvija prostor u kojem se proizvodi, ideje i brendovi testiraju u stvarnim situacijama, za stolom i kroz iskustvo, a ne samo kroz analize i grafove. Kao stipendistica Uplift akademije, Mastercardova edukativnog programa za mikro, male i srednje poduzetnike, Tatjana dodatno razvija poslovna znanja i povezuje se s poduzetnicima sličnih vrijednosti, dok svoj poslovni pristup temelji na dugoročnom promišljanju, jasnim granicama i pouzdanim partnerstvima.

Praktikum je prostor u kojem se proizvodi, ideje i brendovi testiraju u realnim uvjetima, za stolom i kroz stvarno iskustvo, a ne samo kroz postotke i grafove. U razgovoru Tatjana govori o izazovima pretvaranja “mekog” doživljaja u operativno precizan poslovni model, važnosti osobnih granica u poduzetništvu te ulozi pravih partnera i stabilne financijske podrške u razvoju održivog poslovanja.

Godinama ste radili s podacima, analizama i istraživanjima tržišta. Koji je bio onaj trenutak kada ste shvatili da želite raditi s ljudima, iskustvom i gastronomijom, a ne samo s brojkama?

Iako zvuči kao da sam “iz svijeta brojki”, ja se zapravo cijeli život bavim ljudima. Više od 20 godina istraživanje tržišta za mene nije posao s podacima, nego sustavan, znanstveno utemeljen način da razumijem potrebe ljudi, njihove motive, želje i očekivanja od proizvoda, usluga i brendova.

Brojke su tu kao alat: pomažu da se nešto stavi u kontekst tržišta i da se vidi obrazac. Ali ono što me oduvijek najviše zanima je ono iza obrasca, zašto se netko ponaša na određeni način, što ga pokreće, koje su emocije u pozadini odluke. Ta dubina ispod površine su upravo uvidi. I zato je Kabinet 3C od početka postavljen oko znatiželje i uvida, pod motom: “Znatiželja nas vodi. Uvidi nas oblikuju.”

Prekretnica je došla kad sam jasno vidjela koliko se lako u izvještajima “izgube” ljudi. Čitamo postotke i grafove i zaboravimo da se iza svakog postotka nalazi nečiji život: navika, kompromis, strah, želja ili radost. Tada mi je postalo važno “humanizirati brojke” i to ne u smislu da brojke odbacim, nego da ih dovedem do njihove prave svrhe, a to je da se podatak pretvori u informaciju, a informacija u uvid.

Iz te potrebe je nastao i Praktikum. U praksi sam sve češće gledala kako timovi razvijaju proizvod i imaju sjajne ideje, ali im nedostaje jedan ključan trenutak, da te ideje provjere s potrošačima dovoljno rano i dovoljno konkretno, u uvjetima koji nalikuju stvarnom izboru. Praktikum je prvo nastao kao rješenje za product testove, mjesto gdje se u fazi razvoja proizvoda testiraju koncepti i rješenja. Ali vrlo brzo se pokazalo da ocjena sama po sebi nije dovoljna. Kad netko kaže “7/10”, ključno pitanje tek dolazi „zašto baš 7, a ne 9 i što bi to promijenilo?“

Zato je napravljena nadogradnja na način da uz testiranje radimo dubinski razgovor koji objašnjava ocjenu i otvara kontekst kako bismo razumjeli kriterije, jezik kojim ljudi opisuju doživljaj, njihove usporedbe i granice tolerancije.

I tu se prirodno rodila šira ideja jer sve se vrti oko stola, oko susreta, razgovora i stvarnog iskustva. Jer za dobar uvid nije dovoljno samo “pitati”. Treba stvoriti situaciju u kojoj se ljudi opuste, u kojoj imaju vremena objasniti nijanse, u kojoj se čuje i ono što inače ostane neizgovoreno. I to je trenutak u kojem se moj posao “s brojkama” potpuno jasno pokazao kao posao s ljudima.

Kabinet 3C Praktikum spaja savjetovanje, gastronomiju i iskustveni turizam. Koji je bio najveći izazov u pretvaranju jedne “nekonvencionalne” ideje u konkretan poslovni model?

Najveći izazov bio je napraviti nešto što je po prirodi “meko”, a to je doživljaj, a da iznutra bude operativno precizno. Praktikum namjerno nije klasična kategorija jer nije coworking, nije showroom i nije laboratorij u uobičajenom smislu. To je prostor, usluga i doživljaj u jednom i mora funkcionirati jednako dobro i kad je u njemu product test i kad je u njemu radionica.

Da bi to bilo poslovno održivo morala sam vrlo hladne stvari (troškovi, standardi, logistika, protokoli) povezati s vrlo toplim stvarima (atmosfera, povjerenje, spontanost, emocija). I pritom zadržati srž da Praktikum bude produžetak Kabineta 3C, mjesto gdje se vrhunsko istraživanje tržišta događa u realnom kontekstu, tako da uvidi nastaju bliže stvarnom životu.

Drugi dio izazova bio je “prevođenje” vrijednosti klijentima. Istraživanje tržišta danas se provodi u različitim formatima, od vrlo strukturiranih, formalnih pristupa do jednostavnijih digitalnih metoda. Praktikum sam osmislila kao treći put: ozbiljan uvid, ali u okruženju koje ljude otvara i daje kontekst njihovim odgovorima.

Tu “small data” dobiva težinu jer svaki detalj, pauza, način na koji netko nešto opisuje, rečenica koja ispadne spontano “ovo me asocira na…”. To su trenutci koji kasnije čine razliku u odluci o proizvodu, komunikaciji ili iskustvu s brendom.

A onda su se vrlo organski otvorile kulinarske fokus grupe kao posebno zanimljiv format. Ne zato što su “zabavne”, nego zato što u njima potrošači rade ono što inače ne možete dobiti u klasičnom istraživanju: oni ne govore samo što misle o proizvodu, nego ga stavljaju u upotrebu. Vidite kako ga kombiniraju, kad posegnu za njim, što im je “prirodno”, a što im je prepreka.

U drugom dijelu Praktikuma nastala je sljedeća nadogradnja: kulinarske radionice. Tu se malo odmičem od standardnog istraživanja tržišta i širim djelatnost, ali opet s istim principom da se sve vrti oko stola, oko iskustva i razgovora. A onda su se prirodno otvorili i manji team buildinzi i interni eventi.

I upravo me taj smjer doveo do specifičnih experience radionica s turistima. U njima turisti uz vodstvo pripremaju tradicionalna hrvatska jela, ali istovremeno dobivamo nešto što mi je profesionalno jako zanimljivo: oni kao “svježe oči” testiraju hrvatske proizvode, probaju ih u kontekstu, uspoređuju s onim što poznaju i imaju priliku ocijeniti ih.

U konačnici, izazov je bio u tome da sve te formate – od savjetovanja i istraživanja, preko fokus grupa i radionica, do iskustvenih programa za turiste – složim u koherentan model koji drži standard, a ostaje živ. A da pri tome ne bude “sve i svašta” nego jedna jasna priča, koncept u kojem se ljudi okupe oko stola, kroz iskustvo se nešto otkrije i iz toga nastane uvid koji ima vrijednost.

U poduzetništvu često govorimo o rastu, ali vi ističete važnost osobnih granica. Kako je to znanje utjecalo na način na koji danas vodite posao i birate projekte?

U poduzetništvu sam zadnjih sedam godina i taj period te brzo nauči jednoj vrlo konkretnoj stvari, a to je da možeš pogriješiti u procjeni, možeš korigirati smjer, možeš i promijeniti plan, ali ako jednom počneš spuštati kvalitetu, ljudi to osjete odmah.

Granice mi nisu postale “self-help tema”, nego praktičan alat. Govorimo o načinu kako biram projekte, koliko ih uzimam paralelno, s kim radim, u kojem ritmu i što neću raditi čak ni ako je “primamljivo”. Uplift je to lijepo sažeo kroz moju rečenicu da mi je veliki uspjeh naučiti prepoznati i poštovati vlastite granice i to stvarno stoji. Kad to postigneš mirniji si, a posao je precizniji i efikasniji. Postavljanje granica jedan je od najtežih zadataka u poduzetništvu.

Koliko su vam u razvoju Praktikuma pomogli pravi ljudi – partneri, suradnici, mentori – i kako danas prepoznajete tko je dobar poslovni partner za vas?

Presudno, jer Praktikum nije samo ideja, nego izvedba. A izvedba je tim i povjerenje među ljudima. Ono što nas razlikuje je što u Praktikumu stvarno spajamo dvije discipline koje se rijetko ovako prirodno sretnu. Moj dio je istraživanje tržišta i rad s potrošačkim uvidima, a Hrvoje Krajnović, s kojim zajedno vodim Praktikum, donosi kulinarsko-edukativno iskustvo i rad “u stvarnoj situaciji”.

Ta kombinacija nije dekor već ona mijenja kvalitetu rezultata. Ja brinem da je sve metodološki čisto i da iz razgovora izađu uvidi koji se mogu pretočiti u odluke. Uvidi kod nas nastaju u situaciji kad ljudi nešto stvarno rade, a razgovor nam onda objasni zašto.

Iskustveni turizam traži povjerenje, i od gostiju i od partnera. Kako gradite to povjerenje i što smatrate ključnim za dugoročne suradnje?

Povjerenje gradim prije nego što se itko pojavi na vratima, a to je jasnoćom. Što je iskustvo, što nije, što gost može očekivati, koja je naša ponuda, koliko je interaktivno i što je uključeno. Kad radiš “prostor + usluga + doživljaj” ne smiješ ostaviti previše mjesta za mimoilaženja u očekivanjima. S partnerima je slično. Dugoročno funkcionira samo kad je odnos čist, kada su dogovoreni standardi, korektna raspodjela uloga i svijest da svatko nosi dio reputacije i rad na onome u čemu je najbolji.

Danas je turizam u velikoj mjeri potraga za iskustvom jer ljudi ne dolaze samo “vidjeti”, nego doživjeti nešto novo i drugačije. Na nama je da prepoznamo te potrebe i pretočimo ih u iskustvo koje je dobro osmišljeno i dosljedno izvedeno. I da, humor je jako važan. Ne kao “fora”, nego kao ventil. Poduzetnici se redovito nađu u situacijama koje nije bilo šanse predvidjeti. Ako u takvim trenucima nemaš sposobnost da ostaneš priseban i ponekad se nasmiješ postane se teško sa svime nositi.

Kao poduzetnici, koliko vam znači imati stabilnog financijskog partnera koji razumije male i razvojne projekte? Na koji način vam je suradnja s RBA olakšala svakodnevno poslovanje?

Kada gradiš projekt koji spaja istraživanje, gastronomiju i događanja uživo, financijski tok nije uvijek ravan. Ponekad ulažeš unaprijed, nekada je sezonalnost, a nekada se nakupi puno malih troškova koje treba imati pod kontrolom. U takvom ritmu mi je važno imati stabilnog financijskog partnera i banku kod koje je operativa jednostavna i pouzdana. To u praksi znači da većinu stvari mogu riješiti digitalno, bez odlaska u poslovnicu i bez gubljenja vremena na administraciju.

Kroz aplikaciju imam jasan pregled računa i prometa, brzo odradim plaćanja i odmah vidim gdje sam s likvidnošću, što mi je ključno kada svakodnevno balansiram više stavki odjednom. Pri tome mi je važno i da se aplikacija kontinuirano unapređuje, da je intuitivna za korištenje i da prati stvarne potrebe klijenata. Jer kad se alati razvijaju u tom smjeru, poduzetniku se doslovno štedi vrijeme.

RBA na poslovnoj strani naglašava upravo upravljanje likvidnošću i digitalno bankarstvo (mojaRBA BIZ) uz mogućnost izvješća i brz “uvid” u stanje računa. To je ono što u praksi osjetiš kao rasterećenje. Jednako mi je važno i to što imam kontakt u banci, konkretnu osobu kojoj se mogu javiti kada je nešto hitno i bitno. Ne zato da to koristim svaki dan, nego zato što mi taj osjećaj da su tu kad zatreba, stvarno daje mir.

Kada financijska logistika teče glatko i imaš podršku u pravom trenutku, mogu se fokusirati na ono što mi je najvažnije, a to su projekti, uvidi, ljudi i izvedba. Važno mi je i da banke razumiju strukturu našeg tržišta. Hrvatska je zemlja malih poduzeća i ta “mala” su kumulativno vrlo snažna. Nose velik dio gospodarstva i inovacija, ali rade s realnim ograničenjima vremena i resursa. Kroz godine sam primijetila da RBA ozbiljno razvija proizvode i modele suradnje za male poduzetnike i to mi je bio važan signal da razumiju što mi treba u svakodnevici. Zato sam ih i odabrala za svoje poslovanje, jer mi je bitno imati partnera koji prati moj ritam, a ne otežava ga.

Kada gledate unaprijed, gdje vidite Kabinet 3C Praktikum za nekoliko godina i što biste poručili svima koji razmišljaju o poduzetništvu, ali još ne znaju kako spojiti znanje, strast i održivost?

Praktikum vidim kao mjesto koje će biti sve prepoznatljivije upravo po tome što nije “još jedna radionica” ili “još jedan event prostor”, nego format koji ozbiljno spaja consumer insights i iskustvo. To se odnosi na testiranja proizvoda u realnom kontekstu, kulinarske fokus grupe, radionice, snimanja, a sve s jasnom metodologijom i jasnim outputom. A što se tiče poruke, ja se iskreno ne doživljavam kao osoba koja dijeli savjete.

Ali mogu reći što mene drži već više od 20 godina u industriji i sedam godina u poduzetništvu. To je znatiželja i odluka da tražim poslove i teme koje me stvarno zanimaju i vesele jer previše vremena provodimo radeći da bismo ga trošili na ono što nas ne zanima. To ne znači da će svaki dan biti ispunjavajući ili “sa svrhom”, ali meni je važno da u većini onoga što radim mogu prepoznati smisao. Kabinet 3C je nastao upravo iz te znatiželje i usmjerenosti na potrošače, uz povezivanje koje uvid pretvara u konkretnu odluku i sljedeći korak. I još nešto. Pokušavam zadržati humor. Ne zato što je sve smiješno, nego zato što je vrijeme sivila, a poduzetništvo te redovito iznenadi. Humor ne rješava problem, ali ti vrati dah. A kad imaš dah, možeš lakše riješiti problem.

