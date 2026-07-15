Što danas uopće možete kupiti za 1,00 1,50 ili 2,00 eura? Više nego što mislite!

U novom katalogu trgovačkog lanca Eurospin kroz akciju "Sve po 1,00, 1,50 ili 2,00 eura", naglasak je na proizvodima koji pokazuju da se i s malim budžetom može kupovati pametno. Riječ je o namirnicama, proizvodima za kućanstvo i svakodnevnim potrepštinama koje koristimo gotovo svaki dan, a koje su u aktualnoj ponudi dostupne po cijenama koje danas rijetko viđamo.

Već prvi pogled na Eurospin katalog koji vrijedi od 15. do 21. srpnja otkriva proizvode koje većina nas redovito stavlja u košaricu, a koji su sada dostupni za svega 1,00 euro.

Što danas možete kupiti za 1,00 euro?

Riječ je o namirnicama koje se često koriste u svakodnevnoj pripremi obroka, poput svježeg lisnatog tijesta Tre Mulini (265 g), voćnih jogurta Land okusa jagode i šumskog voća (500 g) te pasirane rajčice Delizie dal Sole u pakiranju 3 x 200 g.

Na popisu se nalazi i Pesto Genovese Delizie dal Sole (190 g), koji je trenutačno dostupan uz čak 40 posto popusta.

Foto: Eurospin

Posebno se ističe i Delizie dal Sole Pesto Genovese (190 g), koji je trenutačno dostupan uz čak 40 posto popusta. U istoj cjenovnoj kategoriji nalaze se i proizvodi za kućanstvo i osobnu njegu poput Bikarbon WC gela za izbjeljivanje (1 l) te Near šampona za kosu (500 ml) u više varijanti.

A što se može pronaći za 1,50 eura?

Za svega 1,50 centi više izbor postaje još bogatiji. Ljubitelji brzih i praktičnih obroka mogu odabrati Tre Mulini njoke od krumpira (1 kg) ili Tre Mulini tortelline s pršutom (500 g), a koji su sniženi za 36 posto.

Po cijeni od 1,50 eura dostupna je i Posebna pileća kobasica sa sirom ili paprikom (500 g), dok je Amo Essere maslac bez laktoze zahvaljujući popustu od 34 posto također dostupan u ovoj kategoriji.

Među proizvodima za kućanstvo izdvajaju se Soft Dream Tuttofare Casa papirnati ručnici (400 listova), a tu su i Lampioni u obliku srca u više varijanti.

Za 2,00 eura više nego što biste očekivali

Kategorija proizvoda po cijeni od 2,00 eura donosi još nekoliko zanimljivih iznenađenja. Među njima su Athena salata od morskih plodova (150 g), snižena za 33 posto, Tre Mulini čokoladne žitarice (500 g) te Dolciando sladoledni štapići s čokoladnim preljevom u pakiranju od šest komada.

Foto: Eurospin

Ljubitelji vina također mogu pronaći zanimljive ponude. Prince pjenušavo vino (750 ml) sniženo je za 33 posto i dostupno za 2,00 eura, dok vino Negroamaro Solemoro IGP (750 ml) uz čak 42 posto popusta također stoji svega 2,00 eura.

Povoljne cijene nastavljaju se i izvan akcije

Aktualni katalog donosi i velik izbor sezonskog voća i povrća po cijenama koje se uklapaju u filozofiju pametne kupnje. Breskve su snižene za 48 posto i dostupne po cijeni od 1,45 eura za kilogram, dok pakiranje Bijelog grožđa bez sjemenki (500 g) stoji 1,99 eura.

Foto: Eurospin

Kukuruz šećerac u pakiranju 3 x 500 g snižen je za 46 posto i dostupan za 1,79 eura, a Grand Mista salata (350 g) uz 30 posto popusta stoji 1,39 eura.

Delikatese koje vrijedi dodati na popis za kupnju

Za one koji vole bogatije okuse, Eurospin je pripremio i zanimljiv izbor delikatesa. Mortadela s pistacijama snižena je za 31 posto i stoji 0,75 eura za 100 grama, suha šunka na posedarski 1,60 eura za 100 grama, a domaća istarska panceta 1,89 eura za 100 grama. Tu je i Iberico miješani tvrdi sir koji je uz 30 posto popusta dostupan za 1,39 eura za 100 grama.

Ljubitelji morskih okusa također dolaze na svoje

Posebnu pozornost privlači i ponuda proizvoda brenda Ondina. Morski mix rezani (800 g) dostupan je uz 30 posto popusta po cijeni od 4,49 eura, očišćene lignje (400 g) stoje 4,99 eura, dok kuhana i narezana hobotnica (320 g) stoji 9,99 eura.

Foto: Eurospin

U ponudi su i fileti južnoafričkog oslića (400 g) po cijeni od 4,19 eura te fileti tune u maslinovom ulju (260 g) za 3,79 eura.

Vikend pametnih cijena i ovoga tjedna nalazi se u Eurospinu

Dodatne uštede donosi i "Vikend pametnih cijena" koji traje od 17. do 18. srpnja. U ponudi se u novom Eurospin katalogu ističu Žuti luk u pakiranju od 5 kilograma za 2,15 eura, Domaća pileća prsa bez kože s kosti po cijeni od 4,65 eura po kilogramu te sir Pascoli Italiani Mascarpone Cremoso (250 g), koji je uz 44 posto popusta dostupan za svega 1,39 eura.

Ako ste se pitali što danas uopće možete kupiti za 1,00, 1,50 ili 2,00 eura, aktualni Eurospin katalog pokazuje da odgovor nije "vrlo malo", nego više nego što mislite. Od namirnica i proizvoda za kućanstvo do delikatesa, vina i sezonskih proizvoda, male cijene i dalje mogu donijeti veliku vrijednost. Ovo je tek dio ponude iz aktualnog Eurospin kataloga koji vrijedi od 15. do 21. srpnja.

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Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Eurospin.