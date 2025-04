Stiže travanj: Znate li kada zaista morate skinuti zimske gume? Ovo je sve što trebate znati

S proljećem stižu i topliji dani, a s njima i potreba da svoje vozilo prilagodite novim cestovnim uvjetima. Ako želite sigurnu, udobnu i dugotrajnu vožnju ovog ljeta, vrijeme je za zamjenu zimskih guma – s najnovijom Michelin Primacy 5 ljetnom gumom.

Michelin, globalni lider u inovacijama i razvoju guma, lansirao je napredni model Primacy 5 koji nudi sve što vam treba u ljetnim uvjetima: iznimno prianjanje na suhim i mokrim podlogama, kraći zaustavni put, manju potrošnju goriva i tišu, ugodniju vožnju. Riječ je o gumi koja se u neovisnim europskim testovima dosljedno svrstava među najbolje – idealna za sve vozače koji žele kvalitetu bez kompromisa.

A najbolji dio? Kupnju i servis možete obaviti na jednom mjestu – u Vulkalu gdje do 31. svibnja 2025. godine ili do isteka zaliha traje akcija u kojem uz kupnju četiri Michelin gume iz ljetnog ili cijelogodišnjeg programa dobivate servisni vaučer za ugradnju i balansiranje guma u vrijednosti od 40 do 70 eura, ovisno o veličini kupljenih guma.

Do kada vrijedi zimska oprema?

Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu, u Hrvatskoj je obavezna zimska oprema u razdoblju od 15. studenog do 15. travnja – bez obzira na vremenske uvjete. Dakle, nakon 15. travnja više nemate zakonsku obvezu voziti na zimskim gumama (ili imati lance u prtljažniku ako ste na ljetnim).

Ali pozor – ako padne snijeg ili se dogodi poledica, policija vas i nakon 15. travnja može kazniti ako procijeni da niste tehnički spremni za uvjete na cesti.

Zašto ljeti ne biste trebali voziti na zimskim gumama?

Stručnjaci i testiranja pokazuju da zimske gume na temperaturama iznad 7°C gube svoju funkcionalnost, brže se troše i manje su sigurne. Prema provedenim istraživanjima, kvalitetne ljetne gume tijekom ljetnih toplih mjeseci imaju osjetno kraći zaustavni put prilikom kočenja nego zimske gume u takvim istim uvjetima, što izuzetno utječe na sigurnost vožnje.

Osim sigurnosnih rizika, tu su i financijski – zimske se gume troše brže kada ih se koristi u ljetnim uvjetima. To znači da će vam trajati kraće, a morat ćete ih ranije mijenjati. A da stvar bude gora, zbog povećanog otpora kotrljanju, vozilo troši više goriva, pa raste i vaš mjesečni trošak na benzinskoj postaji. Ukratko, vožnja na zimskim gumama ljeti je kompromis koji se ne isplati.

Gume s kojima nećete pogriješiti

U neovisnim testovima, Michelin Primacy 5 redovito je u top 3 ljetne gume u Europi – idealna za svakodnevnu gradsku vožnju, ali i dulja putovanja. Stoga ako ovog proljeća tražite gume koje će vam pružiti pouzdanu vožnju, optimalne performanse i dugotrajnost, Michelin Primacy 5 je model koji zaslužuje vašu pažnju. Riječ je o vrhunskoj ljetnoj gumi koja kombinira iznimnu izdržljivost i sigurnost na cesti, bilo da vozite po suhom asfaltu usred srpnja ili po iznenadnoj ljetnoj kiši.

Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji gazišta, Primacy 5 ravnomjerno raspoređuje pritisak, što znači manje trošenje i stabilnije držanje ceste. Testiranja potvrđuju i kraći zaustavni put na mokroj i suhoj podlozi, što je ključna prednost u svakodnevnim prometnim situacijama. Osim sigurnosti, ova guma donosi i visoku razinu udobnosti – vožnja je tiša, a vibracije minimalne, što je čini savršenim izborom i za gradske rute i za dulja putovanja.

Gume su jedina točka kontakta između vozila i ceste

Možda vam se čini da je vožnja na krivim gumama „ništa strašno”, ali jedna loša procjena, jedan neočekivani kočioni trenutak ili jedno izlijetanje u zavoju može imati nepopravljive posljedice. I to ne samo za vas.

Jer za volanom niste sami. U autu su vam možda djeca, partner, prijatelji. Ispred vas je biciklist koji vas ne vidi. Pored vas vozi mlada obitelj s bebom na stražnjem sjedištu. Vaš izbor guma nije stvar udobnosti – nego sigurnosti.

Gume su jedina točka kontakta između vozila i ceste – i kad nisu prilagođene uvjetima, tada ni najskuplji automobil, ni najbolji ESP sustav, ni vaše vozačko iskustvo neće pomoći. Sekunda nepažnje i metar duži zaustavni put dovoljan je da se običan dan pretvori u tragediju. Biti odgovoran vozač znači brinuti – ne samo za sebe, već i za sve one koje susrećete na cesti.

Krenite na obiteljske izlete sigurni

Kad dođe vrijeme za izmjenu, svi jure kod “svog” majstora. Prema istraživanju zadovoljstva kupaca koje je proveo Net Promoter Score (NPS), Vulkal bilježi visoku ocjenu lojalnosti korisnika i povjerenja – naročito zbog stručnosti osoblja i transparentnosti cijena stoga ako želite profesionalnu uslugu i vrhunske gume – onda idete u VULKAL.

Financijski, uz sve do sad navedeno, vožnja zimskih guma tijekom toplijih mjeseci značajno povećava troškove. Osim što se gume nepotrebno troše, povećava se i potrošnja goriva. Dugoročno, to znači više novca potrošenog na zamjenu guma, ali i na gorivo – a sve to bez ikakve stvarne koristi.

Zbog toga se nameće jasan zaključak: mijenjanje guma nije samo preporuka – to je odgovorno ponašanje u prometu.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Vulkala.