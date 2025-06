SkyRing - ovako izgleda staza pod nebom na krovu Westgatea!

Kad ti netko kaže da ti je glava u oblacima, sada postoji dobar razlog za to. GoKart Centar West podigao je letvicu na novu visinu. Najnovija vozačka senzacija - SkyRing - jedina je vanjska karting staza u regiji na krovu šoping centra.



Nevjerojatno, zar ne? Da, baš tako - voziš iznad svih na P5 etaži Westgate Cityja i gledaš svijet s visine dok juriš 850 metara dugačkom, impresivnih 9 metara širokom stazom s najdužim pravcem od 120 metara koji u svakom vozaču izaziva želju da stisne gas do kraja.

GoKart Centar West sada ima sve - unutarnje staze za svakog vozača, od početnika do profesionalca, GTR i SR4 bolide za svaki stil vožnje, i sada - stazu na krovu. Zabava za cijelu obitelj. Staza Baby Panda za one koji su tek skinuli pomoćne kotačiće, Bamboo Circuit sa svojih 470 metara za početnike i zagrijavanje, Panda Express sa 740 metara za izazov, najduža unutarnja karting staza u Europi Panda Infinity Speedway sa svojih 1150 metara za ultra-endurance i one željne adrenalina i uživanja, te SkyRing za elitu. O da, i sve staze se mogu voziti u oba smjera.

SkyRing nije za svakoga. Ovo je VIP vožnja među oblacima, rezervirana za one koji su dokazali da znaju držati volan i glavu hladnima. Ako želiš ući među nebesku elitu, prvo moraš voziti karting i kao u igricama otključati brži kart i novu stazu sve dok ne otključaš nebesku rapsodiju. Brzina, preciznost i fokus. To je dobitna kombinacija koja otključava SkyRing. A najvažniji cheat kod je: zabava na najjače. Samo tada se vrata neba otvaraju.

Rezerviraj svoj termin i uživaj u vožnji pozivom na +385 99 1626 447, a ako se zbog gužve nitko ne javlja pošalji mail na info@gokartcentar.hr

Sky više nije granica. Postao je staza. Vidimo se na krovu!

Više o GoKart Centru i njihovoj ponudi saznaj na https://gokartcentar.hr/, a lude snimke vožnji možete pogledati i na njihovom Instagramu!