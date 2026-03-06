Pametna kupnja s malo čarolije: Zašto su subote u Eurospinu postale hit

Subota je dugo bila rezervirana za onaj pomalo zamorni “moramo po namirnice”. Lista u ruci ili u glavi, planiranje tjednog budžeta, usporedba cijena i brzinski obilazak trgovine.

No posljednjih tjedana u Eurospinu subota izgleda malo drugačije. Kupnja je dobila dodatni razlog zbog kojeg se planira unaprijed, i to ne samo zbog super povoljnih cijena.

Svake subote, za kupnju veću od 30 eura, preuzima se 3D figurica iz kolekcije Harry Potter. I tu počinje ono poznato kolekcionarsko uzbuđenje. “Koju je na redu ovaj tjedan? Tko ima zadnji katalog Eurospina? Hoćemo li uspjeti skupiti sve?” Cilj je jednostavan i glasi, naravno: sakupiti ih sve!

Već 28. veljače, prve subote kada u Eurospinu oživio čudesan svijet Harryja Pottera, kupci su izašli s prvom figuricom kolekcije, onom moćnog čarobnjaka, ravnatelja čarobnjačke škole Hogwarts i Harryjeva mentora. A koju figurica će kupci dobivati već sljedeće subote? Provjerite na stranicama Eurospina!

Kad kolica postanu dio igre

Zanimljivo je gledati kako se cijela dinamika mijenja zamornog shoppinga subotom mijenja. Djeca već kod kuće planiraju subotu, razgovaraju o figuricama, slažu male čarobnjačke scene na polici i smišljaju nove avanture. Figurice ne završavaju zaboravljene u ladici nego postaju dio igre, dio svakodnevice u kojoj svi uživaju.

Roditelji, s druge strane, u toj priči pronalaze i vlastiti trenutak nostalgije. Mnogi su odrasli uz knjige i filmove o Harryju Potteru, čekali nove nastavke i raspravljali o omiljenim likovima. Sada tu istu čaroliju dijele sa svojom djecom. Subotnja kupnja tako dobiva dodatnu dimenziju i postaje zajednički obiteljski trenutak.

Akcija traje od 28. veljače do 4. travnja, što znači da svaka subota ima svoju težinu. Ako se želi kompletirati kolekcija, prati se Eurospin katalog, planira kupnja i ne preskače se vikend.

Pravila su jasna: svake subote moguće je preuzeti jednu 3D figuricu po kupcu, uz minimalnu kupnju u vrijednosti višoj od 30 eura. U taj iznos ne mogu se uračunati bonovi za mobitel, darovne kartice te knjige i časopisi. Jednostavno, transparentno i lako razumljivo.

Foto: PROMO

Priča se ne zaustavlja na blagajni. Na Eurospin stranicama dostupna je i online igra inspirirana Harry Potter svijetom, u kojoj se mogu iskušati “čarobnjačke” vještine i produžiti doživljaj i nakon izlaska iz trgovine. Tako kolekcija figurica dobiva i digitalni nastavak, a možete je pronaći na linku.

Pametna kupnja s dodatnom vrijednošću

Eurospin je već na glasu kao najpovoljniji trgovački lanac, mjesto gdje se kupuje racionalno i promišljeno. Ova subotnja akcija donosi još jednu razinu vrijednosti, redovita kupnja sada dolazi s dodatnim razlogom za osmijeh.

U cijeloj priči možda je najzanimljivije to što se ništa ne komplicira. Ljudi ionako idu u tjednu kupnju. Razlika je u tome što sada, uz planiranu potrošnju i povoljne cijene, odlaze kući i s malim komadom čarolije.

Subota više nije samo dan za opskrbu kućanstva. Postala je mali obiteljski ritual, spoj kolekcionarskog uzbuđenja, nostalgije i pametne kupnje.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Eurospin.