Gradovi i manja mjesta Dubrovačko-neretvanske županije oduvijek su vrlo primamljive turističke destinacije za godišnji odmor. Razloga tomu je više, od perfektne mediteranske klime koja jamči mnogo sunca i toplih dana, prekrasne prirode, izuzetne kulturne baštine i brojnih sadržaja koji privlače goste iz cijeloga svijeta.

No Dubrovačko-neretvanska županija ima još jednu gostima važnu specifičnost: u ovim krajevima mnogo se važnosti i pažnje pripisuje gastronomskoj i enološkoj ponudi koja navodi posjetitelje da se stalno vraćaju na jug. Posebnost ovog kraja su brojni vinogradi s popularnim sortama vina, a među najpoznatijima i najhvaljenijima je crveno vino plavac mali, koje se uzgaja u regijama dingač i postup na poluotoku Pelješcu, a od bijelih vina svakako valja navesti pošip s otoka Korčule i rukatac, koji uspijeva i na Pelješcu i Korčuli te drugim predjelima županije.

FOTO:Shutterstock

Ovdje se mnogo pažnje posvećuje prirodnom uzgoju povrća i voća, a baze za glavne specijalitete su riba, rakovi i školjke, u ovom području glavna hrana još iz vremena Dubrovačke Republike.

Već je duže vrijeme poznato da je tradicionalna dubrovačka kuhinja među najzdravijima na svijetu, a upravo su recepti iz tog vremenskog razdoblja jako popularni i danas. Tako i domaćini i gosti uživaju u brodetima, popari i raznim ribljim specijalitetima. Za one koji preferiraju tjesteninu i meso, jedan od tradicionalnih specijaliteta su šporki makaruli koji se pripremaju od tjestenine, junetine i soka od rajčice. Ne smijemo zaboraviti ni tradicionalne deserte po kojima je Dubrovačko-neretvanska županija nadaleko poznata, a to su dubrovačka rozata, bruštulani mjenduli i arancini, koji se pripremaju od naranče ili limuna. U nastavku donosimo nekoliko klasičnih recepata.

Neretvanski brodet

FOTO: TZ Dubrovačko-neretvanske županije

Sastojci:

1 kg ribe, orade, brancina, cipla ili po želji (u neretvanski brodet možete umjesto ribe staviti jegulje i žabe)

200 ml pirea od rajčice

500 ml crvenog vina za podlijevanje

Maslinovo ulje

Sol, papar, češnjak, lovorov list, nasjeckani svježi peršin

Priprema:

Ribu ili jegulje očistite, operite i narežite na veće komade. U veliku, široku okruglu posudu s debelim dnom (teću) stavite maslinovo ulje da pokrije dno i na to poslažite nasjeckani crveni luk. Dodajte pire od rajčice, lovorov list i sjeckani peršin u koji ćete polako dolijevati crveno vino i malo vode te pustiti da zakuha. Pazite da tekućina ne bude do vrha teće jer treba ostaviti dovoljno mjesta za ribu. Zatim u teću stavite komade ribe koji moraju biti posloženi u jednom sloju. Tekućine mora biti dovoljno da u potpunosti prekrije ribu. Tako posloženi brodet treba se krčkati nekih 30 do 45 minuta na laganoj vatri. Brodet se ne smije miješati nego se teća lagano protrese kako se ništa od sastojaka ne bi uhvatilo za dno. Pred kraj dodajte začine prema ukusu, a kada sve bude gotovo, ribu začinite s još malo sjeckanog peršina. Dobar tek!

Šporki makaruli

Sastojci:

1 kilogram junećeg mesa

1 kilogram crvenog luka srednje veličine

500 - 700 grama domaće tjestenine (makarona)

200 ml pirea od rajčice

300 ml jušnog temeljca

3 dcl crvenog vina

3 režnja češnjaka

Svinjska mast

Sol, papar mljevena crvena paprika, lovorov list, klinčić

Postupak:

Crveni luk narežite na kockice i prepržite ga na svinjskoj masti dok ne postane staklast. Zatim dodajte juneće meso narezano na kockice i pirjajte ga na laganoj vatri. Nakon što tekućina iz mesa ispari, meso podlijte pireom od rajčice, dobro promiješajte i nastavite pirjati. Po potrebi podlijevajte vinom i jušnim temeljcem i pirjajte barem dva sata na laganoj vatri. Pred kraj dodajte na sitno narezani češnjak, sol papar i ostale začine po ukusu. Kada je meso pri kraju, u odvojenoj posudi skuhajte tjesteninu napola i zatim je preselite u posudu s mesom i umakom. Pomiješajte i propirajte sve zajedno dok tjestenina ne bude kuhana do kraja, ali pazite da ne prekuhate. Šporke makarule poslužite s ribanim sirom i čašom finog crvenog vina. Dobar tek!

Arancini

FOTO: Shutterstock

Arancini su tradicionalni desert dubrovačkog kraja koji se obavezno priprema za blagdane, ali u njima se može uživati cijelu godinu. Pripremaju se od kore naranče ili limuna, a važno je da nabavite domaće voće koje nije prskano jer se arancini pripremaju od njihove kore. Naranča se oguli i njezina se kora izreže na tanke rezance dugačke oko tri-četiri centimetra. Rezance od kore se kratko prokuha u vrućoj vodi. Procijedite ih i korama zatim dodajte jednaku količinu šećera s malo vode. Sve dobro promiješajte i smjesu preselite u duboku posudu u koju ste stavili malo ulja. Kratko ostavite da se preprži cijelo vrijeme neprestano miješajući, dok ne ispari sva tekućina. Rezance kore zatim rasporedite na papir za pečenje koji ste posuli sa slojem šećera i ostavite ih nekoliko dana sušiti na svježem zraku. Dobar tek!

Sadržaj donosimo u suradnji s TZ Dubrovačko-neretvanske županije.