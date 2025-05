„Sve tražilice postat će AI tražilice. Već sad vidimo da se klasične tražilice kod prikaza rezultata pretraživanja sve više funkcioniraju prema principima AI tražilica“, kaže nam Nikola Vrdoljak, direktor marketinške agencije 404.

Osim kao suosnivač i direktor marketinške agencije 404, jedne od vodećih PR i digitalnih agencija u Hrvatskoj i regiji, Nikola Vrdoljak poznat je po svojem dugogodišnjem iskustvu u odnosima s javnošću, digitalnim komunikacijama i marketingu.

AI donosi brže i pametnije pretraživanje interneta

Radio je u agenciji Digitel, gdje je vodio digitalnu jedinicu Gingernet, a bio je i programski direktor Weekend Media Festivala. Pa kao nekoga tko je cijeli život proveo u medijima i kreativnim industrijama, s naglaskom na digitalnu sferu, Nikolu Vrdoljaka pitali smo što misli o utjecaju AI tražilica, konkretno Perplexity pro tražilice, i drugih AI alata na kreativne djelatnosti i procese.

„Koristim Perplexity Pro i u poslovne i privatne svrhe. Jednostavno, riječ je o boljoj metodi pretraživanja interneta pa kada bih se pokušao izraziti u nekakvim omjerima, rekao bih da 90 posto vremena koristim AI tražilice jer dobivam kvalitetnije i bolje rezultate pretrage onoga što me zanima. AI tražilice funkcioniraju kao panel, omogućavaju da dodatno istražujemo teme koje nas zanimaju bez mnogo suvišnog i promašenog klikanja“, objašnjava.

Kad smo već kod kreativnosti, pitanje koje je nemoguće izbjeći u raspravama o sve većoj prisutnosti AI alata odnosi se na to kako će ono utjecati na ljudsku psihu i navike.

Hoće li AI tehnologija pridonijeti da ljudi postanu lijeni, pasivni i da se previše oslanjaju na brza instant rješenja koja će im isporučivati AI alati ili baš suprotno – može li nas sve veća dostupnost i usavršenost ove tehnologije potaknuti da razmišljamo izvan vlastitih okvira, upitali smo našeg sugovornika. Na ovu dilemu koja je relativno često pitanje, naš sugovornik je odgovorio protupitanjem.

„Čini li nošenje naočala ljude boljima ili lošijima u svakodnevnom funkcioniranju ili poslu koji rade? Kao što nam je tehnologija omogućila da automatiziramo industriju, tako će se automatizirati i usluge. Gledano iz moje perspektive, i u industriji digitalnog marketinga postoji mnoštvo repetitivnih poslova i zadataka. Implementacija AI rješenja donijela bi znatnu uštedu energije i vremena u obavljanje takvih zadataka“, precizira Vrdoljak.

U svakom slučaju, napredak i razvoj tehnologije uvijek donosi i određene sumnje i određenu skepsu. Pitamo Nikolu Vrdoljaka je li sam primijetio u vlastitom iskustvu kakva ograničenja u pogledu korištenja AI tehnologija.

Novi prostor za kreativnost i razvoj novih ideja

„Teško je pričati o ograničenjima AI tehnologije koja je u svojem punom zamahu i koja se intenzivno razvija. Iz dana u dan se može primijetiti kako se pojedini nedostaci uklanjaju i ispravljaju, a napredak u radu je sve vidljiviji“, napominje.

„S druge strane, ta vrst tehnologija koristi se već godinama za određene zadatke, pogotovo u pogledu performance marketinga, ali smatram da u pogledu poticanja i stvaranja novih ideja otvara novi prostor za kreativnost i veselim se tome“, ističe.

„Razvoj AI tehnologija i implementacija AI rješenja u poslovne procese i svakodnevicu donijet će zasigurno i određena društvena preslagivanja i potrebu za prilagodbom. Ali to je bio slučaj sa svim velikim tehnološkim revolucijama do sada, pa ni ova neće biti izuzetak“, ocjenjuje Nikola Vrdoljak.

Za ovu važno i vrlo aktualnu temu pronašli smo još jednog izuzetno zanimljivog sugovornika, Alberta Gajšaka, osnivača i direktora tvrtke Circuit Mess koja se bavi razvojem edukativnih elektroničkih uređaja. Ovaj mladi inovator svoju je tvrtku pokrenuo s 18 godina, zaposlio se u njoj preko učeničkog servisa i postao učenik direktor.

Njegove STEM igračke tražene su diljem svijeta, a prvi uređaj bio je MAKERbuino igraća konzola koju su djeca mogla programirati. Tu svakako moramo spomenuti Perseverance Space Rover napravljenim po licenci NASA-e, a izuzetno popularan i tražen bio je Batmobile STEM set, razvijen prema Warner Bros. licenci.

Posljednji projekt iz radionice Circuit Messa funkcionira pretplate preko koje kupci svaka tri mjeseca mogu dobiti novi proizvod na adresu. Svaka nova igračka koja se prodaje putem modela pretplate je zamišljena kao nova lekcija: primjerice, DJ pult omogućava da učite o sintezi zvuka, robotska ruka o industrijskoj automatizaciji...

A razlog zašto je upravo Albert idealna osoba za razgovor o AI tehnologiji jest taj što je s AI tehnologijom u razvoju vlastitih proizvoda počeo raditi još 2021. godine, kada su AI alati poput AI tražilica kao što Perplexity Pro za većinu krajnjih korisnika bili još prilično daleka budućnost.

Možda se čini suvišnim pitati koristi li Albert u svojem radu i svakodnevnom životu sve AI alate koji su mu na raspolaganju, ali mi smo to ipak učinili. „Koristim ih, naravno. privatno u različite svrhe, ali i u poslu. AI tražilice su mi izuzetno korisne za istraživanje, marketing, copywriting, dizajn, skripte za video sadržaje... Primjena AI tehnologije je zaista široka i primjenjiva u gotovo svim aspektima poslovanja“, priča Albert Gajšak.

Može li nas AI tražilice kao što je Perplexity Pro potaknuti da budemo kreativniji, odnosno može li nam pomoći da razmišljamo van vlastitih okvira, u smjeru u kojem inače možda i ne bismo, pitamo ovog izvanserijskog inovatora i poduzetnika.

'AI tehnologija ne može zamijeniti ljude, ali...'

„Svakako! Iako danas postoji prilično raširen strah, pogotovo kada govorimo o tome da će AI zamijeniti ljude, ne bih rekao da će se to dogoditi. Po mojem iskustvu, AI tehnologija ne mijenja ljude. Ali AI tehnologija može pripomoći da ljude usmjeri, može im pomoći da naprave više i ostvare bolje rezultate u manje vremena. Bez obzira bave li se razvojem softvera ili hardvera, AI tehnologija može biti od velike koristi“, ocjenjuje naš sugovornik.

U tom kontekstu, pitamo Alberta smatra li da bi AI tehnologije trebalo koristiti i kao alat u edukaciju mladih u STEM području. „U to uopće nema sumnje. Smatram da trebamo poticati djecu i mlade na učenje i korištenje AI tehnologije, ali na odgovoran i promišljen način. Sad se ponovno vraćamo na tu bojazan da će umjetna inteligencija zamijeniti ljude, ali to je pogrešno. AI tehnologija ne može zamijeniti ljude. Ali ljudi koji znaju raditi s AI tehnologijom zamijenit će one koji to ne znaju. U tome je ta fundamentalna razlika. Kao što ljude nisu zamijenila računala, nego ljudi koji znaju raditi na računalima“, objašnjava Gajšak.

Stoga je važno biti otvoren prema novim znanjima, eksperimentirati sa svim dostupnim alatima i tehnološkim postignućima jer nam to omogućuje osobni, profesionalni i društveni razvoj i napredak, otvara prostor za inovacije i kreativnost te na koncu povezuje ljude i otvara prilike za nove suradnje i projekte.

Na kraju ove kratke ankete, obratili smo se Robertu Fitošu, direktoru za umjetnu inteligenciju u kompaniji Hrvatski Telekom.

Hrvatski je Telekom u suradnji s jednom od najuzbudljivijih kompanija za AI na svijetu, Perplexityjem AI, osigurao 20 tisuća godišnjih licenci za besplatni pristup najnaprednijem AI asistentu - Perplexityju Pro. S obzirom na velik interes i iskustvo, HT je osigurao dodatne besplatne licence za Perplexity Pro te ih je već preuzeto više od 30.000, a do dodatnih licenci i dalje je moguće doći do 31. svibnja kroz Magenta Moments, gdje korisnici mogu preuzeti svoj individualni kôd za pristup Perplexityju Pro. Kôd mogu preuzeti svi, neovisno o tome koriste li usluge Hrvatskog Telekoma ili nekog drugog operatera.

I dok smo svi, natjerani znatiželjom, u nekom trenutku isprobali AI tražilice da vidimo u čemuj je razlika i kako se točno razlikuju od ovih običnih tražilica, Robert Fitoš nam je dao odgovore na pitanja o kojima se već naveliko razglaba u različitim krugovima, a tiču se integracija AI alata u poslovne procese.

„Umjetna inteligencija već sada ima značajan utjecaj na transformaciju poslovnih procesa, a u budućnosti očekujemo još snažniju i širu integraciju AI alata u svakodnevno poslovanje. U Hrvatskom Telekomu vjerujemo da će AI biti ključan u automatizaciji rutinskih zadataka, optimizaciji procesa i donošenju informiranih odluka na temelju analize velikih količina podataka. Najveći potencijal za rast i transformaciju vidimo u sektorima poput telekomunikacija, financija, zdravstva, proizvodnje i logistike, gdje AI može unaprijediti korisničko iskustvo, povećati učinkovitost i omogućiti razvoj novih usluga. Primjena AI tehnologija omogućuje brže prepoznavanje tržišnih trendova, personalizaciju ponude te optimizaciju resursa, što je izravno povezano s konkurentnošću i inovativnošću poduzeća“, objasnio je Robert Fitoš.

U tom kontekstu, zanimalo nas je hoće li se najveći AI iskoraci dogoditi u IT-ju, telekomunikacijama i financijskom sektoru, ili pak u djelatnostima u kojima bi jači prodor AI tehnologija mogao predstavljati svojevrsni kvantni skok u odnosu na dosadašnje procese i tehnologije.

„Smatramo da će se značajni AI iskoraci nastaviti događati u IT sektoru, telekomunikacijama i financijama, gdje su već prisutne napredne tehnologije i postoje velika ulaganja u digitalizaciju. Međutim, jednako tako vjerujemo da će prodor AI tehnologija u tradicionalne industrije poput zdravstva, obrazovanja, poljoprivrede i proizvodnje donijeti veliki napredak“, kaže naš sugovornik.

„U tim djelatnostima AI može omogućiti potpuno nove modele rada, od automatizirane dijagnostike i personaliziranog obrazovanja do pametne poljoprivrede i autonomne proizvodnje. Upravo u tim sektorima očekujemo najznačajnije promjene u načinu rada i stvaranju dodatne vrijednosti za korisnike, što će dugoročno imati velik utjecaj na društvo u cjelini“, naglašava.

Brže donošenje odluka, bolja suradnja, i povećanje konkurentnosti

Našeg sugovornika pitali smo i kako će daljnji razvoj Perplexity Pro i njegovih naprednih AI funkcionalnosti utjecati na transformaciju poslovnih procesa u poduzećima, posebno u pogledu brzine donošenja odluka, suradnje među timovima i konkurentnosti na tržištu.

„Napredne funkcionalnosti Perplexity Pro alata omogućuju poduzećima brzu i preciznu analizu informacija, što izravno utječe na ubrzanje procesa donošenja odluka. Korištenjem ovog alata, zaposlenici mogu lakše i brže doći do relevantnih podataka, istražiti tržišne trendove ili pripremiti strategije, čime se smanjuje vrijeme potrebno za pripremu i implementaciju poslovnih odluka“, procjenjuje Robert Fitoš.

„Osim toga, Perplexity Pro potiče bolju suradnju među timovima jer omogućuje dijeljenje uvida i zajedničko rješavanje kompleksnih zadataka, bez obzira na fizičku lokaciju članova tima. Sve to doprinosi povećanju konkurentnosti poduzeća na tržištu, jer omogućuje agilnije i informiranije poslovanje u dinamičnom okruženju“, smatra.

U prvom valu, Hrvatski Telekom je besplatno podijelio 20.000 licenci za godišnje korištenje Pro verzije Perplexity AI tražilice, pa nas je zanimalo i kakav je feedback korisnika, odnosno kakve su reakcije što poslovnih što privatnih korisnika Perplexity Pro.

„Od samog početka akcije besplatne podjele licenci za Perplexity Pro, vidjeli smo značajan interes. Korisnici su vrlo angažirano pristupili aktivaciji licenci za Perplexity Pro, a statistike korištenja pokazuju zavidnu stopu korištenja. Kroz povratne informacije, oni ističu da im alat značajno olakšava svakodnevne zadatke – od istraživanja i analize podataka, preko pripreme izvještaja, do planiranja putovanja i osobnih projekata“, kaže .

„Posebno su zadovoljni brzinom i točnošću odgovora, kao i mogućnošću personalizacije upita. Poslovni korisnici naglašavaju da im Perplexity Pro pomaže u donošenju bržih i informiranijih odluka, dok privatni korisnici cijene praktičnost i jednostavnost korištenja. Ovakav feedback potvrđuje da postoji veliki interes i potreba za naprednim AI alatima na našem tržištu te nas dodatno motivira da nastavimo ulagati u inovacije i digitalnu transformaciju za dobrobit svih korisnika“, zaključuje Robert Fitoš.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Hrvatski Telekom.