Kako najbolja mrkvica uvijek završi u Kauflandu?

Ako ste ikad rezali mrkvu i pomislili “ova stvarno dobro miriše”, velika je šansa da je stigla s međimurskog polja, iz ruku domaćeg proizvođača koji svoj posao živi iz dana u dan. Iako na polici izgleda kao običan korijen, svaka mrkva ima svoju pozadinsku priču: tko ju je posadio, u kakvoj je zemlji rasla, koliko je sunca uhvatila i koliko je brige u nju uloženo. Upravo tu priču odlučili smo istražiti.

Razgovarali smo s gospođom Tanjom Žnidarić, vlasnicom Poljoprivrednog obrta Žnidarić iz Pušćina u Međimurju, koja od 2022. godine na svojim poljima uzgaja mrkvu za Kaufland. Cijela obitelj Žnidarić posvećena je poljoprivredi, preciznije povrtlarstvu, a na njihovim poljima radi cijela obitelj. Uz supruga Mladena, koji je u mirovini, najveći oslonac su joj sinovi Marinko i Hrvoje, koji su i nakon fakulteta nastavili obiteljski posao.

Obitelj u kojoj se ljubav prema poljoprivredi prenosi s generacije na generaciju

“Krenuli smo 2007. godine, na samo dva hektara zemlje od kojih je dio naš, a dio u najmu. Prve kulture bile su poriluk, peršin i kupus,” prisjeća se Tanja. “Odrasla sam uz roditelje koji su se bavili poljoprivredom. Uz njih sam učila, a neko sam vrijeme paralelno radila i u Veterinarskoj stanici. Na kraju je prevagnulo ono što je u nama, rad na zemlji i poljoprivreda.”

Foto: Poljoprivredni Obrt Žnidarić

Obiteljska povezanost s poljem vidljiva je u svakoj rečenici koju Tanja izgovori. “Marinko je još kao dijete znao doći s polja i reći: „Mama, idi pogledaj onu cvjetaču, nešto joj fali, nešto nije u redu s njom. To je jednostavno u njemu.” Slično se može reći i za mlađeg sina Hrvoja, diplomiranog ekonomista, koji je već s pet godina obožavao traktore i znao raspoznavati različite modele, dodaje kroz smijeh.

Zanimalo nas je kako su među sobom organizirali podjelu poslova. „Svi smo uključeni u vođenje proizvodnje, s time da je sin Marinko, koji je i po struci agronom, više angažiran oko planiranja rasporeda, nabave i odabira sjemena, prihrane tla, zaštite biljaka od štetočina. Moj drugi sin Hrvoje angažiran je na tehnološkom i logističkom dijelu. Ja sam zadužena za papire i financijski dio poslovanja, a suprug Mladen preuzeo je poslove servisera i logistike“, kaže gospođa Tanja.

“Naravno, u vrijeme sjetve, sadnje ili branja, svi radimo sve. Zemlja diktira tempo,” objašnjava Tanja. Uz obitelj, u Poljoprivrednom obrtu Žnidarić stalno je zaposleno još 16 radnika, a po potrebi se priključuju i sezonci. Ova brojka ne treba čuditi, jer je Poljoprivredni obrt Žnidarić tijekom godina narastao u velikog poljoprivrednog proizvođača povrća.

Kvaliteta zemlje, dovoljno vode i puno ljubavi

Mrkvu su počeli uzgajati 2011. godine, što se već prve sezone pokazalo kao pun pogodak. “Od prve godine je bila izuzetno kvalitetna, pa smo svake godine malo po malo povećavali proizvodnju,” priča. Kod mrkve, dodaje, presudni su kvaliteta zemlje, dovoljno vode i naravno, puno ljubavi. “Bez toga ne ide. I morate poštovati plodored, odnosno planiranje i redovitu izmjenu usjeva na poljima koja se dobro slažu s mrkvom. To je temelj.”

Foto: Poljoprivredni Obrt Žnidarić

Od dva početna hektara, Žnidarići su postepeno širili proizvodnju pa danas obrađuju čak 60 hektara, od čega je na 30 hektara posijana mrkva. Upravo je ta kultura postala njihov zaštitni znak, a rast proizvodnje bio je i jedan od razloga zbog kojeg je prije tri godine započela uspješna suradnja s trgovačkim lancem Kaufland.

Suradnja s Kauflandom olakšala im je organizaciju i stabilnost proizvodnje, ističe. “Sve narudžbe dobivamo na vrijeme, što nam jako puno znači. Tako možemo dobro planirati i pripremiti isporuku. Nakon tri godine mogu reći da je Kaufland partner za poželjeti,” dodaje naša sugovornica.

Kaufland je u sklopu projekta „Naše mi najbolje paše“ pokrenuo suradnju s domaćim proizvođačima i dobavljačima iz različitih regija Hrvatske, čime hrvatski proizvođači voća, povrća i drugih domaćih proizvoda lokalnog porijekla postaju partneri Kauflanda.

U okviru tog projekta predstavljena je i kampanja „Međimurska mrkva mami u Kaufland“, koja okuplja domaće proizvođače mrkve iz Međimurske županije.

Čak 800 tona u 2025. godini s polja obitelji Žnidarić

U 2025. godini Kaufland je samo s Poljoprivrednim obrtom Žnidarić dogovorio otkup više od 800 tona mrkve, a za sljedeću godinu planirane su još veće količine, što samo po sebi dovoljno govori o tome da su kupci prepoznali kvalitetu povrća i voća s polica Kauflanda.

A tajna uspjeha Poljoprivrednog obrta Žnidarić? Poljoprivreda, kaže naša sugovornica, traži ogromnu količinu strpljenja jer ništa ne uspijeva preko noći. I upravo zato je važno planirati unaprijed, ali još je važnije prilagoditi se.

“Puno rada i puno truda. Krenuli smo od malih polja, borili se i rasli isključivo zahvaljujući kvaliteti našeg povrća. Uvijek se vodimo time da nikad ne isporučimo ništa što sami ne bismo stavili na svoj vlastiti stol.”

Foto: Shutterstock

“Svaka sezona nosi svoje izazove. Ova je godina bila sušna, a pomalo je iznenadio i rani mraz jer smo proteklih godina navikli da niske temperature ipak dolaze nešto kasnije. Ali tako je u našem poslu. morate biti spremni na sve.”

„Ponosna sam na svoju obitelj, na svoje dečke koji su ostali uz nas i radimo i dalje svi zajedno. I nadam se da će ostati u tome. Vjerujem da hoće jer su borci, a za bavljenje poljoprivredom potreban je borbeni duh, ustrajnost, a znam da moji dečki to imaju u sebi“, kaže.

Iskoristili smo priliku pa smo gospođu Tanju pitali i kako je moguće da su mrkve koje nalazimo na policama Kauflanda uvijek lijepe, čiste te osim što su savršenog okusa podjednako savršeno i primamljivo izgledaju.

Dvostruki proces selekcije prije isporuke na police

„Nakon berbe, sve naše mrkve prolaze postupak pranja, čišćenja i selekcije. Prije slanja u pakirnicu, svi naši proizvodi prolaze još jednom kontrolu tako da možemo reći da zapravo prolaze dvostruki proces selekcije kako bismo bili sigurni da su svi plodovi koje isporučujemo našim kupcima besprijekorni“, objašnjava.

Vjerujemo da je i vama, kao i nama mrkva jedna od namirnica koju redovito koristimo u kuhinji, neizostavan je sastojak u juhama, varivima, salatama, na roštilju, pa čak i u slasticama i kolačima. Potvrđuje i naša sugovornica gospođa Tanja, koja kaže da joj je omiljeno jelo od njezine mrkve upravo kolač od mrkve. Uz to, nutritivno je važna i jako zdrava, jer bogata vitaminom A, sadrži i vitamine C, K, B6. A sada, kada znamo s koliko je ljubavi i pažnje uzgaja obitelj Žnidarić na međimurskim poljima, još nam je draža.

Na kraju, Tanja nam otkriva da na policama bez problema prepoznaje svoje povrće na policama Kauflanda. “Naravno! Uvijek znam prepoznati što je naše,” kaže kroz smijeh. Jednostavno, iskreno i domaće. Baš kao i njihova mrkva.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Kaufland.