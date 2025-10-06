Kako Hrvati najradije jedu rajčicu: svježu, prerađenu ili jednostavno kao jabuku?

U našim krajevima ovo crveno, sočno i okruglo povrće već dugo slovi kao povrće s kultnim statusom. Ljeti je pretežno jedemo svježu, a zimi najčešće posežemo za passatama, pelatima ili koncentratom. Ukratko, rajčica je uvijek tu. Ipak, sve te tvrdnje odlučili smo provjeriti i na terenu i istražiti kako naši sugrađani naviše vole jesti rajčicu.

U istraživanje smo krenuli s foodie blogerom i influencerom Domagojem Jakopovićem Ribafishem, strastvenim ljubiteljem rajčice u svim njezinim oblicima. On je okupio šarolik uzorak sugovornika i pitao ih kako oni najviše vole jesti rajčicu, u kakva ih sve jela stavljaju te zašto je baš ona povrće koje ih prati kroz cijelu godinu.

Nutritivna bomba u crvenom ruhu

Odgovori su bili jednako šareni kao i sama rajčica. Neki je grickaju poput jabuke, bez soli i začina. Drugima je najdraža narezana, u jednostavnoj ljetnoj salati. Treći pak ne mogu zamisliti kuhinju bez prerađene rajčice jer bez nje nema bolonjeza ni pizze. Zaključak? Ljudi se razlikuju, ukusi također, ali jedno je sigurno: rajčica je kraljica povrća.

Foto: Rtl Native Tim

Nije slučajno da nas rajčica toliko privlači. S malo kalorija, a bogata vitaminima A, C i K, folnom kiselinom, kalijem i posebno likopenom. Taj snažni antioksidans daje joj crvenu boju, ali i niz zaštitnih učinaka: neutralizira slobodne radikale, usporava starenje i povezuje se sa smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti i pojedinih karcinoma.

A kako je jedu naši sugovornici?

Još zanimljiviji je podatak prerađevine od rajčice poput passate, koncentrata ili soka sadrže i nekoliko puta više likopena od svježih rajčica. Razlog je toplinska obrada koja razgrađuje staničnu strukturu i čini likopen dostupnijim našem organizmu.

Sugovornici su najčešće spominjali Podravka proizvode od rajčice, i to s dobrim razlogom. Naime, rade se od 100 posto domaćih rajčica s hrvatskih polja, a posebnost Podravka passate je da se prerada odvija u roku od samo 24 sata od berbe. Tako se zadržavaju prepoznatljiva aroma, svježina i svi nutritivni sastojci.

A što smo još o navikama naših sugrađana saznali tijekom ovog istraživanja, barem što se tiče konzumiranja rajčica? Odgovori su raznoliki i vrlo brzo su nam otvorili apetit. Sigurni smo da će se isto dogoditi i vama, zato pogledajte video i otkrijte na koje sve načine uživamo u rajčici.

Sadržaj nastao u suradnji RTL native tima i Podravke.