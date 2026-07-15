Jedan euro danas, nova prilika za život sutra

Koliko danas vrijedi jedan euro? Mnogi će pomisliti da je riječ o iznosu koji ne može napraviti značajnu razliku. Upravo je suprotna poruka u središtu humanitarne akcije "Dan 1 eura", koju organiziraju Bruno Lerotić i Team Nenormalni. Vođena snažnom porukom "Mala gesta, velika promjena", akcija želi pokazati kako nijedna donacija nije premala te da upravo zajedništvo velikog broja malih donacija može nekome promijeniti život. Prikupljena sredstva bit će raspodijeljena za pomoć trima osobama čije životne priče pokazuju koliko pravovremena pomoć može biti presudna.

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Među njima je dječak Bruno koji je nakon nesretnog skoka u more slomio kralježnicu i ostao nepokretan. Zahvaljujući dosadašnjoj pomoći već su mu financirana tri odlaska na intenzivne terapije, a svaki je donio vidljivo poboljšanje stanja. Do sada je ostvario gotovo 40% napretka, što dodatno potvrđuje kako nastavak terapija ima smisla i daje nadu da bi jednog dana ponovno mogao prohodati.

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Pomoć će biti usmjerena i prema mladoj dami Nives, koja je uz podršku Teama Nenormalni već odlazila na robotske terapije hoda. Dosadašnji rezultati pokazali su gotovo 30% napretka u odnosu na stanje prije početka terapija. Upravo zato iznimno je važno da terapije budu redovite i da se ne prekidaju jer kontinuitet predstavlja jedan od ključnih preduvjeta za daljnji oporavak i mogućnost samostalnog hoda.

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Dio prikupljenih sredstava bit će namijenjen i obnovi kuće gospodina koji živi u teškim uvjetima te se istovremeno bori s mentalnim poteškoćama. Kuća u kojoj živi u izrazito je lošem stanju, a među najhitnijim radovima nalazi se obnova dotrajalih električnih instalacija zbog kojih je do sada doživio desetak strujnih udara, čime je njegova sigurnost svakodnevno ozbiljno ugrožena.

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Odabrane priče povezuje činjenica da bi relativno mala financijska pomoć većeg broja osoba mogla donijeti velike i dugoročne promjene u životima ovih ljudi. Terapije koje pokazuju rezultate, mogućnost ponovnog hoda i siguran dom nisu nedostižni ciljevi kada se veliki broj naizgled malih donacija spoji u jednu zajedničku akciju. Upravo zato organizatori žele osvijestiti kako jedan euro, iako se često doživljava kao vrlo mali iznos, u stvarnosti može biti važan dio nečijeg oporavka, sigurnosti i prilike za dostojanstveniji život.