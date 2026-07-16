Imamo shopping vodič za ljetovanje, a dm ima torbe na dar!

Istina je da ljetna kozmetička torbica danas više nije luksuz, nego dio dobre pripreme. Jer zaštita od sunca nije samo krema koju nanesemo prije odlaska na plažu. Ona počinje prvim slojem SPF-a, nastavlja se pravilnom njegom kože nakon sunčanja, a završava malim navikama koje dugoročno čine razliku.

Upravo zato smo složili mali shopping vodič za sve što vrijedi ponijeti na godišnji odmor. A najbolji dio? Od 15. srpnja do 15. kolovoza, pri kupnji tri ili više proizvoda za zaštitu od sunca, ubrzano tamnjenje, samotamnjenje ili njegu nakon sunčanja u dm trgovinama ili dm online shopu, čeka vas torba na dar.

Sve počinje dobrim SPF-om

Foto: dm

Najbolji SPF nije nužno onaj s najljepšim pakiranjem, nego onaj koji ćete zaista koristiti svaki dan. Za lice je odličan izbor SUNDANCE Hydro+ serum za lice SPF 50+. Zahvaljujući laganoj teksturi i hijaluronskoj kiselini brzo se upija, ne ostavlja težak osjećaj na koži i bez problema se može nositi ispod šminke. Ukratko, jedan od onih proizvoda zbog kojih ćete zaštitu od sunca lakše pretvoriti u svakodnevnu naviku.

Foto: dm

Za tijelo vrijedi isto pravilo: što je proizvod ugodniji za korištenje, veća je šansa da ćete ga redovito nanositi. SUNDANCE Sensitiv Family balzam za zaštitu od sunca SPF 50 pruža vrlo visoku zaštitu od UVA i UVB zraka, vodootporan je i posebno prilagođen osjetljivoj koži pa će bez problema pratiti cijeli dan proveden između plaže, bazena i šetnje rivom.

Sunce je odradilo svoje. Sada je red na njegu!

Foto: dm

Koliko god volimo onaj osjećaj kože ugrijane od sunca, upravo tada joj treba vratiti ono što je tijekom dana izgubila vlagu. SUNDANCE gel poslije sunčanja s Aloe verom ugodno hladi i umiruje kožu nakon izlaganja suncu te pomaže vratiti osjećaj svježine koji svi priželjkujemo nakon povratka s plaže.

Foto: dm

Nakon toga slijedi možda najugodniji dio dana, tuširanje. Balea After Sun gel za tuširanje nježno uklanja ostatke soli, pijeska i proizvoda za sunčanje, a pritom ostavlja kožu mekom i osvježenom. Jedan je od onih proizvoda zbog kojih večernja rutina nakon mora postane mali ritual.

Foto: dm

I dok većina pažljivo namaže lice i ramena, usne često ostanu zaboravljene. Upravo zato vrijedi imati pri ruci SUNDANCE balzam za usne SPF 50, koji štiti nježnu kožu usana od UV zraka i isušivanja, a zauzima tek nekoliko centimetara u torbi.

Foto: dm

Za kraj dana, kada sunce napokon zađe, koži će dobro doći dodatna hidratacija. Balea Beauty Expert Hydration toner s hijaluronskom kiselinom brzo se upija i pomaže obnoviti vlagu izgubljenu tijekom dana, zbog čega se savršeno uklapa u jednostavnu večernju beauty rutinu.

Lijep ten je super. Zdrava koža još bolja

Foto: dm

Osim svakodnevne zaštite, ljeto je i pravo vrijeme da obratimo više pažnje na zdravlje kože. Upravo zato dm već godinama provodi inicijativu "Zaštiti se... i uživaj na suncu", kroz koju u suradnji s Hrvatskim dermatovenerološkim društvom organizira besplatne dermatološke preglede diljem Hrvatske. Ove godine pregledi će biti dostupni u čak 19 gradova, pružajući svima priliku da bez uputnice i bez troška provjere madeže i promjene na koži.

Ako ste upravo počeli slagati svoju ljetnu rutinu, sada je idealan trenutak za shopping. Od 15. srpnja do 15. kolovoza, pri kupnji tri ili više proizvoda za zaštitu od sunca, ubrzano tamnjenje, samotamnjenje ili njegu nakon sunčanja u dm trgovinama ili dm online shopu, na dar dobivate praktičnu torbu koja će vrlo brzo postati stalni stanovnik vaše plažne opreme.

Jer najbolji suveniri s godišnjeg odmora nisu uvijek školjke i magneti. Ponekad su to dobre navike koje se s plaže vrate kući zajedno s nama.