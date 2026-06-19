Ideš na prvenstvo? Evo što ti može pokvariti put i kako to izbjeći

Kupiti kartu za utakmicu uzbudljiv je dio. Čitati sitna slova i rješavati tehnikalije nešto je manje zabavno. Nažalost, upravo taj dio često odlučuje hoće li putovanje biti ostvarenje sna ili niz nepredviđenih komplikacija i troškova.

Zato iskusni putnici prije polaska ne razmišljaju samo o stadionima, hotelima i navijačkim zonama, nego i o stvarima koje mogu krenuti po zlu. A njih je više nego što se na prvi pogled čini.

Što sve može poći po zlu?

Većina ljudi misli da je najveća drama ostati bez ulaznice za utakmicu. Oni s nešto više putničkog iskustva znaju da su puno veći problem izgubljena prtljaga, propušteno presjedanje ili zdravstveni problem u pogrešnom trenutku.

Pogotovo kada je riječ o velikim događajima poput Svjetskog prvenstva, gdje više putnika znači više gužvi, više kašnjenja i više prilika da se planovi zakompliciraju. Od kašnjenja letova do otkazanih putovanja, izdvojili smo pet situacija koje putnicima najčešće pokvare putovanje.

1. Kašnjenje leta: trenutak kada plan putovanja prestaje biti plan

Na papiru sve izgleda jednostavno. Nekoliko letova, jedno ili dva presjedanja i dolazak na odredište. U stvarnosti je dovoljno jedno kašnjenje da se cijeli raspored počne raspadati.

Foto: arslan9458

Veliki međunarodni aerodromi, osobito oni u SAD-u, funkcioniraju poput malih gradova. Presjedanje često podrazumijeva duge šetnje između terminala, vožnju internim vlakovima i dodatne sigurnosne kontrole. Kada prvi let kasni, vrlo lako može doći do propuštenog presjedanja, dodatnih troškova i izgubljenog vremena.

Svatko tko je ikada trčao kroz aerodrom s putovnicom u jednoj i boarding passom u drugoj ruci zna da to izgleda puno manje filmski nego što zvuči. Srećom, većina takvih situacija ne mora značiti kraj putovanja.

Nekad je dovoljno nekoliko sati neizvjesnosti da osjećaj ulaska na stadion, taman prije početka utakmice, bude još slađi. Upravo zato mnogi putnici prije velikih putovanja ugovaraju putno osiguranje koje može pomoći kada kašnjenja i poremećaji u prometu značajno utječu na plan puta.

2. Prtljaga koja putuje svojim putem

Malo je situacija koje izazivaju veću nelagodu od pokretne trake koja se zaustavlja dok svi ostali putnici odlaze sa svojim koferima. U tom trenutku kreće poznata igra pogađanja.

Je li kofer ostao u Frankfurtu? Završio u Dallasu? Ili možda upravo uživa u razgledavanju aerodroma u gradu koji nije bio ni na popisu destinacija?

Izgubljena ili zakašnjela prtljaga nije rijetkost na velikim međunarodnim putovanjima, osobito kada put uključuje više letova i presjedanja. Problem postaje ozbiljniji kada se u koferu nalaze odjeća, lijekovi, dokumenti ili stvari koje su bile planirane upravo za dane provedene na prvenstvu.

Foto: Pexels

Dobra je vijest da se većina izgubljenih kofera na kraju pronađe. Loša je da to često nije odmah. Upravo zato je puno ugodnije pratiti utakmicu s tribina nego provoditi dane razmišljajući gdje je završio kofer.

Mnogi putnici zato prije polaska ugovaraju osiguranje koje uključuje pokriće za gubitak ili kašnjenje prtljage, osobito kada putuju na velika međunarodna događanja.

3. Zdravstveni problemi ne gledaju raspored utakmica

Malo tko planira dio putovanja provesti u čekaonici liječničke ordinacije.Posebno kada je plan uključivao navijanje, lokalne specijalitete i fotografiranje ispred stadiona, a ne upoznavanje zdravstvenog sustava strane države. Ipak, promjena klime, dugi letovi, umor, velika količina hodanja, pogrešan izbor restorana ili sendvič iz neobičnog fast fooda mogu pokvariti najbolje planove.

Najveći problem pritom često nije sama zdravstvena tegoba, nego trošak liječenja. U mnogim zemljama jedan pregled, nekoliko pretraga ili kraći boravak u bolnici mogu koštati više nego cijelo putovanje.

Foto: UNIQA osiguranje

Kad se problem riješi na vrijeme, najljepši dio je povratak planovima zbog kojih se uopće krenulo na put. Jer nitko ne želi da uspomena s prvenstva bude račun iz bolnice umjesto fotografije sa stadiona.

Upravo su nepredviđeni zdravstveni troškovi jedan od najčešćih razloga zbog kojih putnici ugovaraju putno osiguranje. Pokriće troškova liječenja u inozemstvu često je jedna od prvih stvari o kojima razmišljaju oni koji redovito putuju.

4. Nesreće ne zanima plan putovanja

I najorganiziranijim putnicima ponekad se dogodi nezgoda u potpuno neočekivanom trenutku. Dovoljan je jedan pogrešan korak na stepenicama, ili pokušaj fotkanja savršenog selfija ispred stadiona uz onu dobro poznatu rečenicu: "Samo još jedan korak unatrag..." i perspektiva u divnoj avanturi se okreće naopačke.

Većina takvih situacija nije dramatična, ali vrlo lako mogu pokvariti nekoliko dana putovanja i stvoriti dodatne troškove koje nitko nije planirao.

Foto: Pexels

U većini slučajeva, riječ je o manjim nezgodama koje nakon nekoliko dana ostanu tek zanimljiva anegdota za prepričavanje u društvu. Ali ipak, puno je ljepše kada se priča završi fotografijom s tribina nego odlaskom kući prije vremena.

Kako se nezgode događaju upravo onda kada ih najmanje očekujemo, mnogi putnici unaprijed osiguravaju i takve situacije. Dobra polica putnog osiguranja može uključivati i pokriće nezgode tijekom putovanja, što pruža dodatnu sigurnost tijekom boravka u inozemstvu.

5. Kad putovanje završi prije nego što je počelo

Ovo je scenarij o kojem nitko ne voli razmišljati. Karte su kupljene, smještaj rezerviran, a odbrojavanje do polaska već je počelo. Grupni chat aktivan je već tri mjeseca, poslane su 274 poruke o taktici reprezentacije, a netko je već napravio detaljan popis restorana u koje se mora otići.

Foto: Unsplash

No život ponekad ima drugačije planove. Bolest, ozljeda, obiteljske okolnosti ili druge nepredviđene situacije mogu dovesti do toga da putovanje bude otkazano prije nego što je uopće započelo. Upravo tada postaje jasno koliko su avionske karte, smještaj i ulaznice vrijedni kada ih više nije moguće iskoristiti.

Svatko tko često putuje zna da se neke stvari jednostavno ne mogu predvidjeti. Upravo zato najveći luksuz nije savršen plan puta, nego osjećaj da jedna nepredviđena situacija neće pretvoriti cijelo putovanje u financijski problem.

Zato sve više putnika razmišlja i o pokriću za otkazivanje putovanja, osobito kada su u igri veći troškovi i događaji koji se ne propuštaju lako.

Kako se iskusni putnici pripremaju za ovakve situacije?

Ljudi koji često putuju rijetko očekuju katastrofalne scenarije. Oni jednostavno znaju da se na svakom putovanju može dogoditi nešto nepredviđeno.

Zato se priprema ne završava kupnjom karata i rezervacijom smještaja. Uz putovnicu, avionsku kartu, plan puta i kockasti dres, na spisku se redovito nalazi i UNIQA putno osiguranje koje pomaže u situacijama poput troškova liječenja u inozemstvu, nezgoda, gubitka ili kašnjenja prtljage te otkazivanja putovanja.

Prednosti UNIQA putnog osiguranja su to što se može ugovoriti jednostavno i brzo online, pojedinačno, grupno ili obiteljski, za jedno putovanje ili tijekom cijele godine. Ako već postoji pravo vrijeme za ugovaranje godišnjeg putnog osiguranja, onda je to vjerojatno prije putovanja na veliko natjecanje.

Foto: UNIQA osiguranje

Pogotovo sada kada UNIQA odobrava 50 posto popusta na godišnje putno osiguranje. Takva polica ne pokriva samo odlazak na prvenstvo, nego i sva ostala privatna i poslovna putovanja tijekom godine. Popust vrijedi za police s godišnjim trajanjem i osiguranim iznosom od 50.000 eura za putno zdravstveno osiguranje, sa ili bez dodatnih pokrića.

Jer cilj svakog putovanja nije samo stići na odredište, nego se vratiti kući s dobrim uspomenama, čak i kada stvari ne idu prema planu.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom UNIQA osiguranje.