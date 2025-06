Kada uređenje doma postane ekološka misija: Ova tvrtka za svaki komad namještaja posadi jedno stablo

Nakon napornog dana, zavaliti se u novi omiljeni kauč postaje još ugodnije kada znate da ste njegovom kupnjom učinili nešto dobro - negdje, upravo sada, raste stablo koje ste vi simbolično „posadili“. To nije samo komad namještaja, već znak da male odluke u domu mogu imati veliki utjecaj na okoliš.

I dok se za vašim stolom okupljaju prijatelji ili obitelj, osjećaj topline i zajedništva dodatno obogaćuje činjenica da taj stol nije tek funkcionalan predmet, već simbol održivosti i promišljenog izbora. Taj stol je i razlog zbog kojeg negdje niče nova krošnja, jačaju nove grančice prepune mladih zelenih listova.

Foto: Namjestaj.hr

Svijest o održivom načinu življenja i odgovornosti prema okolišu više nije samo trend, postala je sastavni dio naše svakodnevice. Sve više ljudi prepoznaje važnost malih koraka koji, kada se zbroje, mogu imati snažan utjecaj na naš planet. Održivo ponašanje više nije rezervirano samo za ekološke aktiviste nego je ušlo u sve sfere naših života.

Promjena počinje od nas samih

Od pažljivog biranja namirnica i proizvoda s manjim ekološkim otiskom, smanjenja plastičnog otpada, recikliranja i kompostiranja, pa sve do većih životnih odluka poput načina grijanja doma, izgradnje energetski učinkovitih nekretnina ili kupnje vozila koje manje zagađuje, u gotovo sve što radimo utkana je i briga za ekologiju i planet. Čak i prilikom odabira namještaja i uređenja doma, sve više ljudi razmišlja o porijeklu materijala, dugovječnosti proizvoda i utjecaju koji njihova kupnja ima na okoliš.

Upravo ti svjesni izbori - od svakodnevnih navika do ključnih investicija - oblikuju održiviju budućnost i pokazuju kako briga za okoliš počinje od kuće.

Foto: Namjestaj.hr

Iako industrija namještaja nije glavni krivac za prekomjernu potrošnju drvne građe niti primarni uzrok sve češće prisutnog krčenja šuma, upravo ovakve inicijative pomažu nam da zastanemo i osvijestimo razmjere problema. Prekomjerna sječa stabala ostavlja dugoročne posljedice po klimu, bioraznolikost i kvalitetu života, a odgovorna kupnja - poput odabira namještaja izrađenog od održivo nabavljenog drva - mali je, ali važan korak prema očuvanju planeta.

Brojke koje nas sve trebaju potaknuti na akciju

Brojke su neumoljive i pomažu osvijestiti da od prirode ne smijemo samo uzimati nego moramo početi i vraćati. Prema podacima Global Forest Watch, Hrvatska je u 2023. godini izgubila oko 8.930 hektara prirodnih šuma, što je ekvivalentno emisiji od približno 4,81 milijuna tona CO₂.

Organizacija Global Forest Watch objavila je kako je na globalnoj razini između 2021. i 2023. godine svijet izgubio više od 437 milijuna hektara šumskog pokrova.

Zašto nas ovi podaci sve trebaju brinuti? Šume su pluća planeta, apsorbiraju CO₂ iz atmosfere. Kad se šume siječu ili spaljuju, taj CO₂ se vraća u atmosferu i povećava se koncetracija stakleničkih plinova, što dovodi do globalnog zatopljenja i ubrzavanja klimatskih promjena.

Foto: Namjestaj.hr

Zato, kad biramo namještaj za svoj dom, želimo više od estetike i funkcionalnosti. Želimo znati da iza proizvoda stoji odgovornost - prema nama, ali i prema planetu. Upravo zato vrijedi istaknuti primjer tvrtke Namjestaj.hr, koja za svaki prodani komad namještaja posadi jedno stablo.

Rezultati su ostvareni društveno odgovornim angažmanom kroz koji kompanija Namjestaj.hr aktivno sudjeluje u dvije važne ekološke inicijative. Jedna od njih je CO2MPENSATING BY PLANTING, koji je prvi i jedinstveni program u Hrvatskoj fokusiran na neutralizaciju ugljičnog otiska putem sadnje stabala, u okviru kojeg se tvrtka Namjestaj.hr obavezala ove godine posaditi 4.500 sadnica.

Uz ovu lokalnu inicijativu, Namjestaj.hr uključio se i u inicijativu „Trees for the Future“, međunarodnu organizaciju posvećenu pošumljavanju i regenerativnoj poljoprivredi subsaharske Afrike, uključujući Senegal, Mali, Kamerun, Tanzaniju, Ugandu i Keniju.

U tim regijama surađuju s tisućama obitelji, pružajući im obuku, alate i sjemenje. Njihov angažman u tim ugroženim područjima najbolje se ogleda primjenom „Forest Garden“ metode koja kombinira agrošumarstvo i održive poljoprivredne prakse kako bi se poboljšala plodnost tla, povećala bioraznolikost i osigurala prehrambena sigurnost.

Kupnja koja oplemenjuje životni prostor i planet u jednom potezu

Od osnutka „Trees for the Future“, u sklopu te inicijative posađeno je 370 milijuna stabala i educirano više od 40.000 farmera, a cilj je da do 2030. godine posade milijardu stabala. Takav cjeloviti pristup koji se koristi u „Forest Garden“ metodi prošle je godine prepoznat kao jedan od vodećih primjera obnove velikih ekosustava na globalnoj razini.

Sudjelovanjem u ovoj inicijativi, tvrtka Namjestaj.hr je uz podršku svojih kupaca doprinijela realizaciji i rastu programa „Forest Garden“ pa su do danas sudjelovali u financiranju sadnje 198.000 stabala i tako posredno utjecali na kvalitetu života mnogih obitelji i naraštaja koji dolaze.

Foto: Namjestaj.hr

Bez obzira jeste li u fazi temeljitog preuređenja doma, tražite li novu kuhinju, želite osvježiti dnevni boravak s nekoliko pažljivo odabranih komada ili planirate urediti terasu i vrt za tople ljetne dane, Namjestaj.hr je prirodan i ekološki osviješten izbor.

Osim što nudi bogat asortiman kvalitetnog, funkcionalnog i estetski privlačnog namještaja za svaki kutak doma, ova tvrtka ide korak dalje. Za svaki kupljeni komad namještaja, Namjestaj.hr sudjeluje u ekološkoj inicijativi sadnje stabala, omogućuje vam da kupnjom oplemenite svoj životni prostor, ali i naš planet.

Jer svaki komad namještaja može biti više od estetskog dodatka u prostoru. Može nositi priču, vrijednosti i viziju. Može biti simbol promjene, svjesnog izbora i sjeme održive budućnosti. Upravo zato sve više ljudi bira Namjestaj.hr jer znaju da tamo ne kupuju samo namještaj, već i pridonose stvaranju ljepšeg, odgovornijeg svijeta u kojem stil ide ruku pod ruku s održivošću.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Namjestaj.hr.