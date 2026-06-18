Građansko sudjelovanje kroz obrazovanje za održivi razvoj te kvalitetnija i dostupnija skrb palijativnim pacijentima

Do kraja 2029. godine kroz Drugi švicarski doprinos u nove strateške projekte u područjima istraživanja i inovacija, vodno-komunalne infrastrukture, palijativne skrbi i razvoja civilnoga društva, bit će uloženo dodatnih 45,7 milijuna švicarskih franaka.

Civilno društvo – jačanje zajednica i društvene uključenosti

Za Program Civilno društvo osigurano je 7,6 milijuna švicarskih franaka, s ciljem jačanja uloge organizacija civilnog društva i poticanja aktivnog sudjelovanja građana u razvoju lokalnih zajednica. Program obuhvaća četiri područja: održivi razvoj, društveno korisno učenje, mikroprojekte i volontiranje.

U okviru programa već su pokrenuti pozivi koji uključuju stotine organizacija civilnog društva diljem Hrvatske, s fokusom na obrazovanje za održivi razvoj, jačanje lokalnih inicijativa i razvoj volonterskih programa. Poseban naglasak stavlja se na projekte koji povezuju škole, lokalne zajednice i organizacije civilnog društva, s ciljem poticanja aktivnoga građanstva i smanjenja društvenih razlika.

Veliki interes u okviru prethodnog razdoblja

Kroz dvije darovnice usmjerene na jačanje organizacija civilnog društva u okviru Prvog švicarskog doprinosa, ostvareni su značajni rezultati u području održivog razvoja, obrazovanja i jačanja lokalnog partnerstva. U aktivnosti projekata bilo je uključeno ukupno 30.612 sudionika, od čega 26.859 učenika osnovnih i srednjih škola te 3.753 sudionika u projektima međunarodne suradnje. Ojačana je uloga ukupno 104 organizacije civilnoga društva, uključujući 90 hrvatskih i 14 organizacija uključenih u partnerstva sa švicarskim organizacijama. U provedbi aktivnosti sudjelovalo je 114 škola, 14 jedinica lokalne samouprave i 14 javnih ustanova. Razvijena su i provedena 372 obrazovna programa o održivom razvoju za djecu i mlade, dok je kroz hrvatsko-švicarsku suradnju predstavljeno 69 modela dobre prakse. Projekti su doprinijeli jačanju znanja i kompetencija djece i mladih, razvoju novih mreža suradnje te promicanju socijalne uključenosti, jednakih mogućnosti i ekološki održivih praksi u lokalnim zajednicama.

Ulaganje u palijativnu skrb novo područje Drugog švicarskog doprinosa

Za Program palijativne skrbi osigurano je 5,5 milijuna švicarskih franaka, s ciljem razvoja sustava koji će omogućiti kvalitetniju i dostupniju skrb za neizlječive bolesnike i njihove obitelji. Ovaj program predstavlja novo područje ulaganja u odnosu na prethodni švicarski doprinos.

Obuhvaća jačanje stručnih kapaciteta zdravstvenog sustava kroz razvoj edukacijskih aktivnosti, poboljšanje kvalitete palijativne skrbi uz posebnu pažnju na osiguravanje odgovarajuće kućne njege, kao i unaprjeđenje pružanja usluga kroz digitalna rješenja.

Naglasak je na unaprjeđenju kvalitete života pacijenata te jačanju podrške obiteljima i ravnomjernoj dostupnosti usluga u svim dijelovima Hrvatske.

Novi strateški projekti u područjima vodoopskrbne infrastrukture, ali i istraživanja i inovacija

U sklopu Drugog švicarskog doprinosa predviđeno je financiranje četiri programa: Istraživačkog programa (Multilateralni akademski projekti i EUROSTARS) vrijednosti 8 milijuna švicarskih franaka, programa Vodoopskrba i odvodnja u Gorskom kotaru (23,48 milijuna švicarskih franaka), programa Palijativna skrb (5,5 milijuna švicarskih franaka) te Civilno društvo (7,6 milijuna švicarskih franaka).

Više informacija: na www.swiss-cro.hr

Pogledajte promotivni video Drugog švicarskog doprinosa.