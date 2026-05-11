Dok se neka djeca u školi služe AI alatima, druga još čekaju da se računalo - upali

Dok jedni učenici rade prezentacije, programiraju i koriste digitalne alate koji će im sutra biti normalan dio života i posla, drugi sjede pred monitorima starijima od sebe. Tipkovnice bez slova. Računala koja se pale pet minuta. Informatika koja više nalikuje muzeju tehnologije nego pripremi za budućnost.

A onda se pitamo zašto sva djeca nemaju iste prilike.

Nemaju ih jer, ne kreću svi s iste startne linije.

Zato je pokrenut donacijski natječaj „Ne klikamo svi s iste startne linije“, iza kojeg stoje Savez društava "Naša djeca" Hrvatske i partner Links d.o.o. — s vrlo jednostavnom idejom - da djeca ne ovise o tome u kojem su mjestu rođena kako bi imala pristup osnovnim uvjetima za učenje.

I ono najvažnije, rok za prijavu traje još kratko.

Do 19. svibnja 2026. osnovne škole iz cijele Hrvatske imaju priliku prijaviti se na natječaj i pokazati zašto bi upravo njihovim učenicima ova oprema značila više od same tehnologije.

A najbolji dio cijele priče je što prijava ne mora biti “savršena”.

Ne traži se profesionalni video ni unaprijed pripremljen govor.

Dovoljno je iskreno pokazati svakodnevicu škole i objasniti što bi nova oprema promijenila učenicima i nastavnicima.

Video može biti snimljen mobitelom, u učionici, kroz nekoliko kratkih rečenica učenika, učitelja ili ravnatelja, bez produkcije i uljepšavanja.

Najvažnije je odgovoriti na jedno jednostavno pitanje:

Zašto baš vaša škola treba ovu priliku?

Ispričajte svoju svakodnevicu iskreno i jednostavno — što nedostaje, s kakvim izazovima se susrećete i što bi nova oprema značila vašim učenicima.

Jer pristup tehnologiji danas nije samo pitanje opreme, nego i mogućnosti.

Djeca koja imaju priliku učiti uz suvremene digitalne alate lakše razvijaju vještine koje će im sutra trebati u daljnjem obrazovanju i životu.

Ako znate školu kojoj bi ova inicijativa mogla pomoći, podijelite informaciju s njima i potaknite ih da se prijave na links.hr.

Ponekad je dovoljan jedan poticaj da se napravi prvi korak prema promjeni.