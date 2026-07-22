Doc. dr. sc. Miškulin predavao o najnaprednijim operacijama kuka u Europi: U SB Arithera te su metode već dio redovne prakse

Kada ortopedi iz cijele Europe žele razmijeniti iskustva o najmodernijim metodama ugradnje umjetnog kuka, fokus je sve češće na minimalno invazivnim kirurškim pristupima, preciznom planiranju zahvata i implantatima nove generacije koji pacijentima mogu omogućiti brži oporavak i raniji povratak svakodnevnom životu.

Upravo je to bila tema međunarodnog stručnog tečaja "CEE DAA Practical Course with Actis Stem", održanog početkom srpnja u Varšavi, na kojem je doc. dr. sc. Mladen Miškulin, prim. dr. med., ortoped Specijalne bolnice Arithera, bio jedan od međunarodnih edukatora i član stručnog facultyja. Uz vodeće europske ortopede vodio je predavanja, praktične radionice i kirurške demonstracije namijenjene edukaciji kolega iz više europskih zemalja.

Foto: SB Arithera

Na edukaciji su sudjelovali ortopedi iz cijele Europe koji već izvode ili uvode Direct Anterior Approach (DAA) pristup u svoju praksu. Kao jedan od službenih edukatora doc. Miškulin održao je predavanje o prednostima i ograničenjima različitih kirurških pristupa u totalnoj endoprotezi kuka, jednoj od najaktualnijih tema suvremene ortopedije.

No njegova uloga nije završila u predavaonici. Tijekom praktičnog dijela programa vodio je demonstracije na modelima kostiju, a potom i praktičnu edukaciju u anatomskom laboratoriju, gdje je zajedno s ostalim članovima međunarodnog stručnog tima educirao kolege kroz izvođenje DAA operativne tehnike. Upravo je takav oblik edukacije, u kojem iskusni kirurzi prenose znanje kolegama kroz praktičan rad, jedan od najvrjednijih dijelova ovakvih međunarodnih stručnih tečajeva.

Dok tradicionalne metode često zahtijevaju prolazak kroz mišićne strukture, DAA pristup omogućuje kirurgu da do zgloba kuka dođe između mišića, bez njihova presijecanja. Upravo zbog toga posljednjih godina privlači sve veću pozornost ortopedske struke.

Na edukaciji su sudjelovali kirurzi iz više europskih zemalja, a program je bio posvećen Direct Anterior Approach (DAA) pristupu ugradnji umjetnog kuka te primjeni suvremene Actis endoproteze. Pred kolegama ortopedima održao je predavanje o prednostima i ograničenjima različitih kirurških pristupa u totalnoj endoprotezi kuka, temi koja je danas jedno od ključnih područja razvoja moderne ortopedije.

Dok tradicionalne metode često zahtijevaju prolazak kroz mišićne strukture, DAA pristup omogućuje kirurgu da do zgloba kuka dođe između mišića, bez njihova presijecanja. Upravo zbog toga posljednjih godina privlači sve veću pozornost ortopedske struke.

Znanje koje prenosi na europskim edukacijama već je dio redovne prakse u SB Aritheri

Posebnu težinu cijeloj priči daje činjenica da metode koje je doc. doc. dr. sc. Mladena Miškulina predstavljao i podučavao u Varšavi nisu novost niti budućnost ortopedije. U Specijalnoj bolnici Arithera on ih već godinama redovito primjenjuje u svakodnevnom radu s pacijentima.

Za razliku od tradicionalnih operacijskih pristupa, DAA metoda omogućuje pristup zglobu kuka kroz prirodne anatomske prostore između mišića, bez njihova presijecanja. Rezultat su manji operativni rezovi i minimalna oštećenja tkiva u blizini zgloba, što pacijentima može donijeti manje postoperativne boli i brži oporavak.

Foto: SB Arithera

Upravo zato rehabilitacija započinje već prvi dan nakon operacije. Pod vodstvom fizioterapeuta pacijenti kreću s prvim vježbama i mobilizacijom, s ciljem što bržeg povratka svakodnevnim aktivnostima i kvaliteti života na kakvu su navikli.

Još jedan pokazatelj koliko je ovakav pristup promijenio suvremenu ortopediju jest i duljina hospitalizacije. Nakon ugradnje totalne endoproteze kuka pacijenti u Specijalnoj bolnici Arithera najčešće ostaju svega tri postoperativna dana, što je u skladu s najmodernijim svjetskim standardima liječenja. Nakon toga rehabilitaciju mogu nastaviti u specijaliziranim ustanovama ili ambulantno, a dio pacijenata oporavak nastavlja u vlastitom domu.

Uspjeh operacije počinje puno prije ulaska u salu

Velik dio programa u Varšavi bio je posvećen planiranju operacije, mogućim komplikacijama i donošenju odluka tijekom samog zahvata. Kao jedan od edukatora doc. Miškulin nije sudjelovao samo u teorijskom dijelu programa, nego je vodio praktične radionice i demonstracije operativne tehnike na modelima kostiju te sudjelovao u edukaciji kirurga u anatomskom laboratoriju. Upravo je praktičan rad, uz neposredno mentorstvo iskusnih operatera, bio središnji dio ovog međunarodnog stručnog tečaja.

Foto: SB Arithera

Za doc. Miškulina ovakvi međunarodni tečajevi prije svega predstavljaju priliku za prijenos znanja i edukaciju kolega koji razvijaju DAA pristup u svojim ustanovama. Razmjena iskustava s vodećim europskim ortopedima prirodan je nastavak takvih stručnih susreta i dodatna potvrda da se metode koje se predstavljaju na najvišoj europskoj razini već uspješno primjenjuju i u Hrvatskoj.

Kada je vrijeme za posjet specijalistu?

Najčešći razlog za ugradnju endoproteze kuka je uznapredovala artroza, odnosno trošenje zglobne hrskavice koje s vremenom dovodi do boli, ukočenosti i sve većih ograničenja u kretanju. Pacijenti najčešće primjećuju bol u području prepona ili kuka, poteškoće pri hodanju, penjanju stepenicama te sve veće probleme u aktivnostima koje su nekad obavljali bez razmišljanja.

Kada lijekovi, fizikalna terapija i druge konzervativne metode više ne daju zadovoljavajuće rezultate, operacija postaje najučinkovitije rješenje za uklanjanje boli i vraćanje pokretljivosti.

Za doc. dr. sc. Mladena Miškulina i njegov tim upravo je to krajnji cilj svake operacije, ne samo uspješno ugrađen implantat, nego pacijent koji se što prije i što bezbolnije može vratiti aktivnom i kvalitetnom životu.

Za pacijente je možda najvažnija činjenica da zbog ovakvih metoda više ne moraju tražiti rješenja izvan Hrvatske. Tehnike o kojima doc. dr. sc. Mladen Miškulin educira kolege na vodećim europskim stručnim tečajevima danas su dostupne i u SB Arithera, gdje ih on i njegov tim svakodnevno primjenjuju u liječenju bolesti i ozljeda kuka.

Sadržaj je nastao u suradnji sa SB Arithera.