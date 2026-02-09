Chef Špiček pokazao je Marku Vargeku kako pripremiti slasnu gibanicu s puretinom, sirom i tikvicama

U prvoj epizodi nove sezone kulinarskog serijala Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, najdraži chef Tomislav Špiček u svojoj kuhinji ponovno dočekuje dobro poznato lice. Ovoga puta u goste mu stiže TV voditelj, sportski novinar i urednik Marko Vargek, kojeg vjerni gledatelji gastro specijala već dobro znaju kao nekoga tko se Špičekovoj kuhinji uvijek rado vraća.

A to, kako sam priznaje, nije slučajno. „Od svih kulinarskih showova, ovaj mi je definitivno najdraži jer ima najdomaćinskiju atmosferu. A to volim, pogotovo u kuhinji“, istaknuo je Marko.

Zajedničkim snagama, zasukali su rukave i uhvatili se pripreme jela koje u svojoj srži nosi domaći i tradicionalni karakter. No, kako to Špiček i inače radi, uz pažljiv odabir sastojaka i začina, poznata priča dobiva novo, kreativno lice.

Ovom prilikom riječ je o gibanici, ali gibanici s puretinom i tikvicama, poznatom jelu pripremljenom u nešto drukčijem ruhu. Umjesto klasične strukture, Tomislav Špiček dao joj je moderniji oblik, slažući je poput tarta, uz nadjev od puretine, tikvica, rajčica i sira, aromatično zaokružen svježim bosiljkom.

Iako drugačija u izvedbi, ova gibanica zadržava sve ono što domaću kuhinju čini prepoznatljivom, jednostavne sastojke, poznate okuse i pripremu bez žurbe. Upravo ta ravnoteža između tradicije i male kreativne slobode pokazuje kako se klasična jela mogu prilagoditi suvremenom stolu, a da pritom ne izgube svoj karakter.

Naši su se dečki brzo primili posla, a chef Špiček već je na samom početku objasnio plan rada i na koje detalje treba obratiti pozornost. „Puretinu najprije narežemo na kockice i lagano je prodinstamo na ulju, pritom je očistimo od žila i viška masnoće“, objasnio je Špiček.

Dok je chef vodio glavnu riječ, Markova je zadaća bila priprema tikvica: oprati ih, naribati, lagano posoliti i zatim ocijediti kako smjesa za gibanicu ne bi bila previše vodenasta.

Što je Marko Vargek naučio u Špičekovoj kuhinji?

I dok je Marko, TV voditelj emisije Vrijeme je za rukomet, pričao o svim uzbuđenjima koja su obilježila ovogodišnje europsko prvenstvo i novim iskustvima koje je doživio s novim angažmanom u popularnom RTL-ovom reality showu 'Gospodin Savršeni', chef Špiček je slušao, ali istovremeno pomno pazio što se događa u kuhinji, odnosno kako Marko obavlja povjerene mu zadatke.

Sastojci:

Pureći file (600 grama)

SPAR Svježe vučeno tijesto (3 kore)

SPAR Maslac (100 g)

SPAR Suncokretovo ulje (40 ml)

Tikvice (300 g)

SPAR Svježi kravlji sir polumasni (400 g)

S-BUDGET jaja (2 jaja)

Rajčice (300 g)

S-BUDGET Gauda polutvrdi punomasni sir (200 g)

SPAR Morska sol

SPAR Papar

Listići svježeg bosiljka

Priprema:

Iz hladnjaka izvadite maslac kako bi omekšao. Puretinu narežite na male kockice. Tikvice naribajte, malo posolite i ocijedite. Zatim na vruće ulje stavite pirjati puretinu i malo posolite. Narežite rajčice na tanke ploške i naribajte Gaudu. Kada se puretina ispekla, izvadite je iz tave i ostavite sa strane da se malo ohladi. Nakon što se malo ohladila, u većoj zdjeli je pomiješajte s naribanim tikvicama, dodajte jaja i svježi sir, začinite s malo papra po ukusu pa sve zajedno dobro izmiješajte.

Okruglu posudu za pečenje premažite omekšalim maslacem. Na dno položite prvi list tijesta za savijače, lagano ga pritisnite da se primi uz posudu i premažite maslacem. Zatim dodajte drugi list tijesta, također ga premažite maslacem, a na kraju položite i treći list kore te ga opet premažite maslacem. Višak kora koji viri iz posude možete odrezati i položiti na dno posude.

„Za gibanicu koristimo tri kore jer kora upija sav sok iz nadjeva pa bi se ta kora razmočila. Zato ćemo staviti tri kore. To će izgledati kao jedan tart“, objasnio je.

Na kore stavite mješavinu puretine, tikvica i sira, poravnajte, poslažite ploške rajčice i pospite naribanim sirom. Stavite peći u pećnicu na 180 °C na 30 do 40 minuta. Dekorirajte natrganim listićima svježeg bosiljka i poslužite.

Kako je gibanica ispala, Marko je procijenio već nakon prvog zalogaja.

„Puretina mi je ukusna, topljeni sir mi je dovoljno slan, ima tu svježinu koju daju rajčice. Odlično jelo. Jako je fino.“, prokomentirao je zadovoljno.

Kako to obično biva na kraju svake emisije Špičekovog kulinarskog specijala, svaki gost ima priliku i nekoga pozdraviti. Iznimka nije bio ni Marko Vargek. „Pozdravio bih naše rukometaše, djevojke iz Gospodina savršenog, Gospodu savršene Karla i Petra, a za kraj, pozdravio bih i svoje dvije najdraže žene, to je moja zaručnica Arija i moja mama Ljerka. Mama, pusa i od sad, ja radim gibanicu!“, poručio je.

Dobar vam tek!

