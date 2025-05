Čarolija roštilja na otvorenom je krenula, a svoj BBQ talent pokažite s perfektno pripremljenim hamburgerom

Priprema hamburgera za vikend roštiljanja u vlastitoj režiji, odnosno u vlastitom dvorištu ili vikendici odavno je ušla u mainstream. Na rešetku više ne bacamo samo karmenadle, ćevapčiće i pljeskavice, sada će svaki roštilj majstor nastojati svoje goste impresionirati savršeno pripremljenim hamburgerom.

Detalji su ono što čini razliku - u svemu, pa tako i kada je u pitanju priprema hamburgera

Svi volimo hamburgere, a snažnoj globalnoj popularizaciji hamburgera svakako je doprinijela jednostavnost i praktičnost pripreme. I naravno, ogroman prostor za eksperimentiranje i izražavanje vlastite kulinarske kreativnosti. Ljepota hamburgera je u tome ovaj gastro specijalitet u svakom detalju možete prilagoditi vlastitom ukusu i ukusima ljudi za koje kuhate.

Priprema hamburgera, uz sve dodatke i začine kojima ga možete obogatiti, pruža vam dovoljno prostora za stvaranje vlastitog kulinarskog remek-djela kojim ćete bez sumnje oduševiti svoje goste.

Za perfektan roštilj na kojem će glavna zvijezda biti hamburger s vašim potpisom, dovoljno je svratiti do Eurospina. Od 22. do 28. svibnja traje posebna ponuda koja će razveseliti i najzahtjevnije gurmane.

U aktualnom katalogu pronaći ćete sve što vam je potrebno za pripremu savršenog burgera: od mesa i peciva pa sve do dodataka i sastojaka potrebnih za umake – i to po odličnim cijenama! Zato, prije nego što zagrijete rešetku, navratite do najbliže Eurospin trgovine i opremite se kao pravi grill majstor.

U okviru ove fantastične BBQ akcije, pronašli smo paket Goveđi hamburger 10 kom Surgelati po cijeni od svega 4,19 eura, a to je samo početak!

Sve što vam treba možete pronaći na jednom mjestu - po super cijeni!

Poznavatelji dobrog hamburgera znaju da su dodaci ključni za postizanje savršenog okusa, a komad hrskavo pečene slanine često je upravo onaj završni detalj koji podiže cijeli burger na višu razinu – donosi intenzivniju aromu, dodatnu teksturu i ono neodoljivo “nešto” što ovu delikatesu čini potpunom.

I na to su mislili u Eurospinu, pa smo u katalogu koji vrijedi od 22. do 28. svibnja pronašli Bacon & fette 150 g slaninu za pečenje sniženu za 30 posto, odnosno po super cijeni od 1,29 eura!

Ako u društvu koje želite impresionirati svojim BBQ umijećem imate i pokojeg vegetarijanca, nema problema! U okviru posebne ponude koji vrijedi od 22. do 28. svibnja možete pronaći burgere od soje Eurospin robne marke Amo Essere po odličnoj cijeni od 2,49 eura. S pravim izborom priloga i salate od svježeg povrća, vege hamburger itekako može biti vrhunski gurmanski doživljaj, pa čak i ako niste vegetarijanac.

Nekoliko trikova pravih BBQ majstora

Za pripremu vrhunskog hamburgera, osim kvalitetnih sastojaka, ključnu ulogu igraju i provjerene grill tehnike jer upravo one čine razliku između dobrog i doista nezaboravnog burgera. Zato, kako biste ovog proljeća zaista uživali u hamburgerima koje ste pripremili, otkrivamo nekoliko jednostavnih, a učinkovitih trikova.

Prije nego što burgere stavite peći, pripazite da rešetka bude dovoljno vruća, ali ne prevruća kako meso ne i izgorilo izvana, a unutra ostalo sirovo. Burgere tijekom pečenja okrenite samo jednom, jer će se uslijed previše okretanja na roštilju meso isušiti tijekom pečenja.

Isto tako, burgere nemojte pritiskati ili gnječiti jer će iz mesa iscuriti sokovi pa meso neće biti sočno. Vrijeme pečenja prilagodite ukusu, ali za srednje pečeni burger bit će dovoljno peći meso oko sedam minuta sa svake strane.

Nakon okretanja, na vruću pljeskavicu možete dodati listić sira kako bi se odmah rastopio po komadu mesa. Mi vam preporučujemo izuzetno ukusne Cheddar topljene sir listiće koji se savršeno sljubljuju s hamburgerom, a u okviru posebne Eurospin ponude od 22. do 28. svibnja možete ih pronaći po super cijeni od 1,29 eura.

Nakon pečenja, ostavite meso da se odmori jednu do dvije minute prije slaganja sendviča. Iako vas zanosna aroma mesa možda dovesti u iskušenje da preskočite ovaj korak, to nipošto nemojte učiniti jer je za savršeno ispečen burger potrebno malo odmora nakon pečenja kako bi se sokovi ravnomjerno rasporedili unutar mesa i kako bi cijeli komad bio ravnomjerno slastan.

Savršena sinergija peciva i burgera za besprijekoran rezultat

I sada nastupa posljednja faza pripreme. Za savršeni hamburger, ukusno i kvalitetno pecivo jednako je važno kao i dobro pripremljena pljeskavica. Važno je održati dobar omjer između peciva i mesa, a pecivo bi pritom trebalo biti mekano, ali dovoljno čvrsto da drži sastojke.

Najbolje od svega, idealno pecivo koje će stvoriti potpunu harmoniju s hamburgerom također možete pronaći u trgovačkom lancu Eurospin. U katalogu koji vrijedi od 22. do 28. svibnja, u ponudi je paket Peciva za hamburger brenda Tre Mulini koja ne sadrže palmino ulje, a za vrijeme ove specijalne ponude možete ih kupiti na akciji od čak 36 posto, odnosno za svega 0,75 eura!

Prije nego ga stavite na grill ili tavu, pecivo premažite maslacem kako bi dobilo zlatnu, hrskavu koricu i dodatnu aromu. Zatim na nju položite list svježe salate koji će spriječiti da se pecivo natopi mesnim sokovima.

Na to dodajte sočnu pljeskavicu, otopljeni sir (ako ga već niste stavili na meso dok je bilo na roštilju), na kriške narezane rajčice, a po ukusu dodajte nekoliko kriški crvenog luka i kiselih krastavaca, te sve zaokružite završnim slojem umaka na gornjem dijelu peciva.

Klasični umaci poput kečapa, senfa, majoneze ili BBQ-a uvijek dobro prolaze, a omjere možete prilagoditi vlastitim preferencijama. U već spomenutoj posebnoj ponudi Eurospina pronaći ćete i sve što vam je potrebno za fini umak koji će zaokružiti ukupni dojam.

Tako vas u trgovinama Eurospina čeka hrvatski proizvod, kečap u blagoj i ljutoj varijanti brenda Sunny Nature po odličnoj cijeni od 1,09 eura za pakiranje od 500 grama, a ovdje možete pronaći i Sunny Nature majonezu light u staklenki od 620 grama za svega 2,35 eura!

Kao prilog, uvijek je odličan izbor salata od svježeg povrća i naravno pomfrit! Brzo, ukusno i praktično rješenje je smrznuti pommes frites brenda Patatine da Forno za pećnicu kojeg treba peći 15 do 17 minuta na 220 Celzijevih stupnjeva u zagrijanoj pećnici, što znači da će biti spreman za serviranje istovremeno kada vi završite s pripremom hamburgera. Sve je spremno za uživanje, dobar vam tek!

