4 situacije u kojima se svi možemo prepoznati, a koje nas redovito izbace iz takta (i kako si pomoći)

Postoje male stvari koje nas ne bi trebale živcirati. Ali živciraju. I to precizno, metodično, baš onda kad smo na sekundu od savršenog trenutka. Znamo da ne bi trebale imati toliku moć nad nama. A opet, imaju. Uđu ti pod kožu, poremete ritam i ostave te s onom mišlju: “Ozbiljno? Sad?”

Ako ste to ikad pomislili ili ste se osjećali kao da vam je netko na silu izvukao slušalice iz ušiju, onda sigurno znate o čemu pričamo. Donosimo četiri takve situacije u kojima se svi vjerojatno mogu prepoznati s rješenjem kako tome doskočiti.

1. Onaj dan kad sve ide krivo (i onda još i oglas)

Postoje dani koji jednostavno od jutra krenu loše. A postoje i oni dani koji kao da su osmišljeni od neke više sile s osobnom misijom da vam testiraju krajnje granice. Kasnite. Tramvaj ili autobus zatvara vrata točno ispred vas ili kolona automobila koja kao da vam se smije i obećava da ćete u automobilu provesti jedno pola sata duže nego što se planirali.

Stižete na posao i na brzinu odgovarate na mail kolegi. No iste sekunde, kako ste stisnuli 'šalji', prođu vas trnci. Mail koji zaista nije bio namijenjen svima otišao je svima. I onima kojima stvarno nije trebao biti poslan.

Dok točite kavu i razmišljate o posljedicama poslanog, ta se kava, osim po unutrašnjosti šalice, razlijeva i po vašoj košulji. I naravno da je baš danas sastanak s klijentima na kojem morate izgledati barem uredno, a ne da fleka ulazi kroz vrata prije vas. Ali što je tu je.

Do popodneva ste već pomalo rezignirani. Sve što želite je pet minuta mira. Stavljate slušalice, puštate onu pjesmu koja vas uvijek resetira. Intro ide. Refren dolazi. To je to. Spas. Mali osobni soundtrack za preživljavanje dana. I onda… Ta-da! Oglas. Ne tiho. Ne diskretno. Nego kao još jedan šamar stvarnosti.

U tom trenutku to više nije samo oglas. To je simbol dana. Šlag na tortu. Kao da vam netko kaže: “Ne, nećemo ti dati ni tih tri minute mira.” Kliknete 'skip' nakon pet sekundi, ali šteta je učinjena. Pjesma više nema isti učinak. Dan je i službeno nemoguć. A vi shvaćate da je ponekad stvarno sve što želite da barem refren odsvira do kraja.

2. Kuhanje po video receptu s masnim prstima

Subota je. Odlučili ste biti osoba koja radi domaću focacciu. Odnosno, barem jednom ju je jednom napravila. Dovoljno jer Instagram pamti.

Mobitel stoji naslonjen na soljenku. Brašno je posvuda, po radnoj plohi, po podu, po majici koja još do maloprije nije bila ona za majice iz ladice “za po doma”. Ulje cvrči. Chef na videu dolazi do ključnog trenutka: “I sad je jako važno da tijesto…” Gasi se zaslon, a s njime i recept. Naravno.

Pokušavate dotaknuti ekran zapešćem. Ne ide. Pokušavate laktom. Da probam nosom? U jednom trenutku ozbiljno razmišljate možete li ekran aktivirati pogledom, možda proradi neka kulinarska telekineza.

Kuhinja tog trenutka izgleda kao još veći kaos, a pećnica prijeteći svijetli. Tijesto se lijepi za sve osim za ono za što bi trebalo. Chef, nakon oglasa, već je tri koraka ispred vas i govori: “Kao što vidite, dobili smo…”. Ne, nismo vidjeli. A sve što ste htjeli bilo je napraviti nešto domaće, toplo i instagramično. I navodno, jednostavno. I onda, dok pokušavate spasiti situaciju, tu negdje shvatite: ovo nije bio samo recept. Ovo je test karaktera.

3. Podcast u vožnji (ili kad vas prekinu usred egzistencijalnog prosvjetljenja)

Jutro je. Onakvo kakvo već jest, malo preglasno, malo prebrzo. U jednoj ruci kava, u drugoj ključevi, u glavi popis stvari koje morate riješiti do podneva. Sjedate u auto i puštate podcast.

Onaj koji vas čini boljom (i pametnijom) verzijom sebe. Onaj koji vas uči kako bolje upravljati stresom, financijama ili vlastitim očekivanjima. Promet stoji. Vi slušate. Gost konačno dolazi do poante. Kaže nešto što vas pogodi. To je ta rečenica. Onaj citat koji ćete kasnije ponavljati mami, prijateljici, djeci… možda i staviti kao status na društvenim mrežama.

I onda usred rečenice… oglas. Ne samo oglas. Nego oglas u trenutku kad vam netko doslovno objašnjava baš ono što vam treba da u tom trenutku čujete. Ne možete ništa. Obje ruke na volanu. Ispred vas se taman upalilo zeleno svjetlo. Iza vas netko trubi jer ste zakasnili pola sekunde krenuti. Podcast stane. Misao se prekine.

Ostajete u praznini, pokušavajući se sjetiti kako je ta rečenica zvučala prije nego što je algoritam odlučio da vam treba informacija o nečemu sasvim trećem, primjerice o savršenom trenutku za ulaganje u zlatne poluge ili o auto osiguranju iako vam registracija ističe tek za pola godine. Naravno da ćete se kasnije vratiti na podcast. Naravno da ćete pronaći i taj famozni dio. Ali trenutak je otišao, čarolija je razbijena i nikakav 'repeat' tu više ne može pomoći.

4. Trening u ritmu… dok vas oglas ne izbaci iz zone (i podsjeti da niste zen majstor)

Dan je bio dug. Možda ste na nogama cijelo vrijeme. Ili sjedite osam sati. Možda ste cijeli dan rješavali tuđe probleme, nosili kutije, slagali robu, radili s ljudima, jurili rokove ili balansirali između obaveza koje se nikad ne pojavljuju same, nego uvijek u paketu. No to nije i ne smije biti izgovor da postanete pasivna osoba koja će ostatak dana provesti gunđajući na kauču. Bit ćete ona osoba koja brine o sebi.

Izvlačite prostirku i palite trening video. Glazba kreće. Prvih pet minuta je borba. Ali već nakon deset minuta, polagano ulazite u ritam. Disanje se usklađuje s pokretima. Počinjete vjerovati da bi ovo mogla biti nova navika. Možda zapravo jeste osoba koja trenira tri puta tjedno i može biti u vrhunskoj formi. Instruktor na ekranu govori: “Još malo, ostani sa mnom, sad ide najbolji dio.”

I onda… oglas. Ne samo oglas. Nego oglas koji je sto puta glasniji od pokušaja da ulovite zrak, s energijom koja nema nikakve veze s trbušnjacima koji pokušavate preživjeti. Stanete. Puls pada. I dok čekate da oglas završi, osjećate da se ona čudesna kombinacija discipline i volje polako raspada. Naravno da ćete nastaviti. Ali više nije isto. Flow je bio tu. I nestao je u sekundi. „Sutra da možda ipak probam pogledati onu novu seriju“, razmišljate u sebi…

Kako je YouTube postao soundtrack naših života

Kad se pojavio 2005. godine, YouTube je bio simpatična internet platforma na kojoj ste mogli pronaći zbirku čudnih, pomalo loših, ali šarmantnih videa koje su snimali potpuno nepoznati ljudi. Google je vrlo brzo prepoznao potencijal i ostatak je, kako volimo reći, povijest. Danas je YouTube prva adresa za glazbu, trailere, dječje pjesmice, DIY projekte, recepte, podcaste, koncerte, edukaciju, nostalgiju i sve između.

Zajedno s promjenom, kvalitetom i izborom sadržaja, promijenio se način na koji koristimo YouTube. Nekad smo sjedili i gledali. Danas hodamo, vozimo, kuhamo, vježbamo, radimo ili samo slušamo. YouTube je postao soundtrack svakodnevice. Mi smo urednici vlastitog programa, biramo raspoloženje, temu i ritam dana.

Problem? Još uvijek se ponaša kao da sjedimo i gledamo u ekran. A što kad sadržaj napokon teče onako kako ga stvarno koristimo? Sve ove situacije imaju nešto zajedničko: YouTube koristimo usput. U pokretu. Paralelno sa životom.

Zato rješenje poput YouTube Premiuma mijenja dinamiku. Bez oglasa. Bez prekida. Uz mogućnost slušanja u pozadini, čak i kad se ekran ugasi. Glazba ostaje u ritmu. Podcast ide do kraja misli. Recept se ne prekida u ključnom koraku. Dijete uči bez distrakcija. I odjednom, nema više onog “zašto baš sada?”. Nema nervoze, nema prekida, samo sadržaj. I dan koji teče dalje.

Vrijeme je za premium YouTube iskustvo bez prekida

A ovo rješenje donosi A1 Hrvatska koji u partnerstvu s YouTube platformom donosi mogućnost korištenja YouTube Premium usluge, što znači da će korisnici A1 moći će gledati videozapise i slušati glazbu bez oglasa. Uz to, dobivaju i pristup aplikaciji YouTube Music s više od 100 milijuna pjesama i mogućnost reprodukcije sadržaja u pozadini, čak i kada je zaslon zaključan ili se koriste druge aplikacije, kao i mogućnost preuzimanja videozapisa i playlista za gledanje i slušanje kada nisu na internetu.

Povodom uvođenja YouTube Premiuma, A1 Hrvatska novim i postojećim korisnicima mobilnih tarifa Savršena+ i Apsolutna te fiksnih paketa Mega NET i Giga NET poklanja šest mjeseci pretplate na YouTube Premium bez naknade. Nakon isteka promotivnoga razdoblja, korisnicima će YouTube Premium biti dostupan po povoljnijoj cijeni od 8,90 € mjesečno.

A ta mala promjena postaje vrlo konkretna razlika. Jer ponekad je upravo to dovoljno, da dan teče bez prekida, a sadržaj bez šuma.

