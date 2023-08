Od Sofije Hughes (41) do Sofije Bush, ponovno. Glumica koja je bila dio serije "One Tree Hill" promijenila je na Instagramu svoje prezime iz vjenčanog u djevojačko, nakon što se razvela od Granta Hughesa, prenosi Page Six.

Također je izbrisala sve fotografije s bivšim suprugom.

" Sofija i Grant su bili prijatelji 10 godina i povezali su se tijekom Covid-a zbog svoje ljubavi prema volonterskom radu", rekao je izvor za People. "Nastavljaju zajedno voditi svoju neprofitnu organizaciju i ostaju dobri prijatelji."

Prekinuli su samo nekoliko tjedana nakon što je par proslavio prvu godišnjicu braka. Sofia je podijelila fotografiju njihova vjenčanja ranije te pokazala koliko je bila sretna.

"Najbolja odluka mog života. I dalje se osjećam baš ovako. Euforično. Trčimo prema budućnosti, zajedno. Volim te, moj omiljeni. Sretna godišnjica", napisala je Bush ranije, međutim, nema više te objave na profilu.

Tada je i Hughes počastio svoju mladenku vlastitom slatkom porukom.

"Sretna prva godišnjica braka, ljubavi moja! Kakva potpuna, prekrasna, dinamična, uzbudljiva i godina puna rasta koju smo proveli zajedno. Istinski volim život s tobom!", napisao je Grant na Instagramu, a za razliku od bivše supruge, on ju i dalje nije izbrisao.

