BORBA I OPORAVAK

Zvijezda showa Gospodin Savršeni otvorila dušu: Kaja priznala zašto više ne broji kalorije

Foto: @casarkaja

Naglašava kako danas ima zdraviji odnos prema sebi i vlastitom tijelu

25.3.2026.
15:20
Hot.hr
Slovenska influencerica Kaja Casar, koju gledatelji prate u popularnom showu Gospodin Savršeni, otvoreno je progovorila o svojim prijašnjim problemima s prehranom i izazovima iz prošlosti. U razgovoru pred kamerama, ali i kasnije na društvenim mrežama, iskreno je podijelila detalje svog oporavka i životnih navika.

Otvorila dušu u showu

Kaja je već na jednom od prvih spojeva s kandidatima otkrila kako se u tinejdžerskim godinama borila s teškim nesigurnostima koje su dovele do poremećaja prehrane. Naglasila je da je danas iza nje teško razdoblje te da se osjeća zadovoljno sobom i svojim izgledom.

Istaknula je i kako svakodnevno radi na sebi, nastojeći pronaći pozitivu u malim stvarima i kontinuirano napredovati.

Ne želi se vraćati starim navikama

Na Instagramu je nedavno odgovarala na pitanja pratitelja, a jedno od njih odnosilo se na njezine prehrambene navike. Kaja je iskreno priznala kako više ne broji kalorije niti prati unos nutrijenata.

Foto: Screenshot: Instagram:@casarkaja

Objasnila je da to izbjegava zbog prijašnjih problema s prehranom, jer ne želi ponovno upasti u nezdrave obrasce. Naglasila je kako vjeruje da takav pristup nije nužan za zdrav i aktivan život.

Dodala je da najviše voli jesti voće i povrće te da većinu obroka priprema kod kuće, izbjegavajući pretjeranu konzumaciju procesuirane hrane.

Ljubavni odnosi u fokusu

Podsjećamo, od samog početka showa jasno je dala do znanja da joj se sviđa Karlo, a taj stav nije promijenila ni nakon promjena u formatu emisije. S druge strane, otvoreno je priznala kako je drugi kandidat ne zanima.

Kaji je pripao i prvi poljubac u sezoni, koji je odlučila zadržati za sebe i ne podijeliti s ostalim djevojkama u vili. Njezina popularnost u međuvremenu je značajno porasla, pa na društvenim mrežama broji gotovo 80 tisuća pratitelja.

Gospodin Savršeni 2026KajaAnoreksija
