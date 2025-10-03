Zvijezda serije Puna kuća, Lori Loughlin, razvodi se nakon gotovo 30 godina braka

Američka glumica Lori Loughlin, najpoznatija po ulozi tete Becky iz serije Full House (hrv. Puna kuća) i njezin suprug, modni dizajner Mossimo Giannulli, odlučili su krenuti različitim putevima nakon gotovo tri desetljeća braka. Par ima dvije odrasle kćeri: Oliviju Jade (26) i Isabellu Rose (27). Žive odvojeno, a kako potvrđuje glumičina glasnogovornica za People, "nema pravnih postupaka u tijeku."

Foto: Profimedia

Foto: Mediapunch Inc/Alamy/Alamy/Profimedia

Ozbiljan skandal

Loughlin i Giannulli prije pet godina postali su dio jednog od najvećih obrazovnih skandala u SAD-u – afere „Varsity Blues“, piše USA Today. Par je 2019. priznao krivnju za davanje pola milijuna dolara kako bi njihove kćeri bile primljene na Sveučilište Južne Kalifornije (USC), lažno predstavljene kao sportske veslačice, iako se nikad nisu bavile tim sportom.

Loughlin je odslužila dvomjesečnu kaznu u zatvoru, dok je Giannulli proveo pet mjeseci iza rešetaka, uz dodatne dane u kućnom pritvoru. Unatoč ozbiljnosti skandala, Loughlin se postepeno vratila glumi. Najprije u božićnim filmovima za televizijsku mrežu Great American Family, a kasnije i u serijama poput Blue Bloods i On Call. Pojavila se i u završnoj sezoni Curb Your Enthusiasm, gdje je glumila samu sebe i s dozom humora se osvrnula na vlastiti skandal.

U travnju 2024., dala je svoj prvi veliki intervju od skandala za časopis First for Women, gdje se dotaknula teme oprosta i osobnog rasta: „Nitko nije savršen. Svi griješimo. Naučila sam da moraš znati oprostiti drugima ako želiš tražiti oprost za sebe. Ne možeš se držati negativnosti, život je prekratak za to.“, rekla je tada.

Foto: Rodin Eckenroth

Zajednička imovina

Par je posjedovao vilu u Hidden Hillsu koju su kupili 2020. za 9,5 milijuna dolara, no stavljena je na tržište početkom 2025. za 16,5 milijuna dolara, što je potaknulo šuškanja o problemima u braku. Nekretnina površine oko 1.093 m² uključuje šest spavaćih soba, devet kupaonica, kino, teretanu, bazen, jacuzzi, igralište za boćanje i prostor za roštilj.

Prije preseljenja u Hidden Hills, par je posjedovao luksuznu vilu u Bel-Airu. Nekretninu su prodali 2020. godine za 18,75 milijuna dolara, a prethodno su tražili 28,65 milijuna dolara. Kupac je bio Justin Mateen, suosnivač aplikacije Tinder, pisao je ranije People.

Iako trenutačno nema najava o razvodu, čini se da su Loughlin i Giannulli odlučili napraviti stanku kako bi redefinirali svoje živote – ovaj put, svatko za sebe.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš otkrila što nas čeka za vikend