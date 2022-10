Lynn je umrla u svome domu u Hurricane Millsu u Tennesseeju, priopćila je obitelj na Twitteru.

"Naša predraga mama, Loretta Lynn, mirno je umrla ovo jutro, 4. listopada, u snu na svome voljenom ranču u Hurricane Millsu", pisalo je.

U dominantno muškom svijetu country muzike 1960-ih i 70-ih, Lynn je izgradila reputaciju feministice sa sela koja je bila podjednako odvažna i talentirana da piše svoje pjesme. U pjesmi "Rated X" pjevala je o nejednakosti u odnosu muškarca i žene, a pjesma "The Pill" slavila je seksualnu slobodu koju je ženama omogućila kontracepcija. Također je pjevala o promiskuitetnim muškarcima - temi o kojoj je i osobno znala.

Lynn je jednom rekla novinaru da su radio stanice zabranile 14 njezinih pjesama.

"Nisam bila prva žena u country muzici", rekla je časopisu Esquire 2007. godine. "Bila sam samo prva koja je stajala tamo i govorila što je mislila, govorila o čemu je život. Ostale su se bojale."

Status zvijezde činio je malo vjerojatnom kad je Lynn odrastala u rudarskom dijelu Kentuckyja, gdje joj je otac, rudar, umro od crnih pluća (pneumokonioze kopača ugljena) kad su mu bile 52 godine.

Feministica sa sela

Udala se s 15 godina za 23-godišnjeg Olivera Lynna zvanog Doolittle i u iduće četiri godine rodila četvero djece. Ona i njezin muž, krijumčar alkohola, preselili se u državu Washington 50-ih godina prošlog stoljeća i ondje je njezina karijera počela cvjetati.

Za 24. rođendan joj je suprug poklonio gitaru koju je sama naučila svirati i počela nastupati. Koju godinu poslije imala je prvi ugovor i napisala je svoj prvi hit "I'm a Honky-Tonk Girl."

Par se vozio Sjedinjenim Državama i promovirao njezinu glazbu i naposljetku završio u američkoj country prijestolnici, Nashvilleu.

Lynnin nazalni glas potom se redovito mogao čuti na country radio postajama i džuboksima 1960-ih i 70-ih godina, u vrijeme hitova poput "Fist City", "Don't Come Home a'Drinkin' (With Lovin' on Your Mind)," "You Ain't Woman Enough (to Take My Man)" i autobiografskom "Coal Miner's Daughter."

U karijeri je imala više od 50 hitova koji su ušli na ljestvice 10 najboljih.

Njezin odnos s Doolittleom bio je kompliciran i obilježen njegovim pijančevanjem i varanjem, njezinom zlouporabom droga i međusobnom tučnjavom.

"Nikad me nije udario da mu nisam dvaput vratila", kazala je 2007. u intervjuu za CBS.

Ali je prije njegove smrti, 1996., na pet godina prekinula karijeru kako bi ostala doma i brinula se za njega.