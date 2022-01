Dolly Rebecca Parton rođena je 19. siječnja 1946. na planini Smokehouse u Tennesseeju. Njezina majka Avie Lee Owens udala se s 15 godina za siromašnog farmera Roberta Leeja Partona i do 35. godine rodila dvanaestero djece. Obitelj je bila toliko siromašna da je Dolly od malih nogu sanjala kako će postati bogata. Jednom se prilikom osvrnula na svoje djetinjstvo: "Moji su bili siromašni i ništa nismo imali, no oduvijek sam željela biti seksi, čak i mnogo prije nego što sam shvatila što ta riječ zapravo znači. U časopisima su mi se uvijek najviše sviđale žene za koje su u mojem kraju govorili da imaju ku*vinski izgled, no meni su one bile doista lijepe, mnogo ljepše od prosječnih žena. Sve je kod njih bilo prenaglašeno: frizura, šminka...".