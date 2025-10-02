Zrinka Cvitešić u vrijeme svoje velike ljubavi s Hrvojem: Ovako su izgledali prije 15 godina

Hrvatska glumica Zrinka Cvitešić (46) i glazbenik Hrvoj Rupčić (55) bili su jedan od najpraćenijih parova domaće scene krajem 2000-ih i početkom 2010-ih, a njihov odnos punio je naslovnice i izazivao veliki interes javnosti. Njihova ljubavna priča započela je u trenutku kada je Rupčić još bio u braku s pjevačicom Tinom Kresnik s kojom ima dvoje djece, Iako su u vezi proveli pet i pol godina i nakon što su zajedno proživjeli niz javnih pojavljivanja i zajedničkih trenutaka, ljubav nije potrajala.

Ovako su izgledali 2. listopada 2010. godine na vjenčanju glumice Ane Begić Tahiri i Danijela Tahirija u zagrebačkim Remetama u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije gdje su se pojavili kao par, izgledajući usklađeno u crnom outfitu.

Foto: Robert Anic/pixsell

Foto: Robert Anic/pixsell

Danas oboje u sretnim odnosima

Zrinka je tada nosila kratki crni kombinezon uparen s elegantnim sakoom i šeširom, a sve je upotpunila srebrnim štiklama. S druge strane, Hrvoje je bio u klasičnom crnom odijelu.

Nakon njihova prekida, životni putevi Zrinke i Hrvoja su krenuli u različitim smjerovima. Glumica je 2014. godine započela vezu s nogometašem Nikom Kranjčarom (41), a Hrvoje je pronašao novu ljubav s umjetnicom Ivanom Kujundžić Rupčić s kojom se 2019. vjenčao na Biokovu, a već iduće godine dobili su sina Petra.

