Luda snimka sa svadbe u Zagrebu: Srpsku pjevačicu zasuli novčanicama

TikTok profil "Nastupi poznatih", na kojem ljudi dijele snimke nastupa poznatih osoba, objavio je nekoliko videa na kojima pjeva srpska pjevačica Zorana Mićanović. Prema informacijama, pjevala je u subotu na jednoj svadbi u Zagrebu, a snimke su odmah privukle pažnju.

Zorana Mićanović, mlada pjevačica koja je stekla veliku popularnost kroz glazbeno natjecanje Zvezde Granda, postala je poznata zahvaljujući hitu "Sikter", koji je za nju napisao i izvodio poznati glazbenik Aleksandar Milić Mili. Također, Zorana je prepoznatljiva po obradama tradicionalnih narodnih pjesama.

Na spomenutom svadbenom nastupu, Zorana je napravila pravi šou, a najviše pažnje privukli su trenuci kada su ju uzvanici doslovno okitili novčanicama eura. Snimke pokazuju kako je pjevačica, uz mikrofon, imala toliko novčanica da ih više nije mogla obujmiti dlanom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Teški trenuci za nju i majku

Turbofolk pjevačica brutalno je napadnuta u Novom Beogradu u ožujku. Incident se dogodio u večernjim satima, a pjevačica je odmah pozvala policiju, prenosi Telegraf. Sve se navodno događalo oko 19 sati ispred jedne trgovine, kada su nju i njezinu majku presrela trojica njoj nepoznatih muškaraca. Jedan od napadača je navodno pjevačicu čupao za kosu, dok je njezinu majku udario, pisao je tada Net.hr.

Veza s reperom

Inače, na ljeto 2024. pjevačica je potvrdila vezu s 22 godine starijim reperom MC Stojanom. Naime, veza nije trajala dugo. Problem je nastao kada je isplivao video na kojemu se MC Stojan na Cipru provodi u društvu polugolih djevojaka na plaži, što je razbjesnilo Zoranu.

"Ja ne znam, ljudi, što se ovo događa na Cipru. Zorana, oprosti, kako je - tako je", rekao je on u videu dok je snimao djevojke, a ona je zatim istu snimku podijelila na vlastitom Instagram profilu. "Nismo više u vezi. Hvala", napisala je pjevačica. Nakon toga se oglasio i MC Stojan koji je napisao da mu se sada već bivša djevojka ne javlja na telefon, zbog čega ju je javno zamolio da posluša njegovu stranu priče, pisao je ranije Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Više od 500 žrtava pedofilije ove godine u Hrvatskoj, predator iz Rijeke dodatno šokirao stručnjake