Najpoznatiji hrvatski meteorolog Zoran Vakula u emisiji 'Kod nas doma', osvrnuo se na svoju karijeru dugoj sada već skoro 30 godina i načine na koji se trudi suzbiti višak stresa.

"Supruga i ja šetamo. Nema trčanja, nismo od tih, koji su sad u modi, pa ćemo sad trčati i uništavati koljena i kukove, nego čista šetnja za naše godine", rekao je.

Zoran Vakula sa suprugom

Također je na izjavu kako je postao ikona HRT-a, odgovorio poprilično pametno i korektno, toliko da je voditelj pomislio da je njegov odgovor uvježban.

"Da nema HRT-a, ne bi bilo ni mene. Vjerojatno bih bio poznat i da sam na nekoj drugoj televiziji, ali činjenica jest da od mog početka ‘96. do danas sam vjeran kući koja me hrani i da sam zahvaljujući HRT-u to što jesam, kao u pjesmi Zbog tebe sam to što jesam", izjavio je.



Naime, poznati je meteorolog upitan je li se susreo s čestim slučajevima prilaska nepoznatih ljudi povodom informacija o vremenu, a Vakula je sramežljivo priznao kako zaista ima česte susrete s nepoznatim ljudima koji su ujedno i njegovi obožavatelji.

"Dobronamjerni su i kad me netko pita, pristojno mu odgovorim, pozdravimo se i fotografiramo, kako to već biva", priznao je meteorolog sa smiješkom.



Naime, Vakula je otkrio činjenicu kako dandanas nije siguran zašto je baš on taj koji je stekao veliku popularnost, a kako bi se spustio na zemlju, nekada se osvrne na komentare koji su izrazito različiti.



"I danas mi nije razumljivo zašto baš ja. Da bih se spustio na zemlju, čitam one komentare ispod tekstova. Nisu svi pozitivni. Želim to čitati, iako me nekad i pogodi, baš zato da spoznam da su ljudi različiti. Nitko se nikad ne sviđa svakome", zaključio je.

