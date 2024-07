'Nepo baby' se odnosi na djecu slavnih osoba koje su na neki način su imale korist od zvjezdanog statusa svojih roditelja. Ipak, neka djeca ne žele iskorištavati slavu svojih roditelja, već im je u planu distancirati se od statusa svoje obitelji i samostalno steći određene suradnje. U nastavku se nalaze mlade zvijezde u usponu, za koje velik dio javnosti ni ne zna da dolaze iz slavnih obitelji.

Maya Hawke

Mlada američka glumica Maya Hawke (25) najpoznatija je po ulozi u popularnoj seriji 'Stranger Things', a mali broj ljudi zna da ima čak dva veoma popularna roditelja. Iako se po prezimenu može pretpostaviti da joj je otac Ethan Hawke, mnogi su iznenađeni činjenicom da je njezina majka poznata glumica Uma Thurman.

Foto: Profimedia

Nerijetko je etiketiraju kao 'nepo baby', no njoj to ne smeta. Vjeruje da su joj obiteljske veze pomogle u dobivanju uloge u Tarantinovom filmu 'Bilo jednom u Hollywoodu'.

"Ovo je sretno mjesto", rekla je jednom prilikom za prilike koje ima zahvaljujući statusu roditelja.

Kaia Gerber

Mlada Kaia (22) jedan je od poznatijih modela današnjice, koja ja zepočela svoju karijeru u dobi od deset godina. Njezina prva kampanja bila je za Versace, a surađuje s Vougeom te Marc Jacobsom. Njezina majka Cindy Crawford bila je jedna od najpoznatijih svjetskih modela 90-ih.

Foto: Profimedia Kaia Gerber i Cindy Crawford

"Puna je sjajnih savjeta. Sjećam se da je moju obitelj i mene posjela te natjerala da gledamo videozapise manekenki koje padaju po pisti", rekla je Kaia za svoju majku. Kaia je postala poznata javnosti po svojim ljubavnim odnosima s popularnim glumcima Austin Butlerom i Jacobom Elordijem.

Emmeline 'Luka' Bale

Emmeline (19) se bavi modelingom, a surađivala je s poznatim modnim brendovima kao što je Dolce&Gabanna. Pojavila se u Marvelovom filmu svog oca, Christana Balea, no ipak nije profesionalno krenula očevim stopama.

Foto: Profimedia

"Amaterska gluma je potpuno u redu, no nikako profesionalna. Vidio sam da su mnoga djeca nesretna u tim situacijama ", rekao je Christian za svoju kćer.

Margaret Qualley

Margaret (28) ne koristi prezime svoje majke, pa malo tko zna da je kći popularne glumice Andie MacDowell koja je poznata po ulozi u filmu 'Četiri vjenčanja i sprovod'. Ipak, krenula je majčinim stopama i proslavila se ulogama u serijama 'Preostali' i 'Sluškinja' te filmu 'Uboga stvorenja (Poor things)'.

Foto: Profimedia

Prošle godine se vjenčala za glazbenog producenta Jacka Antonoffa koji surađuje s Taylor Swift i Lanom Del Rey.

Landon Barker

Landon (20) je nedavno najavio turneju koncerata u SAD-u i izbacio singl 'Friends With Your Ex'. Landon će se pridružiti svom ocu Travisu Barkeru na nastupima benda 'Blink-182', što je izuzetno razveselilo pjevača.

Foto: Profimedia

"Ponekad mu pomažem s glazbom kad sam kod kuće. Jako sam ponosan na njega", rekao ja Travis za sina.

Landon je tako postao i član jedne od najpoznatijih obitelji na svijetu, s obzirom na to da mu je maćeha Kourtney Kardashian.

Maude Apatow

Glumica Maude (26) stekla je slavu ulogom u seriji 'Euphoria' te se prošle godine okušala i na sceni Broadwaya. Njezini otac Judd Apatow poznat je po produciranju poznatih američkih komedija, dok je njena majka Leslie Mann glumila u nekima od njih.

Foto: Profimedia

"Mnogi ljudi u slučnoj situaciji dokazali su se tijekom godina, tako da moram nastaviti s dobrim radom", komentirala je Maude za djecu slavnih osoba.

