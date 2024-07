Svaki roditelj zna da rođenje djeteta predstavlja ogromnu promjenu u životu, a prioriteti se drastično mijenjaju. Ništa drugačije nije niti u svijetu slavnih. Donosimo popis poznatih glumica i glumaca koji su se privremeno ili čak potpuno odrekli karijere kako bi se posvetili svojim obiteljima.

Christina Aguilera

Christina Aguilera, jedna od najpoznatijih pop pjevačica svog vremena, doživjela je veliku promjenu u životu kada je postala majka.

Foto: Profimedia Christina Aguilera

Nakon uspješne glazbene karijere, Christina se zaljubila u Jordana Bratmana, marketinškog stručnjaka, s kojim je stupila u brak 2005. godine. Par je 2008. godine dobio svoje prvo dijete, sina Maxa Lirona. Rođenje djeteta predstavljalo je prekretnicu u životu planetarno popularne pop dive. Iako je nastavila s glazbenim radom i aktivnostima, poput sudjelovanja u televizijskom showu "The Voice", Christina je odustala od intenzivne glazbene turneje i produkcije kako bi se posvetila majčinstvu.

Foto: Profimedia "Ne premišljamo se kada trebamo kupiti kremu za lice ili šampon za kosu, to nam je normalno i uobičajeno. Naše genitalije isto trebaju ljubav i brigu, a ne pružamo im dovoljno vremena i pažnje", zaključila je pjevačica.

Šest godina nakon rođenja sina, Christina je s drugim partnerom, producentom i glazbenikom Matthewom Rutlerom dobila kćerkicu Summer. S vremenom, kako su djeca rasla, pjevačica je uspješno balansirala karijeru i roditeljstvo, ali je profesionalni život ipak prilagodila obiteljskim potrebama.

Robin Wright

Robin Wright, filmska ikona poznata po ulogama snažnih likova, karijeru je započela kao model, a kasnije se proslavila izvanrednim glumačkim talentom.

Foto: Profimedia Robin Wright

Njezina karijera obuhvaća širok spektar uloga, a je najpoznatija je postala po ulozi Claire Underwood u seriji "House of Cards", za koju je osvojila brojne nagrade i priznanja.

Robin je i majka dvoje sinova koje je dobila u braku s glumcem Seanom Pennom. Nakon rođenja djece, glumica je usporila svoju karijeru kako bi se posvetila majčinstvu. U to vrijeme, fokusirala se na svoju obitelj i povremeno se pojavljivala u filmovima koji su joj omogućili fleksibilnost i ravnotežu između posla i privatnog života.

Foto: Profimedia Robin Wright

Nakon nekoliko godina pauze, Robin se vratila glumi ulogom u seriji "House of Cards", koja je pokazala njezinu nepokolebljivu glumačku snagu i karizmu. Upravo se ovo smatra njezinom najuspješnijom ulogom. Nešto starije generacije Robin vjerojatno pamte i po ulozi Kelly u popularnoj sapunici 80-ih, "Santa Barbari" koja se rado gledala i na našim prostorima.

Lisa Bonet

Američka glumica Lisa Bonet započela je svoju karijeru kao model, a ubrzo se proslavila ulogom Denise Huxtable u popularnoj humorističnoj seriji "The Cosby Show" tijekom 1980-ih. Kao talentirana glumica na vrhuncu svoje karijere, Lisa je postala majka i bila je prisiljena staviti karijeru na čekanje.

Foto: Shutterstock Jason Momoa i Lisa Bonet upoznali su se u jazz klubu 2005.

Sa svojim bivšim suprugom, glazbenikom Lennyjem Kravitzom, Lisa je dobila kćer Zoë, dok je omiljeni holivudski zavodnik Jason Momoa otac njezino dvoje djece. Nakon što je postala majka, nastavila je povremeno glumiti, ali uvijek je jasno određivala svoje prioritete.

U međuvremenu, 2022. godine se rastala od Momoe, a njihova djeca već sada idu roditeljskim stopama i pokazuju velik interes za glumu.

Michelle Williams

Michelle Williams je američka glumica koja je svojom izuzetnom glumačkom vještinom i emotivnim nastupima osvojila srca publike diljem svijeta. Slavu je stekla još kao dječja glumica, a kasnije su je proslavile i brojne odrasle uloge.

Jedna od njezinih najpoznatijih uloga je uloga u TV seriji "Dawson's Creek", gdje je igrala Jen Lindley. Nakon toga, Michelle je nastavila graditi svoju karijeru s filmskim ulogama koje su joj donijele brojne pohvale kritičara te nagrade, uključujući četiri nominacije za Oscara.

Foto: Profimedia

Michelle Williams je majka kćeri Matilde, koju je dobila sa svojim bivšim partnerom, glumcem Heathom Ledgerom. Njihova veza je završila tragično nakon Ledgerove smrti 2008. godine. Nakon rođenja djeteta, Michelle je uzela sedam godina pauze od karijere kako bi se posvetila majčinstvu i odgoju kćeri.

Foto: Michael White Michelle Williams i Heath Ledger

“Postoje samo dvije stvari u mom životu - posao i dijete. Teško mi se odvajati od kćeri, ali nadam se da će ona jednog dana shvatiti kako je moja odsutnost bila potrebna da bismo mogle lijepo živjeti”, rekla je jednom prilikom Michelle, koja se nakon sedam godina ipak vratila svojoj najvećčoj strasti - glumi.

Matt LeBlanc

Matt LeBlanc, poznati glumac koji je svoju slavu stekao svojom ulogom u "Prijateljima", živi mirnim životom, daleko od blještavila i slave kojima je nekad bio okružen. Glumac se iz javnosti povukao zbog svoje kćeri Marine Pearl kojoj je samo osam mjeseci nakon rođenja dijagnosticirana kortikalna displazija mozga.

LeBlanc, koji se školovao za stolara i pokazivao velik interes za motore, od djetinjstva je sanjao o uspješnoj karijeri. Prije uloge u 'Prijateljima' - koja ga je planetarno proslavila- Matt je imao uspješnu karijeru modela.

Foto: Profimedia Matt Leblanc

Nakon što je serija završila snimanje, poznati je glumac odlučio ući u bračne vode s Melissom McKnight, a s kojom je dobio i kćer Marinu Pearl.

Matt se nakon toga povukao iz glumačkog svijeta i odlučio posvetiti brizi o kćeri. Nakon dvije godine braka, razveo se od Melisse, a 2011. godine u potpunosti je nestao iz javnosti, nakon što je njegovoj kćeri dijagnosticirana bolest.

Foto: Profimedia Iako je prije nego što se pridružio glumačkoj postavi Prijatelja imao samo 11 dolara, jasno je da se Joeyjevo vrijeme isplatilo, budući da glumac sada može uživati u svojih impresivnih 80 milijuna dolara neto vrijednosti.

"Ne znam je li to bila bolest moje kćeri ili činjenica da sam bio previše fokusiran na posao, ali osjećao sam da sam pregorio i da mi treba vremena da se distanciram. Pozvao sam agenta i rekao mu da zaboravi moj broj telefona na nekoliko godina, potpuno sam odustao, srećom, uspio sam. To su bili trenuci kada sam se osjećao kao da ću doživjeti živčani slom. Neko vrijeme nisam mogao ništa raditi. Mojoj kćeri je dijagnosticiran problem s mozgom. Bilo je to veoma mračno razdoblje, ali uspjeli smo ga prebroditi", ispričao je LeBlanc.

Eva Mendes

Eva Mendes je američka glumica poznata po svojoj ljepoti, talentu i šarmu na ekranu. Karijeru je započela u kasnim 1990-ima te brzo stekla prepoznatljivost zahvaljujući svojim ulogama u filmovima poput "Training Day", "2 Fast 2 Furious" i "Hitch".

Foto: Profimedia Eva Mendes

Eva je 2014. dobila kćer Esmeraldu s partnerom Ryanom Goslingom, također poznatim glumcem. Ubrzo su dobili i kćer Amandu, nakon čega se lijepa glumica povukla iz intenzivne glumačke aktivnosti te posvetila majčinstvu.

Svoje iskustvo majčinstva i važnost roditeljskih uloga često dijeli na društvenim mrežama, naglašavajući kako je to postalo njezin prioritet i izvor sreće.

Zanimljivo je da su Ryan i Eva odlučili svoju djecu odgajati vrlo skromno, iako si mogu priuštiti i više nego luksuzan život. Par dijeli kućanske obaveze, dadilju nemaju, a žive u malom stanu s dvije spavaće sobe umjesto u velikoj vili. Želja im je priuštiti djeci normalno djetinjstvo te provoditi puno vremena izvan grada, uživati u prirodi i izbjegavati medijsku pažnju.

Foto: Profimedia Eva Mendes i Ryan Gosling

