Znate li da Chuck Norris u Zagrebu ima i spomenik?
Svijet je danas šokirala vijest o smrti legendarnog američkog glumca Chucka Norrisa, a tom smo se prilikom podsjetili da u zagrebačkoj Sloboštini postoji i kafić u kojem se nalazi spomenik Norrisu zlatne boje
Mnogi ne znaju, ali u Zagrebu postoji čak i kafić posvećen liku i djelu Chucka Norrisa. Upravo ondje, u naselju Sloboština, 10. ožujka 2018. u ponoć je, uz vatromet i organizirani doček njegovog 78. rođendana, svečano otkriven i spomenik ovom legendarnom glumcu.
Riječ je o skulpturi u prirodnoj, ali ne i stvarnoj veličini, čiji je autor odlučio ostati anoniman.
Kako je anonimni autor tada otkrio naveo, to je učinio na Norrisov zahtjev - jer, kako kaže, s njim je uvijek dobro biti u dobrim odnosima.
Organizator proslave, ugostitelj Saša Čubrilo, tom je prilikom zahvalio okupljenima koji su sudjelovali u višesatnom slavlju u Norris caffeu.
Program je bio raznolik: od nastupa performera Siniše Labrovića i stand-up komičara, do neobičnih natjecanja poput karaoka u “zlokobnom pogledu” Chucka Norrisa i izazova u jedenju ljute hrane.
