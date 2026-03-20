Znate li da Chuck Norris u Zagrebu ima i spomenik?

Mnogi ne znaju, ali u Zagrebu postoji čak i kafić posvećen liku i djelu Chucka Norrisa. Upravo ondje, u naselju Sloboština, 10. ožujka 2018. u ponoć je, uz vatromet i organizirani doček njegovog 78. rođendana, svečano otkriven i spomenik ovom legendarnom glumcu.

Riječ je o skulpturi u prirodnoj, ali ne i stvarnoj veličini, čiji je autor odlučio ostati anoniman.

Kako je anonimni autor tada otkrio naveo, to je učinio na Norrisov zahtjev - jer, kako kaže, s njim je uvijek dobro biti u dobrim odnosima.

Organizator proslave, ugostitelj Saša Čubrilo, tom je prilikom zahvalio okupljenima koji su sudjelovali u višesatnom slavlju u Norris caffeu.

Program je bio raznolik: od nastupa performera Siniše Labrovića i stand-up komičara, do neobičnih natjecanja poput karaoka u “zlokobnom pogledu” Chucka Norrisa i izazova u jedenju ljute hrane.

