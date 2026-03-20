U SLOBOŠTINI

Znate li da Chuck Norris u Zagrebu ima i spomenik?

Znate li da Chuck Norris u Zagrebu ima i spomenik?
×
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Svijet je danas šokirala vijest o smrti legendarnog američkog glumca Chucka Norrisa, a tom smo se prilikom podsjetili da u zagrebačkoj Sloboštini postoji i kafić u kojem se nalazi spomenik Norrisu zlatne boje

20.3.2026.
15:52
Hot.hr
Robert Anic/PIXSELL
Mnogi ne znaju, ali u Zagrebu postoji čak i kafić posvećen liku i djelu Chucka Norrisa. Upravo ondje, u naselju Sloboština, 10. ožujka 2018. u ponoć je, uz vatromet i organizirani doček njegovog 78. rođendana, svečano otkriven i spomenik ovom legendarnom glumcu.

Riječ je o skulpturi u prirodnoj, ali ne i stvarnoj veličini, čiji je autor odlučio ostati anoniman.

Znate li da Chuck Norris u Zagrebu ima i spomenik?
Foto: Robert Anic/PIXSELL

Kako je anonimni autor tada otkrio naveo, to je učinio na Norrisov zahtjev - jer, kako kaže, s njim je uvijek dobro biti u dobrim odnosima.

Organizator proslave, ugostitelj Saša Čubrilo, tom je prilikom zahvalio okupljenima koji su sudjelovali u višesatnom slavlju u Norris caffeu.

Program je bio raznolik: od nastupa performera Siniše Labrovića i stand-up komičara, do neobičnih natjecanja poput karaoka u “zlokobnom pogledu” Chucka Norrisa i izazova u jedenju ljute hrane.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić zabrinuo naciju: 'Idemo kod Pepa na razgovor, Gvardiol je nezamjenjiv, ali bit će na knap...'

Chuck NorrisSpomenik
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
