Bila je kraljica dance scene, a onda je nestala: O Kasandri su godinama kružile urbane legende
Intervjue je davala rijetko, a jedan od posljednjih je bio u siječnju 2021. godine. Iako je javnost nagađala, a kružile su i urbane legende da je slijepa te da ima zdravstvenih problema, Kasandra je to demantirala
Na današnji dan prije četiri godine preminula je Davorka Ručević Kasandra, zvijezda hrvatske dance glazbene scene. Imala je samo 54. godine.
Iako karizmatična, nije se mogla nositi s teretom slave pa se povukla sa scene. Posljednji je put viđena u javnosti 2007. na rođendanskoj proslavi bivšeg glazbenog menadžera, Vladimira Mihaljeka.
Visoka (183 cm), vitka, zavodljivih usana i plavih očiju, žarila je pozornicama i glazbenim festivalima devedesetih godina. No, kako je bezvremenskim hitovima brzo stekla status zvijezde i seks simbola, tako se brzo i povukla s dolaskom novog milenija.
Nestala s glazbene scene
Intervjue je davala rijetko, a jedan od posljednjih je bio u siječnju 2021. godine. Iako je javnost nagađala, a kružile su i urbane legende da je slijepa te da ima zdravstvenih problema, Kasandra je za 24sata tada poručila: "Živa sam, zdrava sam, it’s OK."
Ipak, otkrila je da je imala zdravstvenih problema. "Sa scene sam otišla jer nisam htjela pošto poto biti u javnosti i privlačiti pozornost. Imala sam endometriozu, nisam mogla hodati, dogovoriti kavu s frendicom. Nisam išla ni na skijanje ni na kupanje 20 godina. I što ću ja biti poznata po svojim privatnim stvarima", rekla je Kasandra nekoliko mjeseci prije smrti.
Nikada nije otkrila čime se bavi
Svjetla pozornice je zamijenila radom za jednu tvrtku. Nikad nije otkrila čime se bavila.
"Nisam morala plaćati režije, a i mama je uskakala. Stavila sam nešto sa strane, ništa puno. I sad imam nešto na banci. Zapravo, uživam u plodovima svoga rada", ispričala je Kasandra za spomenuti portal.
Tada je otkrila da je i dalje vitka i visoka, ali i da je izvadila silikone iz usana. Ipak, nije htjela stati pred objektiv, a niti vratiti se na glazbenu scenu. "S maskom na licu se neću slikati, niti s borama na čelu. Bih li se vratila na scenu? Mene glazba vuče, imam glazbenu školu. No sad su važnije neke druge stvari. Kad se rodiš s darom za glazbu, profesorica me izdvojila iz pet škola i poslala u glazbenu školu, postoji želja. Trebam obnoviti znanje klavira, kao što i obnavljam znanje jezika. Imala sam peticu iz engleskog i njemačkog. To mi je razbibriga. Slušam Stevieja Wondera da se opustim, umjesto apaurina", rekla je.
Inače, njezini najpoznatiji hitovi bili su ‘Kazna’, ‘Nisi ti jedini na svijetu’, Sladoled’ i ‘I’ve got a feeling…” Za pjesmu ‘I’ve got a feeling’ snimila je spot koji se u to vrijeme smatrao jednim od najskupljim spotom u hrvatskoj glazbenoj produkciji, a s istom je pjesmom nastupila na Zagrebfestu 1994.
Kasandra je snimila dva albuma, ‘Sunce izlazi’ iz 1992. i ‘Sladoled’ iz 1995. Na drugom albumu nalazi se većina njenih najveći hitova.
POGLEDAJTE VIDEO: Generacija Z sve više traži informacije na TikToku, a kome danas vjerovati? Otkriva Meri Goldašić u MagNetu