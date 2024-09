Životne prekretnice kandidata nakon showa: Otkrijte što se sve promijenilo

Četvrta sezona sociološkog eksperimenta ''Brak na prvu'' bila je poprilično dramatična. Od svađa i prekida, pa sve do neraskidivih prijateljstava. Svemu tome imali smo priliku svjedočiti tijekom gledanja poznatog showa nakon kojeg su bivši kandidati napravili neke od svojih najvećih životnih promjena. Tako je Tamara Razum otvorila svoju fitnes dvoranu za grupne treninge, a trenutno nudi tri veste treninga – plesni aerobik, aerobik i pilates.

"Ciljana grupa na koju se fokusiram su žene, imat ćemo i radionice zdrave prehrane, građenja samopouzdanja. Ovo je prvi put da sam sama sebi šefica, cijeli život sam težila tome da radim i zarađujem sama za sebe od onog što volim. Posao mi nije posao. Uzbuđena sam, ali me strah. Bit će puno rada, žrtve, nove stvari su ono što me najviše motivira", otkrila je Tamara za RTL.hr.

Osim što je Tamara postala sama sebi šefica, po završetku eksperimenta je i promijenila svoj osmijeh. Naime, izbjeljivala je zube i stavila krunice na gornjim dvojkama. Malo je reći da je promjenom oduševljena, a njezinu promjenu pozdravili su i pratitelji.

Ana je u Norveškoj

Ana Jakuš je nakon ''Braka na prvu'' preselila u Norvešku. Ondje radi kao medicinska sestra, a kako kaže, to joj je bila dugogodišnja želja.

"To je moja želja već nekoliko godina. Zemlja mi se svidjela još prije nekoliko godina i rado sam se vraćala turistički dok se nije sve poklopilo da odem živjeti. Do tada sam proučavala, učila, pratila i eto me. Na prvu sam znala da tu želim graditi život i karijeru", priznala je Ana na Instagramu gdje je odgovarala na pitanja pratitelja.

Foto: RTL

Klara više nije njegovateljica

Klara Kokić nakon završetka snimanja napravila je veliku prekretnicu. Radila je kao njegovateljica, ali je nakon bolovanja odlučila promijeniti posao. Za RTL.hr je otkrila što ju je potaknulo na to.

"Dala sam otkaz. Rekla bih da je razlog to što je došlo do neslaganja i do zasićenja. I to je uredu! Ne treba se ukopati na jednom mjestu, a pogotovo ako niste sretni na istom", rekla je tada.

Fitnes trenerica Danijela Pupovac pokrenula je novi program, posvećen isključivo muškarcima, a upravo je Filip Belić njezin prvi klijent. Danijela je za RTL.hr otkrila više.

''Program je nastao iz Filipovog i mog zezanja. Imao je i bolju ideju, a to je da tajno učim žene, kako da inspiriraju muškarce na promjenu'', rekla je Danijela.

Tiago više nije u Hrvatskoj

Tiago Coutinho Nunes je otkrio da se nakon emitiranja showa vratio u svoju rodnu zemlju - Brazil. U Hrvatskoj je živio šest godina, a naša mu je zemlja prirasla srcu zbog toga što se i ovdje osjećao kod kuće. No, njegova mu je obitelj previše nedostajala pa je odlučio vratiti se kući.

Foto: Instagram

