Nije ustajala za manje od 10.000 dolara, a danas je ne prepoznaju zbog zahvata koji ju je 'unakazio'

Linda Evangelista, žena koja je obilježila modnu industriju, danas slavi 61. rođendan. Rođena 10. svibnja 1965. u kanadskom gradu St. Catharines u obitelji talijanskih imigranata, Evangelista je od tinejdžerskih dana pokazivala interes za modu. Već sa 16 godina sudjelovala je na izboru ljepote Miss Teen Niagara, gdje ju je primijetio modni agent, što joj je otvorilo vrata profesionalnog modelinga.

Prve ozbiljne angažmane dobila je nakon preseljenja u New York i Pariz tijekom 80-ih, no pravi proboj dogodio se krajem desetljeća kada je drastično promijenila imidž i ošišala dugu kosu na kratki bob. Taj potez, koji je tada djelovao gotovo revolucionarno u svijetu mode opsjednutom klasičnom ljepotom, pretvorio ju je u jednu od najtraženijih manekenki na svijetu. Fotograf Steven Meisel i frizer Julien d’Ys često su isticali kako je upravo ta transformacija definirala novu eru supermodela.

Tijekom 90-ih Linda Evangelista postala je sinonim za luksuznu modu. Nosila je revije najvećih dizajnera i bila zaštitno lice kuća poput Chanel, Versace, Valentino i Dolce & Gabbana. Uz Naomi Campbell, Cindy Crawford i Christy Turlington činila je generaciju modela koja je prvi put manekenke pretvorila u globalne zvijezde. Njezina izjava “Ne ustajemo iz kreveta za manje od 10 tisuća dolara dnevno”, izrečena početkom 90-ih, postala je simbol vremena u kojem su supermodeli imali status filmskih i glazbenih ikona.

Poznata po sposobnosti transformacije, Evangelista je tijekom karijere neprestano mijenjala boju kose, stil i izgled, zbog čega su je mnogi fotografi smatrali jednim od najsvestranijih modela ikad. Na naslovnicama modnih časopisa pojavila se više od 700 puta, a njezine editorijale i danas se smatra među najutjecajnijima u povijesti modne fotografije. Ipak, iza glamurozne slike godinama su kružile priče o njezinu zahtjevnom karakteru i perfekcionizmu. U modnim krugovima često su je opisivali kao vrlo strogu prema sebi i drugima, a pojedini suradnici tvrdili su da je znala biti hladna i teška za suradnju. S druge strane, brojni fotografi i dizajneri branili su je govoreći da je upravo njezina profesionalnost i opsesivna posvećenost detaljima bila razlog zbog kojeg je desetljećima ostala na samom vrhu industrije.

Veliku medijsku pažnju privlačio je i njezin privatni život. Bila je u vezi s francuskim nogometašem Fabienom Barthezom, a kasnije se godinama nagađalo tko je otac njezina sina Augustina. Tek tijekom sudskog procesa oko alimentacije potvrđeno je da je riječ o francuskom milijarderu Françoisu-Henriju Pinaultu, danas suprugu Salme Hayek.

Iako je desetljećima slovila kao simbol glamura i savršenstva, posljednjih godina njezin privatni život i zdravstveni problemi privukli su jednaku pažnju kao i karijera. Evangelista je 2021. javno otkrila da je podvrgnuta estetskom zahvatu zamrzavanja sala, nakon kojeg je razvila rijetku nuspojavu poznatu kao paradoksalna adipozna hiperplazija. Umjesto smanjenja masnih stanica, njezino tijelo reagiralo je njihovim povećanjem, što je dovelo do vidljivih deformacija. Zbog toga se godinama povukla iz javnosti i gotovo potpuno nestala s društvene scene.

U emotivnoj objavi priznala je da je zbog promjena na tijelu razvila depresiju i anksioznost te da se više nije mogla pogledati u ogledalo. Rekla je kako je dugo živjela u izolaciji, osjećajući sram i strah od javnosti nakon što je desetljećima bila poznata upravo po svom izgledu. U intervjuima je otvoreno govorila o tome da je prolazila kroz razdoblja duboke tuge i gubitka samopouzdanja, a povratak pred kamere opisala je kao jedan od najtežih trenutaka u životu.

