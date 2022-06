"Proklinjala sam i vrućinu i utrku i sjela na neki zidić da zapalim cigaretu. Čim me je Bernie vidio pozvao me je u svoj 'Moto-hotel'. Bio je to njegov pokretni ured u luksuzno opremljenom autobusu. Pozvao me na piće, ali nismo mogli previse razgovarati jer ja nisam znala engleski, a on nije znao talijanski. Ostavila sam mu broj telefona ali – pogrešan. Morao je okrenuti pola svijeta da bi došao do mog broja i za nekoliko dana me uspio pronaći", rekla je svojedobno Tamarina majka Slavica. Slavica i Bernie su s djecom živjeli u neboderu na devet katova, od su pet katova bili njihovi privatni, a druga četiri - poslovni prostori. Čak i kad je Slavica vodila Tamaru i njenu sestru Petru u park - morala je biti iznimno lijepo odjevena, nipošto u trenirci.