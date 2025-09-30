Živjela je u teškim uvjetima i nestala sa scene: Ovako danas izgleda legendarna Bebi Dol

Dragana Todorović, poznata kao Bebi Dol, ponovno je u centru pažnje. Nekadašnja pop zvijezda koja je svojim hitovima i energičnim nastupima obilježila srpsku glazbenu povijest, posljednjih godina ne pojavljuje se često u medijima. No, prošlog tjedna, Bebi Dol ponovno je iznenadila javnost, i to na potpuno neočekivan način.

Naime, tijekom šetnje beogradskim centrom, pjevačica je naišla na talentiranu djevojku koja je pjevala. Umjesto da prođe, Bebi Dol je prišla pjevačici, koja je u tom trenutku izvodila popularnu pjesmu i pridružila joj se. Njih dvije su zajedno izvele jedan od najvećih hitova svih vremena, "Dancing Queen" grupe ABBA.

Inače, prema pisanju srpskih medija, pjevačica navodno živi u skromnim uvjetima, u podrumskom stanu na Vračaru, koji jedini pristup navodno ima kroz garažu. Ova vijest, koja je izazvala veliku pažnju, dolazi nakon što su godinama kolale informacije o njezinim financijskim i zdravstvenim poteškoćama.

Foto: Antonio Ahel/pixsell

'Potpuno je drugačija od one kakvu je pamtimo'

''Nekoliko puta sam je vidio dok je šetala s dečkom. Svađali su se. Nije bilo ugodno slušati nešto takvo dok ih gledate. Ulica je doslovno odzvanjala od njih dvoje. Nažalost, vidno je smršavila. Potpuno je drugačija Bebi Dol od one kakvu je pamtimo, doslovno je neprepoznatljiva'', rekla je susjeda za srpske medije.

Prije nekoliko godina navodno je živjela u trošnoj kući, barem prema pisanju srpskih medija, a navodno nije plaćala najamninu pa ju je vlasnik izbacio iz stana.

