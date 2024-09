Živio kao momak, bivšu suprugu varao s Alkom Vuicom: Evo kako se Štimac mijenjao kroz godine

Jedan od najpoznatijih hrvatskih trenera i nogometaša, Igor Štimac, danas slavi 57. rođendan! Rođen na današnji dan 1967. godine u Metkoviću, Igor je od ranih nogometnih dana pokazivao izniman talent, što ga je ubrzo dovelo do samog vrha kako hrvatskog tako i svjetskog nogometa. Štimac je svoju profesionalnu karijeru započeo u splitskom Hajduku, gdje je debitirao 1985. godine. Nakon uspjeha u Hajduku, Štimac je nastavio karijeru u inozemstvu. Igrao je u engleskom Derby Countyju, gdje je postao omiljen među navijačima i važan igrač kluba. Također je igrao i za West Ham United te kratko za Cádiz u Španjolskoj. Njegova međunarodna karijera obilježena je uspjesima u hrvatskoj reprezentaciji, s kojom je 1998. godine osvojio brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj, što je bio povijesni uspjeh za našu zemlju. Kad je objavio kraj igračke karijere, Štimac se posvetio trenerskom poslu. Vodio je nekoliko klubova, uključujući Hajduk Split i zagrebačku Lokomotivu, ali je najveću pažnju privukao kao izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj funkciji bio je od 2012. do 2013. godine, no nije uspio ostvariti željene rezultate. Štimac je uvijek bio pod povećalom javnosti, ne samo zbog svojih sportskih uspjeha već i zbog privatnog života. Bio je u braku sa Suzanom Žunić, s kojom ima troje djece – sina Luku i kćeri Miju i Deu. Njihov brak je trajao 19 godina, no 2009. godine su se razveli. Iako su godinama gradskim kuloarima kružile priče kako Igor i dalje živi momačkim životom, najviše se šuškalo da je bivši Vatreni ljubio pjevačicu Alku Vuicu. Pjevačica je jednom prilikom rekla kako iznimno cijeni Suzanu te joj je žao što je zbog nje bila povrijeđena, pisala je tada Slobodna Dalmacija. Danas Igor vodi mirniji i povučeniji život, a već godinama je u sretnom braku s Lanom Bucat s kojom ima dva sina.