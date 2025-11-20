Žene koje su slomile Tomu: Istine iza najtužnijih pjesama legende, jedna je posebno potresna

Na današnji dan, 20. studenog, rođen je jedan od najposebnijih glasova narodne muzike - Toma Zdravković. Ove godine obilježavamo 87 godina od njegovog rođenja, a njegova glazba i dalje živi u srcima ljudi širom regije.

Toma je umjetnik koji je život pretvarao u stihove, a emocije u pjesme koje i danas dodiruju dušu, više od trideset godina nakon njegove smrti. Pjesme koje je pisao inspirirane su stvarnim događajima iz njegova života, pa tako i one posvećene ženama koje je volio. Tako su nastali hitovi poput "Buketa belih ruža", "Danke" ili "Za Ljiljanu".

Foto: PR

U nastavku pogledajte kojim ženama je Toma posvetio najveće hitove:

"Za Ljiljanu"

Ovu je pjesmu posvetio poznatoj glumici Ljiljani Blagojević. Upoznali su se 1982. na snimanju serije "Doktorka na selu". Godinama nakon, Ljiljanina kćer Kalina Kovačević otkrila je da je ova hit pjesma posvećena upravo njezinoj majci.

"Sve što osta od života, ja bi' dao za Ljiljanu. Ne pevajte pesme njene, ne dirajte staru ranu. Pet godina ja negujem, pet godina ja još čuvam, jednu ružu za Ljiljanu", glasi dio teksta pjesme.

"Danka"

Iako je za nju napisao ovu pjesmu, Danka Tomi ljubav nije uzvratila ljubav. Radi se o poznatoj voditeljici Danki Novović, koja nije bila niti malo oduševljena ovom pjesmom. Jedna priča je o situaciji kada joj je Toma poklonio sto karanfila, a ona ih je podijelila prijateljima. Iako je u tom trenutku bila ljuta, kasnije je ispričala da je Toma u nju bio zaljubljen i zbog toga joj je napisao pjesmu. Ispričala je i priču o jednom dočeku Nove godine kada je Toma pjevao baš tu pjesmu. Tada mu je Danka prišla i zagrlila ga, što ga je jako razveselilo.

"Nado, Nado"

Poznato je da se Toma ženio čak četiri puta, no samo jednoj supruzi posvetio je pjesmu. Radi se o njegovoj trećoj supruzi, Nadi Radanović. Upoznali su se 1972. u Budvi, a ubrzo nakon što su se upoznali su se i vjenčali. No, niti treći Tomin brak nije dugo potrajao. Toma je nakon razvoda bio u stanju beznađa. Tada je samo tugovao i pio, a kuću nije napuštao čak deset dana.

"Bolje da te nisam sreo, bolje da sam umro, da sam ugledao tvoje plave oči. Ono more plavo, sve je bilo lažno. Sve što beše ljubav, sad je mržnja prema tebi, to već znaš", pjevao je Toma u ovoj pjesmi.

Foto: Yt Screenshot Zoran Kuzmanović

"Buket belih ruža"

Jednu od najemotivnijih pjesama "Buket belih ruža" posvetio je svojoj prvoj ljubavi Slavici. Upoznali su se u Tuzli, a ljubav se dogodila na prvi pogled. Njihov je odnos bio buran, pa je tako dok je čitao njezin dnevnik saznao da ga je varala s drugim muškarcima.

Tomi je njihov prekid bilo teško preboliti, no najviše ga je slomila vijest o njezinoj bolesti. Slavica je preminula nakon teške bolesti sa samo dvadesetak godina, a Toma je tada je napisao pjesmu "Buket belih ruža".

"Jelena"

Poznato je da je odnos Tomina brata Novice Zdravkovića i njegove supruge Jelene Zdravković u počecima bio buran. Jednom je nakon svađe sa suprugom otišao u kafanu s bratom. Nakon što su Toma i brat razgovarali i napili se, Toma je na salveti napisao pjesmu 'Jelena', posvećenu bratovoj supruzi.

Tekst pjesme glasi: "O, gde si Jelena da mi srce smiriš, da u ovoj noći malo dušom danem. Neko prokletstvo, sudbina, šta li je, moram da lutam ne mogu da stanem. Neko prokletstvo, sudbina, šta li je, moram da lutam ne mogu da stanem."

"Šta će mi život bez tebe dragi"

Čim se sa sela se preselio u Beograd, susreo je pjevačicu narodnih pjesama i sevdalinki Silvanu Armenulić koja mu je ponudila posao i pogurala ga u karijeri. Silvanin najveći hit "Šta će mi život bez tebe dragi" napisao je upravo Toma Zdravković. Silvana je poginula u tragičnoj prometnoj nesreći 1976. sa samo 37 godina. Ostala je Tomina najveća neuzvraćena ljubav.

