Sudska trakavica između Johnnyja Deppa i njegove bivše supruge Amber Heard, u kojoj je glumac tuži za 50 milijuna dolara za klevetu nakon optužbi za nasilje tijekom braka, u punom je jeku. Parnicu je u ponedjeljak obilježio bizaran incident, javlja Law & Crime.

Nakon što je sutkinja Penney Azcarate u ponedjeljak najavila jutarnju stanku u suđenju za klevetu, jedna je nepoznata žena u sudnici ustala i povikala da je Depp otac njena djeteta.

"Ova beba je tvoja!", kazala je pokazavši na dijete u kolicima, a potom je povikala da voli Deppa: "Johnny, volim te, naše duše su povezane!"

Nepoznata žena bila je odlučna u namjeri da Depp vidi njenu bebu. Dok su svi ostali zatečeni, Depp je uspio ostati pribran. Naime, on se okrenuo prema ženi, nasmiješio joj se i mahnuo rukom.

Mislili su da će biti smiješno

Ipak, ona je insistirala da Depp vidi bebu, pa ju je zamjenik suca izbacio iz sudnice. Žena je kasnije reporterki Law & Crimea kazala da su incident isplanirali ona i njen suprug jer su "mislili da je to šala i da će biti smiješno".

Podsjetimo, udovica Kurta Cobaina i glazbenica Courtney Love dala je podršku Deppu kazavši da joj je glumac jednom spasio život kada se predozirala u noćnom klubu.

"Kad sam došla k sebi, Johnny je bio pored mene. Pružio mi je prvu pomoć nakon što sam se predozirala ispred kluba Viper Room u Kaliforniji. Bila sam navučena na heroin. To se dogodilo 1995. godine. Socijalna služba je pomagala mojoj kćeri Frances da prebrodi taj period. Johnny joj je povodom toga napisao pismo na četiri stranice i pokušao je utješiti. To je učinio na njen 13. rođendan. On i ja se tada nismo dobro poznavali", ispričala je.