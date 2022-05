Udovica Kurta Cobaina i glazbenica Courtney Love (57) dala je podršku Johnnyju Deppu koji je trenutno usred sudske drame s bivšom suprugom Amber Heard. Courtney je kazala da joj je glumac jednom spasio život kada se predozirala u noćnom klubu, piše Daily Mail.

U videu, koji je podijelila na svojoj Instagram stranici, Courtney je, također, izrazila suosjećanje s Heard rekavši da je i ona nekada bila "najomraženija žena na svijetu".

Courtney je objavila par videa o tome kako ju je Depp jednom spasio ispred svog noćnog kluba Viper Room 1995. godine, samo godinu dana nakon što je njezin suprug sebi oduzeo život. Glazbenica se, po ulasku u klub, onesvijestila.

"Kad sam došla sebi, Johnny je bio pored mene. Pružio mi je prvu pomoć nakon što sam se predozirala ispred kluba Viper Room u Kaliforniji. Bila sam navučena na heroin. To se dogodilo 1995. godine. Socijalna služba je pomagala mojoj kćeri Frances da prebrodi taj period. Johnny joj je povodom toga napisao pismo na četiri stranice i pokušao je utješiti. To je uradio na njen 13. rođendan. On i ja se tada nismo dobro poznavali", ispričala je.

Uputila je poruku i Amber

U to vrijeme, Leveina kćer s Cobainom, Frances Bean, imala je tri godine. Kad je film "Pirati s Kariba" počeo igrati u kinima 2003. godine, Depp je poslao limuzinu u školu Courtneyine kćeri kako bi doveo nju i prijatelje u kino.

"Učinio je to mnogo puta. Dao joj je vlastito sjedalo s njezinim imenom. Nikad nisam gledala te filmove o Piratima, ali ona ih je voljela. Znate, rekla mi je kad je imala 13 godina, 'mama, on mi je spasio život'. I opet je to rekla", istaknula je Courtney.

Ona se nakon toga obratila Deppovoj bivšoj supruzi Amber.

"Bila sam najomraženija žena u Americi, odnosno na svijetu i to mnogo prije nego što je TikTok nastao. Razumijem kako se Amber osjeća. Možete li zamisliti da ste na njenom mjestu?", kazala je.

Courtney je kasnije pojasnila da želi ostati neutralna.

"Želim biti neutralna. Nikoga neću maltretirati. Mene su maltretirali dovoljno tijekom života", poručila je.