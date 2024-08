Žena sa stotinu lica: Meg Ryan ne sliči sebi, a nekoć je bila prava ljepotica

Dennis Quaid i Meg Ryan vjenčali su se na Valentinovo 1991. Navodno je glumica varala Quaida s australskim glumcem Russellom Croweom, a to se spekuliralo zbog kontroverznih fotografija na kojima Meg i Russell izgledaju zaljubljeno. Meg i Dennis razveli su se 2001. "Bila je to sjajna priča, ali ono što nije bilo u priči jest stvarnost mog braka od devet godina", rekla je Ryan, koja s Quaidom dijeli sina Jacka. "Dennis mi dugo nije bio vjeran, a to je bilo jako bolno. O tome sam saznala više nakon što sam se razvela", rekla je glumica za InStyle.