"Naslov kaže da u mom mužu više nema radosti. Sada vam samo mogu reći da je to daleko od istine. Tko god piše ove glupe naslove, treba prestati plašiti ljude", poručila je manekenka Emma Heming (45), supruga američkog glumca Brucea Willisa (68) u nedjelju na društvenoj mreži.

Obitelj Brucea Willisa je u ožujku 2022. godine objavila da je glumcu dijagnosticirana afazija (moždani poremećaj koji utječe na razumijevanje jezika i govor), a samo godinu dana nakon toga otkriveno je da ima i frontotemporalnu demenciju. O Willisovom zdravstvenom stanju u posljednje vrijeme u medijima se piše da je sve gore i gore, što je njegova supruga oštro demantirala.

"Prestanite plašiti ljude da misle da kad jednom dobiju dijagnozu nekakve neurokognitivne bolesti da je to to. Potpuno je suprotno od toga", napisala je Emma. "Moje iskustvo je da dvije stvari mogu biti istinite i postojati u isto vrijeme. Tuga i duboka ljubav. Tuga i duboka povezanost. Toliko je ljepote i duševnosti u ovoj priči", dodala je.

"Shvatila sam da nas uče pogrešni ljudi. Ljudi koji nisu odvojili vrijeme da se pravilno educiraju o bilo kojoj vrsti neurokognitivne bolesti. Zašto mogu biti tako hrabra i to reći? Zato što vidim naslov za naslovom i niz dezinformacija. O svojoj obitelji da i ne govorim, navikla sam na ludost ovih nategnutih naslova i priča. Govorim samo o osnovnoj svijesti o demenciji i onome što se daje javnosti", napisala je.

"Pitate se zašto su tjeskoba i depresija prisutni u našem društvu. Iskreno mislim da dio toga ima veze s ovom vrstom mamaca za klikove, kako nam se stvari postavljaju i guraju do nas i kako imamo djelić sekunde da prihvatimo tu informaciju. Čovječe, to će učiniti nešto za moju psihu. Molimo vas da obratite pozornost na to kako uobličavate svoju priču javnosti o demenciji i kopajte dublje", zaključila je Hemming.

