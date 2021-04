ŽENA BIVŠEG DINAMOVCA: ‘Nisam imala puno vremena, preko noći sam morala staviti u kofer sve što stane’

Život s dvoje male djece zna biti vrlo dinamičan, a Marta, kaže, uživa s njima u danu, a najviše se igraju

Supruga bivšeg Dinamovca Juniora Fernandesa da Silve, Marta, za Story je otkrila kako izgleda njihov život u Istanbulu, gdje su se preselili nakon Dubaija. Naime, Junior je prešao u nogometni klub Basaksehir te tamo s obitelji gradi život.

Marta tvrdi kako je u Istanbulu veliki broj zaraženih koronavirusom, no nada se da će se s dolaskom toplijih dana taj broj smanjiti. Svi u obitelji obožavaju taj grad i odlično su se snašli. No, ipak nedostaje im Dubai gdje su uživali.

“Zaboravili smo na koronu i opustili se ta tri mjeseca koliko smo boravili u Dubaiju… Tamo smo pred kućom imali plažu. Predivno je bilo. Stalno smo negdje izlazili. Relativno smo normalno živjeli, dok ovdje imamo policijski sat. Puno je vise zaraženih. Ne izlazimo skoro nigdje. Restorani su se otvorili, ali mi nismo nijednom išli. Idemo šetati na otvoreno s djecom. U shopping centar idemo sami, Junior i ja. Pazimo se koliko možemo i zbog nas i zbog djece”, ispričala je Marta za Story.

Neke stvari su im još u Dubaiju

Ona kaže kako su u Dubaiju iznajmili praznu kuću bez namještaja te su morali sve kupiti.

“Junior je imao ugovor na dvije godine tamo. Kad mi je rekao da idemo u Istanbul nisam znala otkud početi pakirati. Nisam imala puno vremena, preko noći sam morala staviti u kofer sve što stane i idemo dalje. Teško je s dvoje djece, imala sam sreće što se to dogodilo odmah nakon praznika pa su mi roditelji bili u Dubaiju. Puno su mi pomogli. Junior je preko noći otišao za Istanbul i potpisao u Basaksehir. Neke stvari su nam još u Dubaiju. Po njih ćemo ići čim uhvatimo vremena. Ne pada mi to teško jer sam već željna Dubaija”, rekla je Marta.

Život s dvoje male djece zna biti vrlo dinamičan, a Marta, kaže, uživa s njima u danu, a najviše se igraju.

“Djeca idu spavati oko ponoći. Ujutro se kasno ustaju. Adriano se budi oko sedam sati, popije mlijeko u krevetu i nastavi spavati do deset, jedanaest. Mateo također ide spavati u ponoć, budi se oko jedanaest, dvanaest. Ja se ustanem s Juniorom oko devet, doručkujemo pa on ide na posao. Nakon tog, uživam s djecom cijeli dan. Idemo do parka, igramo se. Imam ženu koja mi pomaže s djecom tako da mi nije teško. Navečer se često družimo s prijateljima u kućnoj atmosferi. Naručimo hranu i igramo Uno”.